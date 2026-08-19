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টাকা পাইয়ে দেওয়ার টোপ! অন্নপূর্ণা যোজনার নামে ভয়ংকর প্রতারণার পর্দা ফাঁস, জালে যুবক

Annapurna Yojana: অন্নপূর্ণা যোজনা টাকা পাইয়ে দেওয়ার জন্য কারও থেকে ২০০, কারও থেকে ৫০০ টাকা নেওয়ার অভিযোগ। সরকারি পরিষেবার জন্য কোনও দালালদের ফাঁদে যাতে কেউ না পড়ে, তার জন্য প্রশাসনিক আধিকারিকদের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষকে সতর্ক করা হয়েছে।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 19, 2026, 04:47 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 05:44 PM IST
টাকা পাইয়ে দেওয়ার টোপ! অন্নপূর্ণা যোজনার নামে ভয়ংকর প্রতারণার পর্দা ফাঁস, জালে যুবক
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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