/টাকা পাইয়ে দেওয়ার টোপ! অন্নপূর্ণা যোজনার নামে ভয়ংকর প্রতারণার পর্দা ফাঁস, জালে যুবক

শুভাশিষ মণ্ডল: অন্নপূর্ণা যোজনা টাকা পাইয়ে দেওয়ার নাম করে খোদ উলুবেড়িয়া মহকুমার শাসকের কার্যালয় চত্বর থেকে মহিলাদের থেকে টাকা নেওয়ার অভিযোগ। হাতেনাতে পাকড়াও উলুবেড়িয়া ধুলসিমলার বাসিন্দা গুঞ্জন মন্ডল। বেশ কিছু দিন ধরেই উলুবেড়িয়া মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে চত্বরে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায় এই যুবককে বলে অভিযোগ। আজ সকালে অন্নপূর্ণা যোজনার স্ট্যাটাস জানার জন্য অনেক মহিলায় ভিড় করেন উলুবেড়িয়া মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে।
অভিযোগ, সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকা মহিলাদের কাছ থেকে অন্নপূর্ণা যোজনা টাকা পাইয়ে দেওয়ার জন্য কারও থেকে ২০০, কারও থেকে ৫০০ টাকা নেওয়ার অভিযোগ ওঠে ওই যুবকের বিরুদ্ধে। আজ সকালে উলুবেড়িয়া মহকুমা শাসকের কার্যালয়ের স্টাফেরা তাকে হাতেনাতে ধরে ফেলে। টাকা নেওয়ার কথা স্বীকার করেছে অভিযুক্ত। অভিযুক্তের মোবাইল থেকে বেশ কিছু আধার কার্ডও পাওয়া গিয়েছে। তাকে পুলিসের হাতে তুলে দেওয়া হয়। অভিযুক্তকে আটক করেছে উলুবেড়িয়া থানার পুলিস।
স্বাভাবিকভাবেই সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার নাম করে সাধারণ মানুষের থেকে টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় উলুবেড়িয়া মহকুমা শাসকের কার্যালয় চত্বরে। স্থানীয় ও প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, গত কয়েক দিন ধরেই ওই যুবককে উলুবেড়িয়া মহকুমা শাসকের কার্যালয় চত্বরে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখা যাচ্ছিল। বুধবার সকালে অন্নপূর্ণা যোজনা সংক্রান্ত আবেদনের বর্তমান স্ট্যাটাস জানতে বহু মহিলা মহকুমা শাসক দপ্তরের সামনে ভিড় জমান।
সেই সুযোগে অভিযুক্ত যুবক চত্বরে উপস্থিত মহিলাদের কাছে গিয়ে নিজেকে প্রভাবশালী বলে দাবি করে এবং প্রকল্পের টাকা দ্রুত পাইয়ে দেওয়ার নাম করে টাকা দাবি করতে শুরু করে। কারও কাছ থেকে ২০০ টাকা, আবার কারও কাছ থেকে ৫০০ টাকা করে আদায় করছিল সে। যুবকের এই সন্দেহজনক আচরণ দফতর চত্বরে কর্তব্যরত সরকারি কর্মীদের নজরে চলে আসে। প্রতক্ষ্যদর্শীদের সন্দেহ হলে কর্মচারীরা তাকে ঘিরে ফেলে।
তারপর প্রশ্ন করতেই সত্য সামনে আসে। কর্মীদের তৎপরতায় তাকে হাতেনাতে ধরে ফেলা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ওই যুবক বেআইনিভাবে মহিলাদের কাছ থেকে টাকা নেওয়ার কথা স্বীকার করেছে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর। পরবর্তীতে তল্লাশিতে অভিযুক্তের মোবাইল ফোন থেকে বেশ কিছু আবেদনকারীর আধার কার্ডের ছবি ও নথিও পাওয়া গিয়েছে। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে তার ব্যবহৃত মোবাইল ফোনটি। সম্পূর্ণ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিস। সরকারি পরিষেবার জন্য কোনও দালালদের ফাঁদে যাতে কেউ না পড়ে, তার জন্য প্রশাসনিক আধিকারিকদের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষকে সতর্ক করা হয়েছে।
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