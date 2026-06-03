/Free Bus Travel for Women: সরকারি বাসে সফর ফ্রি, কিন্তু কী হবে রূপান্তরকামী মহিলাদের? উঠছে বড় প্রশ্ন

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ১ জুন থেকে রাজ্য জুড়ে সরকারি বাসে মহিলাদের জন্য ফ্রি যাতায়াত। এতে কর্মজীবী মহিলা, ছাত্রী থেকে শুরু করে সাধারণ মহিলাদের মধ্যে ব্যাপক উচ্ছ্বাস। কিন্তু এই নতুন নিয়ম চালু হতেই একটি বড় প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। কী সেটা? যাঁরা রূপান্তরকামী মহিলা (ট্রান্স উইমেন), তাঁরাও কি বাসে ফ্রিতে যাতায়াত করতে পারবেন? নাকি বাসে উঠে তাঁদের আবার চেনা বৈষম্য ও হেনস্থার মুখে পড়তে হবে?
এই বিষয়ে রূপান্তরকামী এবং সাধারণ মহিলা, উভয়েই এক সুরে বলছেন যে, একজন সাধারণ মহিলার মতো রূপান্তরকামী মহিলারও বাসে ফ্রিতে যাওয়ার সমান অধিকার আছে। তাঁদের মতে, এই সুবিধা পেলে রূপান্তরকামী মহিলাদের যেমন যাতায়াতের খরচ বাঁচবে, তেমনই সমাজে মহিলা হিসেবে তাঁদের আইনি স্বীকৃতিও মিলবে।
সরকারি নিয়মে কোথায় খটকা?
মে মাসে রাজ্য সরকারের পরিবহণ দফতর থেকে একটি নোটিস দেওয়া হয়েছিল। সেখানে বলা হয়, কলকাতা ও রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি বাসে যেকোনও মহিলা ফ্রিতে যাতায়াত করতে পারবেন। কিন্তু সেই নোটিসে 'রূপান্তরকামী মহিলা'দের কথা আলাদা করে স্পষ্ট করে কিছু লেখা নেই।
আর এই স্পষ্ট নিয়মের অভাবেই চিন্তায় পড়েছেন রূপান্তরকামীরা। তাঁরা এখনও বাসে উঠে এই সুবিধা চাইতে ভয় পাচ্ছেন। তাঁদের আশঙ্কা, পরিষ্কার নিয়ম না থাকলে বাসের কন্ডাক্টর বা অন্য যাত্রীরা তাঁদের ভুল বুঝতে পারেন এবং হেনস্থা করতে পারেন।
গবেষক আয়েশা মণ্ডল জানান, সরকারি চিঠিতে যদি পরিষ্কার করে 'রূপান্তরকামী নারী' শব্দটা লেখা থাকত, তবে বাসে উঠে অধিকার খাটানো সহজ হত। নিয়ম স্পষ্ট না থাকলে তাঁদের নানা অপমান সহ্য করতে হয়। অন্যদিকে, সাংস্কৃতিক কর্মী অনুরাগ মৈত্রেয়ীর মতে, রূপান্তরকামী মহিলারা পরিবার থেকে সমাজ- সব জায়গায় বৈষম্যের শিকার হন। অনেক গরিব রূপান্তরকামী মহিলা বাসে যাতায়াত করেন, তাঁদের জন্য এই ছাড় খুব দরকার। আর যদি তাঁদের এই সুবিধা থেকে বাদ দেওয়া হয়, তবে সমাজে তাঁদের আলাদা করে দেখার মানসিকতা আরও বাড়বে।
আবার সমাজকর্মী বাপ্পাদিত্য মুখোপাধ্যায় বলেন, আমাদের সমাজে বৈষম্য খুব গভীরে রয়েছে। তাই সরকারের বড় নেতাদের উচিত মুখ ফুটে পরিষ্কার করে বলে দেওয়া যে রূপান্তরকামী নারীরাও এই ফ্রি বাস সফরের আওতাভুক্ত। তাহলে আর কোনও ভুল বোঝাবুঝি থাকবে না।
অনেকের মনেই প্রশ্ন, সরকার যখন 'মহিলা' শব্দটা ব্যবহার করে, তখন কি শুধু জন্মসূত্রে যাঁরা মহিলা তাঁদের বোঝায়, নাকি যাঁরা পরে নিজেদের নারী হিসেবে রূপান্তর করেছেন তাঁদেরও বোঝায়? রূপান্তরকামী মহিলাদের দাবি খুবই সরল- তাঁরা যেহেতু সমাজের চোখে মহিলা হিসেবেই বাঁচছেন এবং মহিলাদের মতোই নানা সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন, তাই সরকারি সুযোগ-সুবিধাতেও যেন তাঁদের সমান সম্মান ও অধিকার দেওয়া হয়।
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