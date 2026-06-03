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Free Bus Travel for Women: সরকারি বাসে সফর ফ্রি, কিন্তু কী হবে রূপান্তরকামী মহিলাদের? উঠছে বড় প্রশ্ন

WB Free Bus Scheme: সরকারি বাসে মহিলাদের জন্য বিনামূল্যে সফর চালু হয়েছে। তবে এই সুবিধা রূপান্তরকামী মহিলারা পাবেন কি না, তা নিয়ে স্পষ্ট কোনও নিয়ম নেই। সরকারি নির্দেশিকায় পরিষ্কার উল্লেখ না থাকায় তাঁরা বাসে হেনস্থার আশঙ্কা করছেন। তাই সাধারণ মহিলাদের মতো রূপান্তরকামী মহিলাদেরও সমান অধিকার ও সম্মান দেওয়ার দাবি উঠেছে।

Written BySoumita Khan
Published: Jun 03, 2026, 01:09 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 01:09 PM IST
Free Bus Travel for Women: সরকারি বাসে সফর ফ্রি, কিন্তু কী হবে রূপান্তরকামী মহিলাদের? উঠছে বড় প্রশ্ন

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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