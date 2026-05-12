Free Bus Travel for Women: ১ জুন থেকে সরকারি বাসে ফ্রি টিকিট মহিলাদের- বাংলা ছাড়া দেশের আর কোথায় কোথায় এই সুবিধা?

Free Bus Travel for Women: ১ জুন থেকে সরকারি বাসে ফ্রি টিকিট মহিলাদের- বাংলা ছাড়া দেশের আর কোথায় কোথায় এই সুবিধা?
Free Bus Travel for Women in West Bengal: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে রাজ্য মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকেই বড় ঘোষণা। ১ জুন, ২০২৬ থেকে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত সরকারি বাসে মহিলারা বিনামূল্যে যাতায়াত করতে পারবেন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নির্বাচনের আগেই বিজেপি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, ক্ষমতায় এলেই সরকারি বাসে মহিলাদের টিকিট ফ্রি। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরই সোমবার নবান্নে বসে শুভেন্দু অধিকারীর প্রথম ক্যাবিনেট মিটিং। এদিনই সেই প্রতিশ্রুতিতে পড়ল সিলমোহর। পশ্চিমবঙ্গে সমস্ত সরকারি বাসে ফ্রি মহিলাদের টিকিট। ১ জুন থেকে কার্যকর হবে এই সুবিধা।
তবে পশ্চিমবঙ্গের আগে দেশের একাধিক রাজ্যে এই সুবিধা আছে। যেম কর্ণাটক, দিল্লি, তামিলনাড়ু, পঞ্জাব ও তেলঙ্গানা। কর্ণাটকে 'শক্তি' প্রকল্পের মাধ্যমে সরকারি বাসে মহিলারা বিনামূল্যে ঘুরতে পারেন। দিল্লির ডিটিসি (DTC) এবং ক্লাস্টার বাসে মহিলাদের কোনও ভাড়া লাগে না। তামিলনাড়ুতে সাধারণ সরকারি বাসে মহিলারা বিনামূল্যে যেতে পারেন। এই বাসগুলোকে চেনার জন্য গোলাপি রঙ করা হয়েছে, যেগুলিকে পিঙ্ক বাসও বলা হয়। তেলেঙ্গানাতে 'মহালক্ষ্মী' প্রকল্পের মাধ্যমে মহিলারা টিএসআরটিসি (TSRTC) বাসে বিনামূল্যে যাতায়াত করেন।
পঞ্জাবে পানবাস (PUNBUS) এবং পঞ্জাব রোডওয়েজের বাসে মেয়েদের ও মহিলাদের কোনও ভাড়া লাগে না। জম্মু ও কাশ্মীরে ২০২৫-এ এপ্রিল মাস থেকে মহিলাদের জন্য এই বিশেষ বাস পরিষেবা চালু হয়েছে।
কারা এই সুবিধা পাবেন?
বেশিরভাগ রাজ্যে শুধুমাত্র সেই রাজ্যের স্থায়ী বাসিন্দা মহিলারাই এই সুবিধা পান। তবে তামিলনাড়ুতে যেকোনও জায়গার মহিলারাই (বিদেশি হলেও) বিনামূল্যে বাসে উঠতে পারেন।
এছাড়া শুধুমাত্র সাধারণ এবং স্ট্যান্ডার্ড এক্সপ্রেস বাসে এই সুবিধা পাওয়া যায়। এসি (AC) বা খুব দামী লাক্সারি বাসে যাতায়াত করলে ভাড়া দিতে হয়। তেলেঙ্গানার মতো কিছু জায়গায় বাসে ওঠার সময় পরিচয়পত্র (ID Card) দেখাতে হয়। বর্তমানে সরকার কাগজের বদলে স্মার্ট কার্ড দেওয়ার ব্যবস্থা করছে যাতে যাতায়াত আরও সহজ হয়।
সরকারি বাসের পাশাপাশি এদিন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ঘোষণা করেছেন কেন্দ্রের সব প্রকল্পই চালু হবে রাজ্যে। চিকিত্সার জন্য চালু হবে আয়ুষ্মান ভারত। পাশাপাশি লক্ষ্মীর ভান্ডারের পাল্টা অন্নপূর্ণা ভান্ডার চালু হচ্ছে রাজ্যে। সরকারের নির্দেশ অন্নপূর্ণা ভান্ডারের কাজ শুরু করতে হবে ১ জুনের মধ্যে। আর এই প্রকল্পে রাজ্যের মহিলারা পাবেন লক্ষ্মীর ভান্ডারের দ্বিগুণ টাকা অর্থাত্ ৩০০০ হাজার টাকা।
উল্লেখ্য, সোমবার সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ছক্কা হাঁকিয়ে ৬ বড় সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন। ১) আয়ুষ্মান ভারতের সঙ্গে যুক্ত হল পশ্চিমবঙ্গ। ২) বাংলায় জনগণনার কাজ সোমবার থেকেই কার্যকর। ৩) সীমান্ত সুরক্ষিত করার জন্য বিএসএফ-কে জমি হস্তান্তরের অনুমোদন। ৪) বাংলায় কার্যকর ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS)। ৫) ন্যাশনাল ক্যাডারের আইএস, আইপিএসরা, ৬) সরকারি চাকরির পরীক্ষার বয়সসীমায় ৫ বছরের ছাড়।
