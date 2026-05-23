/Free Bus Travel for Women: ১ জুন থেকে মহিলাদের সরকারি বাসযাত্রা ফ্রি: তবে সঙ্গে রাখতে হবে এই বিশেষ কার্ড, কোথায়-কীভাবে করবেন আবেদন

Free Bus Travel for Women in West Bengal: ফ্রিতে যাতায়াতের জন্য মহিলাদের একটি ডিজিটাল স্মার্ট কার্ড দেওয়া হবে। এই কার্ডের আবেদনপত্র বিডিও বা এসডিও অফিসে জমা দিতে হবে। স্মার্ট কার্ড না পাওয়া পর্যন্ত আধার বা ভোটার কার্ড দেখালেই চলবে।
পিয়ালি মিত্র: ১ জুন থেকে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত সরকারি বাসে ফ্রি মহিলাদের টিকিট। সরকারি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, শর্ট রুট থেকে লং রুটের সরকারি বাসে মহিলাদের ফ্রি যাত্রা। ২১ মে জারি হওয়া বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, এই সুবিধা পেতে মহিলা উপভোক্তাদের সংশ্লিষ্ট বিডিও বা এসডিও অফিসে আবেদন করতে হবে। আবেদন করার পর তাঁদের ছবি ও ব্যক্তিগত তথ্য-সহ কিউআর-কোড যুক্ত স্মার্ট কার্ড দেওয়া হবে।
ডিজিটাল স্মার্ট কার্ডটি কীভাবে পাবেন?
এই প্রকল্পের সুবিধা নেওয়ার জন্য মহিলাদের আবেদন করতে হবে। আবেদনের পর প্রত্যেক মহিলা উপভোক্তাকে একটি করে 'স্মার্ট কার্ড' দেওয়া হবে। এটি হবে একটি ডিজিটাল কার্ড, যাতে কিউআর কোড (QR Code) থাকবে এবং কার্ডের ওপর মহিলার নাম ও ছবি দেওয়া থাকবে। এই কার্ডটি পাওয়ার জন্য আবেদনপত্রটি নিজের এলাকার বিডিও (BDO) বা এসডিও (SDO) অফিসে গিয়ে জমা দিতে হবে।
স্মার্ট কার্ডটি পাওয়ার জন্য আবেদনপত্রের সঙ্গে মহিলাদের একটি সাম্প্রতিক ছবি এবং নীচে দেওয়া তালিকা থেকে যেকোনও একটি পরিচয়পত্র জমা দিতে হবে:
১) আধার কার্ড
২) ভোটার কার্ড (EPIC)
৩) ভিবি-জি রামজি জব কার্ড (গ্রামীণ রোজগার গ্যারান্টি কার্ড)
৪) আয়ুষ্মান ভারত হেলথ কার্ড
৫) ড্রাইভিং লাইসেন্স
৬) প্যান কার্ড
৭) ভারতীয় পাসপোর্ট
৮) ছবি-সহ পেনশনের কাগজ বা নথিপত্র
৯) কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা (PSU) বা পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির কর্মীদের ছবিসহ সার্ভিস আইডেন্টিটি কার্ড
১০) স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওয়া অফিসিয়াল পরিচয়পত্র (Identity Card)
১১) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দেওয়া অন্য যেকোনও পরিচয়পত্র।
কার্ড পাওয়ার আগে বাসে কীভাবে যাতায়াত করবেন?
প্রকল্পটি যাতে এখনই বা অবিলম্বে চালু করা যায়, তার জন্য একটি বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। যতদিন না মহিলারা হাতে এই নতুন স্মার্ট কার্ড পাচ্ছেন, ততদিন পর্যন্ত ওপরে বলা সরকারি যেকোনও একটি ফটো আইডি কার্ড বা পরিচয়পত্র সঙ্গে রাখলেই চলবে। বাসে উঠে কর্তব্যরত কন্ডাক্টরকে সেই পরিচয়পত্রটি দেখালেই হবে। কন্ডাক্টর সেটি যাচাই করে বা চেক করে মহিলা যাত্রীদের একটি 'জিরো ভ্যালু টিকিট' (Zero Value Ticket) বা 'থার্মাল পেপার টিকিট' দেবেন। অর্থাৎ এই টিকিটের জন্য কোনও টাকা লাগবে না।
