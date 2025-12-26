Bengal Winter Update: দেশের শীতলতম জোজিলা পাস -৫°! তুষারপাতে কি বর্ষবরণ দার্জিলিংয়ে? ৩১-এই আবহাওয়ার বড় বদল! ঠান্ডার বিগ আপডেট...

Bengal Winter Update: দেশের শীতলতম জোজিলা পাস -৫°! তুষারপাতে কি বর্ষবরণ দার্জিলিংয়ে? ৩১-এই আবহাওয়ার বড় বদল! ঠান্ডার বিগ আপডেট...
West Bengal Weather Update: তাপমাত্রা ফের কমে আজ কলকাতায় মরশুমের শীতলতম দিন। কলকাতায় ১২ ডিগ্রিতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। ৩১ ডিসেম্বর থেকে ঊর্ধ্বমুখী হবে পারদ। তবে বড়সড় ও পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই।
অয়ন ঘোষাল: রাজ্যে জাঁকিয়ে শীত। কলকাতায় আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১২.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। শীতলতম দিন মরসুমের। উত্তরবঙ্গে শীতল দিনের সতর্কতা। ঘন কুয়াশা দার্জিলিং-সহ চার পাঁচ জেলাতে। দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমের জেলা-সহ বেশ কিছু জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে ঘন কুয়াশা। বাকি সব জেলাতেই হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা সকালের দিকে। পরে পরিষ্কার আকাশ। শুষ্ক আবহাওয়া। বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই।
সিস্টেম:
উত্তর-পশ্চিম ভারতে নতুন করে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা ঢুকছে শনিবার। দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর এলাকা এবং তামিলনাড়ু সংলগ্ন উপকূলে একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব আরব সাগর এবং সংলগ্ন কেরালা উপকূলে আরও একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে।
দক্ষিণবঙ্গ:
জাঁকিয়ে শীত দক্ষিণবঙ্গে। তাপমাত্রা ফের কমে আজ কলকাতায় মরশুমের শীতলতম দিন। কলকাতায় ১২ ডিগ্রিতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। শনিবার পর্যন্ত ধীরে ধীরে নামবে পারদ। তারপর দু-তিন দিন একই রকম তাপমাত্রা থাকবে। বর্ষ শেষের বাকি দিনগুলো একই রকম আবহাওয়া। পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবে ফের বছরের শুরুতে ঊর্ধ্বমুখী হতে পারে পারদ। ৩১ ডিসেম্বর থেকে ঊর্ধ্বমুখী হবে পারদ। তবে বড়সড় ও পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই। নতুন বছরের শুরুতে ২ ডিগ্রি থেকে তিন ডিগ্রি বাড়তে পারে তাপমাত্রা।
উত্তরবঙ্গ:
শীতল দিনের চরম সর্তকতা কোচবিহারে। কুয়াশার সতর্কবার্তা উত্তরবঙ্গে। আজ ও কাল পার্বত্য এলাকা সহ কয়েকটি জেলায় ঘন কুয়াশা কিছুই এলাকায়। নিচের দিকের জেলাগুলিতেও হালকা মাঝারি কুয়াশা। খুব সকালে কুয়াশার সম্ভাবনা। পরে পরিষ্কার আকাশ। কোচবিহারে শীতল দিনের চরম সর্তকতা। রাতের তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রির নিচে এবং ডিমের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় চার থেকে পাঁচ ডিগ্রি নিচে। আগামী দু তিন দিন শীতল দিনের পরিস্থিতি থাকবে কোচবিহারে। শীতল দিনের সতর্কতা থাকবে আলিপুরদুয়ারেও। আজ ও কাল ঘন কুয়াশার বিক্ষিপ্ত সম্ভাবনা দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এবং উত্তর দিনাজপুরে। দৃশ্যমানতা কোথাও কোথাও ২০০ মিটারের নিচে নামতে পারে।
কলকাতা:
কলকাতায় এ পর্যন্ত মরসুমের শীতলতম দিন আজ। কলকাতার তাপমাত্রা ১২.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। স্বাভাবিকের থেকে ১.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস নিচে। গতকাল ২৫ ডিসেম্বর কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৩.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এর আগে ২১ ডিসেম্বর রবিবার তাপমাত্রা নেমেছিল ১৪.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। ৬ ডিসেম্বর ১৪.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস এ নেমেছিল কলকাতার পারদ। সকালে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা। পরে পরিষ্কার আকাশ। শুষ্ক আবহাওয়া। বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা নেই।
কলকাতার তাপমান:
আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১২.৯ ডিগ্রি। গতকাল দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২১.২ ডিগ্রি। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৫৮ থেকে ৯৩ শতাংশ।
কোথায় কত তাপমাত্রা?
দার্জিলিং ৩.৮, আলিপুরদুয়ার ৮, শ্রীনিকেতন ৮, হাওড়া ১১, দীঘা ১১.৬, পশ্চিম বর্ধমান ৮.৮, কল্যানী ৯, সিউড়ি ৮.৯, সল্টলেক ১১.৮, ব্যারাকপুর ১১, দেশের শীতলতম জোজিলা পাস(কাশ্মীর) মাইনাস ৫, দ্বিতীয় শীতলতম নাথুলা পাস মাইনাস ৪। সিকিম
ভিন রাজ্যে:
শৈত্য প্রবাহের সর্তকতা রাজধানী দিল্লিতে। শৈত্য প্রবাহ চলবে পঞ্জাব, হরিয়ানা, চন্ডিগড়, রাজস্থান এবং ঝাড়খন্ডে।শীতল দিনের চরম পরিস্থিতি বিহার উত্তরবঙ্গের একাংশ সিকিম এবং উত্তরাখণ্ডে। শীতল দিনের পরিস্থিতি থাকবে উত্তরপ্রদেশের কিছু এলাকায়।
