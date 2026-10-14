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পুজোর মুখে অন্নপূর্ণা ৩০০০ টাকা পাওয়ার আগেই বিরাট খবর: বাদ পড়ছেন লক্ষাধিক, কারা টাকা পাবেন না আর দেখে নিন

Annapurna Yojana October Installment: পুজোর আগেই অন্নপূর্ণা যোজনার ৩ হাজার টাকা কি অ্যাকাউন্টে ঢুকবে? বিধবা ভাতা ও যৌথ সুবিধা নেওয়া লক্ষ লক্ষ নাম তালিকা থেকে বাদ। রইল জরুরি আপডেট।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Oct 14, 2026, 07:16 PM IST|Updated: Oct 14, 2026, 07:16 PM IST
পুজোর মুখে অন্নপূর্ণা ৩০০০ টাকা পাওয়ার আগেই বিরাট খবর: বাদ পড়ছেন লক্ষাধিক, কারা টাকা পাবেন না আর দেখে নিন

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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