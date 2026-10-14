/পুজোর মুখে অন্নপূর্ণা ৩০০০ টাকা পাওয়ার আগেই বিরাট খবর: বাদ পড়ছেন লক্ষাধিক, কারা টাকা পাবেন না আর দেখে নিন

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আজ শারদোৎসবের চতুর্থী। দিন কয়েকের মধ্যেই মণ্ডপে মণ্ডপে শুরু হয়ে যাবে উৎসবের উন্মাদনা, বন্ধ হয়ে যাবে সরকারি দফতর ও ব্যাংকের নিয়মিত কাজকর্ম। ঠিক এই আবহে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে-- পুজোর কেনাকাটার খরচ সামলাতে রাজ্য সরকারের ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প ‘অন্নপূর্ণা যোজনা’র (Annapurna Yojana) বহুপ্রতীক্ষিত চতুর্থ কিস্তির (4th Installment) টাকা কি উৎসব শুরুর আগেই মহিলাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পৌঁছবে? ১৩ অক্টোবর পেরিয়ে গেলেও বহু উপভোক্তার অ্যাকাউন্টে টাকা না আসায় জল্পনা তৈরি হয়েছিল। তবে প্রশাসনিক সূত্রে এবার চতুর্থ কিস্তির ৩,০০০ টাকা ছাড়ার বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও নতুন তথ্য প্রকাশ্যে এসেছে।
১৭ তারিখ ষষ্ঠীর আগেই কি ঢুকবে টাকা?
গত সেপ্টেম্বর মাসের ১৭ তারিখে এই প্রকল্পের অধীনে প্রায় ১ কোটি ৫৮ লক্ষ মহিলা উপভোক্তার অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা পাঠানো হয়েছিল। চলতি অক্টোবর মাসের ১৭ তারিখ পড়ছে দুর্গাপুজোর মহাষষ্ঠী (Maha Shasthi)। সেদিন থেকে বহু সরকারি অফিস ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান টানা ছুটির আওতায় চলে যাবে। ফলে উৎসবের দিনগুলিতে প্রশাসনিক জটিলতা এড়াতে রাজ্য সরকারের পরিকল্পনা হলো, ষষ্ঠীর আগেই যোগ্য উপভোক্তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ডিরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার বা ডিবিটি (DBT - Direct Benefit Transfer) মারফত ৩,০০০ টাকা পাঠিয়ে দেওয়া।
কেন এই কড়া পদক্ষেপ?
তবে চতুর্থ কিস্তির টাকা দেওয়ার মুখেই বড় ধাক্কা খেতে চলেছেন বহু উপভোক্তা। প্রশাসনিক সূত্রে খবর, অন্নপূর্ণা যোজনার তালিকা থেকে এবার বাদ পড়তে চলেছে লক্ষাধিক নাম।
দ্বৈত ভাতার রাশ টানা (Dual Benefit Restriction)
নিয়ম অনুযায়ী, একজন ব্যক্তি একসঙ্গে দুটি সরকারি সামাজিক সুরক্ষা ভাতা পেতে পারেন না। কিন্তু তদন্তে দেখা গিয়েছে, বহু মহিলা একই সঙ্গে রাজ্য সরকারের বিধবা ভাতা (Widow Pension Scheme) এবং অন্নপূর্ণা যোজনার সুবিধা নিচ্ছিলেন।
নতুন ভেরিফিকেশন ড্রাইভ (Fresh Verification Drive)
আধার লিঙ্ক ও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খতিয়ে দেখার জন্য রাজ্যজুড়ে নতুন করে স্ক্রুটিনি শুরু হয়েছে। এই ভেরিফিকেশনে ধরা পড়া ভুয়ো ও দ্বৈত সুবিধাভোগীদের চিহ্নিত করে একটি ভাতার সুবিধা বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। ফলে পুজোর মাসে লক্ষ লক্ষ নাম চূড়ান্ত তালিকা থেকে ছেঁটে ফেলা হয়েছে।
টাকা পেতে নিজের স্ট্যাটাস কীভাবে চেক করবেন?
যদি আপনার অ্যাকাউন্টে এখনও টাকা না ঢুকে থাকে, তবে অবিলম্বে অনলাইন পোর্টাল বা নিকটবর্তী ব্লক অফিসে গিয়ে স্ট্যাটাস চেক (Application Status Check) করা জরুরি:
১. প্রকল্পের অফিশিয়াল পোর্টালে গিয়ে নিজের আধার নম্বর বা অ্যাপ্লিকেশন আইডি (Application ID) দিয়ে লগ-ইন করুন।
২. আপনার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সঙ্গে আধার নম্বর সঠিকভাবে যুক্ত (Aadhaar Seeding) রয়েছে কি না এবং ডিবিটি সক্রিয় (Active) আছে কি না তা যাচাই করুন।
৩. স্ট্যাটাসে 'Approved' বা 'Processed' থাকলে পুজোর ছুটির আগেই ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে চতুর্থ কিস্তির ৩,০০০ টাকা ঢুকে যাবে।
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