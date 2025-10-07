English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Berhampore: বন্ধুকে আটকে মারধর! সে পালাতেই নাবালিকার উপর ঝাঁপাল ৫ পারভার্ট বর্বর, তারপর অকথ্য, নৃশংস...

Berhampore: রেস্তোরাঁ থেকে ফেরার পথে বন্ধুকে আটক, মারধর। তারপর নাবালিকাকে গণধর্ষণ। তীব্র চাঞ্চল্য মুর্শিদাবাদের সালারে।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Oct 7, 2025, 01:48 PM IST
Berhampore: বন্ধুকে আটকে মারধর! সে পালাতেই নাবালিকার উপর ঝাঁপাল ৫ পারভার্ট বর্বর, তারপর অকথ্য, নৃশংস...
প্রতীকী ছবি

সোমা মাইতি: অষ্টম শ্রেণির ছাত্রীকে গণধর্ষণের অভিযোগ। তীব্র চাঞ্চল্য মুর্শিদাবাদের সালারে। জানা গিয়েছে, সালার কানেল পারে তালিবপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের  পূর্বগ্রাম দক্ষিণ পাড়ার অষ্টম শ্রেণীর এক স্কুল ছাত্রীকে গণধর্ষণের অভিযোগ ওঠে।

Add Zee News as a Preferred Source

এই ঘটনায় সালার গ্রাম পঞ্চাতের কুলুরি গ্রামের পাঁচ জনের নামে অভিযোগ দায়ের করা হয়। ইতোমধ্যেই সালার থানার পুলিস দুইজনকে আটক করেছে। বাকিদের খোঁজে পুলিস এলাকায় তল্লাশি চালাচ্ছে।

আরও পড়ুন:Howrah: দিনের পর দিন মদ্যপ অবস্থায় মাকে মারধর! অত্যাচারে অতিষ্ঠ বৃদ্ধা শেষমেশ গায়ে...

জানা গিয়েছে, বন্ধুর সঙ্গে রেস্তোরাঁয়  খাবার খেয়ে বাড়ি ফিরছিল ওই নাবালিকা। ফেরার পথে ৫ বর্বর খালের ধারে নাবালিকার পথ আটকে ধরে। নাবালিকার সঙ্গে থাকা তাঁর বন্ধুকে বেধড়ক মারধর করে। জখম হয় সেই নাবালক। তারপর নাবালিকাকে গণধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ।

মার খাওয়ার পর নাবালক বন্ধু সেখান থেকে পালিয়ে যায়। তারপর সে নাবালিকার বাড়িতে গিয়ে খবর দেয়। খবর পাওয়ার পরই বাড়ির লোক পুলিসের দ্বারস্থ হয়। অভিযোগ পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় পুলিস। পুলিস গিয়েই উদ্ধার করে নাবালিকাকে। 

আরও পড়ুন:Viral Video: তিক্ততার অবসান! ৫০ লাখ দিয়েও পাননি মন স্ত্রীর, ডিভোর্সের পর ছেলেকে দুধ দিয়ে শুদ্ধ করলেন মা...

উল্লেখ্য, কিছুদিন আগেই জোয় ঠাকুর দেখার নাম করে ১৪ বছরের কিশোরীকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যায় তারই এক পরিচিত। কিন্তু পুজো মণ্ডপে না গিয়ে স্থানীয় একটি ইট ভাটায় নিয়ে গিয়ে তাকে গনধর্ষণ করে। এমন অভিযোগ উঠেছে বহরমপুরের সাটুইয়ের তিন যুবকের বিরুদ্ধে। অভিযোগের ভিত্তিতে তিন যুবককে গ্রেফতার করা হয়।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
Berhampore crimeMinor Girl Assaultedbengal news5 attackersBrutal Incident
পরবর্তী
খবর

Howrah: দিনের পর দিন মদ্যপ অবস্থায় মাকে মারধর! অত্যাচারে অতিষ্ঠ বৃদ্ধা শেষমেশ গায়ে...
.

পরবর্তী খবর

Mount Everest: পাহাড় চূড়ায় আতঙ্ক! হুড়মুড়িয়ে নেমে আসছে বরফ, এভারেস্টের পথে প্রাণ হাতে ঝুল...