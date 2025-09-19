Frog Eats Snake WATCH: বীভৎস! উল্টো ছবি প্রকৃতির! ব্যাঙ খেল আস্ত সাপ! দেখুন আশ্চর্য ভয়াল সেই ছবি...বিরল বাগনান...

Frog Eats Snake WATCH: বীভৎস! উল্টো ছবি প্রকৃতির! ব্যাঙ খেল আস্ত সাপ! দেখুন আশ্চর্য ভয়াল সেই ছবি...বিরল বাগনান...
Frog Eats Snake WATCH Nature's Bizarre: সাপের খাদ্য ইঁদুর,ব্যাঙ। কিন্তু যদি উল্টো হয়? মানে, যদি দেখা যায়, ব্যাঙ বা ইঁদুরই সাপকে গিলে খাচ্ছে? হ্যাঁ, এরকম উল্টো ব্যাপারই ঘটেছে। গল্প নয়, সত্যি। ঘটেছে হাওড়ায়।
শুভাশিস মণ্ডল: প্রকৃতি (Nature) বড় আশ্চর্যের। বড় অদ্ভুত! এর স্বাভাবিক গতিই এমন চিত্তাকর্ষক যে, তা মানুষকে সততই বিস্মিত করে! প্রকৃতির সবচেয়ে বড় জিনিস ইকোলজি (Ecology)। জৈবপ্রকৃতির আশ্চর্য বিষয় এই ইকোলজি, যার আবার অন্যতম বিষয় হল খাদ্যশৃঙ্খল (Food Chain)। যেখানে, প্রকৃতির নিয়মই (Rules of Nature) অনুসৃত হয়। যা মোটামুটি স্বতঃসিদ্ধ, অমোঘ। কিন্তু এরও যে ব্যতিক্রম ঘটতে পারে, এমনটা সম্ভবত ভাবা যেত না। যদি না এমন একটা বিষয় সামনে আসত। কী বিষয়?
উল্টো খাদ্যশৃঙ্খল
আমরা সবাই জানি, সাপের খাদ্য ইঁদুর,ব্যাঙ। কিন্তু যদি বিষয়টা উল্টে যায়? মানে, যদি দেখা যায়, ব্যাঙ বা ইঁদুর সাপকে খাচ্ছে? হ্যাঁ, এরকম উল্টো ব্যাপারই ঘটেছে। গল্প নয়, সত্যি। হাওড়ায় দেখা গিয়েছে এই উল্টো খাদ্য শৃঙখল।
ব্যাঙ গিলে নিচ্ছে সাপকে
আজ, শুক্রবার এরকমই এক বিরল ঘটনা দেখা গেল হাওড়া জেলার বাগনানের হাল্যান গ্রাম পঞ্চায়েতের ছয়ানি গুজরট গ্রামে। পরিবেশকর্মী পলাশ প্রধান রোজকার মতো তাঁর কাজ করছিলেন। হঠাৎ তিনি লক্ষ্য করেন, বাড়ির পাশে একটি ডোবার ধারে গাছপালার নীচে কিছু নড়াচড়া করছে। তিনি তৎক্ষণাৎ গিয়ে দেখেন একটি পূর্নবয়স্ক সোনা ব্যাঙ বা ইন্ডিয়ান বুল ফ্রগ একটি হেলে বা বাফ্ স্ট্রাইপড্ কিলব্যাক সাপকে গিলে খাচ্ছে!
ভিডিয়ো
পলাশ প্রধান ব্যাঙটিকে বিরক্ত না করে এই বিরল মুহূর্তের ছবি ক্যামেরাবন্দি করেন। পুরো ভিডিয়োটিতে দেখা যায়, ব্যাঙটি আস্তে আস্তে সাপটিকে গিলে খেল। ভয়ংকর।
