/পার্থ থেকে টুলু তো কিছু না, আসল তো লাস্ট বেঞ্চে বসে! বীরভূম কাণ্ডে বিস্ফোরক দিলীপ

অয়ন ঘোষাল: বীরভূমে বিপুল টাকা উদ্ধার নিয়ে তৃণমূলকে তীব্র আক্রমণ করলেন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। তাঁর দাবি, অনুব্রত মণ্ডল থেকে পার্থ চট্টোপাধ্যায়- একের পর এক নেতার লুঠপাটের জন্যই বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ আজ গরিব। অন্যদিকে কাটমানি আর তোলাবাজি বন্ধ হওয়াতেই সরকারের রাজস্ব বেড়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। পাশাপাশি মিড-ডে মিলেও ডিম দেওয়া বহাল রাখার দাবি জানান তিনি। আর কী কী প্রশ্নের উত্তর দিলেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ?
বীরভূমে টাকার পাহাড়--
কেষ্ট মণ্ডলের চ্যালারা তো এরকমই হবে। সাড়ে ৫০০ কোটি টাকার কমপ্লেন তো কেষ্ট মণ্ডলের বিরুদ্ধে আছে। ওঁর চ্যালা চামুন্ডার কাছে এইটুকু টাকা তো থাকবেই। কীভাবে লুঠ হয়েছিল ভাবুন। কেন বীরভূম গরিব। কেন মুর্শিদাবাদ গরিব। সারা দেশের চোখে এই দুটি গরিব জেলা। কেন গরিব এবার বোঝা যাচ্ছে। ওই জেলার সম্পদ লুঠ করা হয়েছে। সাধারণ জনতা গরিব আছে। খোঁজ খবর বিচার শুরু হয়ে গেছে। আরও বেরোবে। যোগ্য শাস্তি সবাই পাবে।
ভালো তৃণমূল হয়ে অনেকেরই লাভ হল না--
আমি তৃণমূলে ভালো খারাপ দেখিনা। তৃণমূলটাই খারাপ। তাই মানুষ বিদায় দিয়েছে। এরা অন্যায় করে যেখানেই যাক এমনকী স্বর্গে গেলেও লাভ হবে না।
কাটমানি তোলাবাজি বন্ধ হতেই রাজ্যে বাড়ল রাজস্ব আদায়, বললেন মুখ্যমন্ত্রী--
এতদিন আদায় হত না। পঞ্চায়েতে বাড়ির ট্যাক্স দিতে গিয়ে বলছে বাড়ি হচ্ছে না। তার লিঙ্ক নেই। কে চালায় ঠিক নেই। ইচ্ছাকৃত ভাবে টাকাপয়সা দিয়ে সেটিং করে সব করা হয়েছে। এত জমি বাড়ি বিক্রি বা হস্তান্তর। তাও রাজস্ব আসেনি। কয়লা, বালি ট্রান্সপোর্ট সব লুঠ হত। সেগুলি বন্ধ হতেই সরকারের ঘরে টাকা আসতে শুরু করেছে। দিল্লির টাকা আসত। লুঠ হয়ে যেত। উন্নয়ন থেকে অনেক দূরে ছিল পশ্চিমবঙ্গ। এবার গতি আসবে।
মিড ডে মিলে ডিম বহাল--
ইস্কন ঠিক করবে না কী খাওয়ানো হবে। তারা একটা এজেন্সি। আগেও এরকম এজেন্সি ছিল। তখন ডিম নেতারা খেয়ে নিত। তখন কেউ কিছু বলেনি কেন? ডিম হরিণঘাটা সাপ্লাই দেয়। সরকার যদি মনে করে পুষ্টিকর খাবার হিসেবে ডিম দেবে তাহলে দেবেই। নিশ্চয়ই ডিম খাওয়ানো হবে।
টুলু মণ্ডলের মেয়ের বিয়ের বাজেট দেড়শো কোটি--
টুলু মণ্ডল বিখ্যাত ব্যক্তি। সবাই চেনে। কয়লা খাদান এবং কোল বেল্টে পরিচিত নাম। অনেক নেতাকে খুশি রাখত। নিজেও করে খেত। তৃণমূল এরকম অনেক এজেন্ট ফিক্স করেছিল। পুলিসও করেছিল। এরা ফিক্স করে পুলিসের হাতে দিত। পুলিস সেটা নবান্ন এবং কালীঘাটে পাঠাত। এখন সব লিঙ্ক কেটে গেছে। সব একস্পোজ হয়ে গেছে। এখন পুলিস নিজেই অ্যাকশন নিচ্ছে।
পার্থ চট্টোপাধ্যায় থেকে টুলু মণ্ডল। একেকটা অধ্যায়--
আরও আছে। আপনারা জানেন না। অনেকে লাস্ট বেঞ্চে বসে আছে। সেগুলোর ওজন আরও ভারী।
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