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পার্থ থেকে টুলু তো কিছু না, আসল তো লাস্ট বেঞ্চে বসে! বীরভূম কাণ্ডে বিস্ফোরক দিলীপ

Dilip Ghosh: দিলীপ ঘোষের দাবি, অনুব্রত মণ্ডল থেকে পার্থ চট্টোপাধ্যায়— একের পর এক নেতার লুঠপাটের জন্যই বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ আজ গরিব। তাঁর স্পষ্ট হুঙ্কার, এখনও অনেক 'ওজনদার' নেতা লাইনে আছেন এবং উপযুক্ত বিচারে তাঁদের সবার শাস্তি হবে।

Written BySoumita Khan
Published: Jul 30, 2026, 08:53 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 08:53 AM IST
পার্থ থেকে টুলু তো কিছু না, আসল তো লাস্ট বেঞ্চে বসে! বীরভূম কাণ্ডে বিস্ফোরক দিলীপ

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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পার্থ থেকে টুলু তো কিছু না, আসল তো লাস্ট বেঞ্চে বসে! বীরভূম কাণ্ডে বিস্ফোরক দিলীপ
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