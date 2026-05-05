CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • BJPs Kalita Majhi: ২৫০০ টাকা মাস-মাইনে থেকে ১,০৭,৬৯২ ভোটে জয়ী: পরিচারিকার হাতেই এবার বিধানসভা পরিচালনার ভার

BJP's Kalita Majhi: ২৫০০ টাকা মাস-মাইনে থেকে ১,০৭,৬৯২ ভোটে জয়ী: পরিচারিকার হাতেই এবার 'বিধানসভা' পরিচালনার ভার

West Bengal Assembly Election Result 2026: কলিতা মাজি একজন গৃহপরিচারিকা হিসেবে কাজ করতেন, যার মাসিক আয় ছিল মাত্র ২,৫০০ টাকা। স্বামী পেশায় একজন সাধারণ কল মিস্ত্রি। দুই সন্তান ও সংসার সামলে তাঁর এই রাজনৈতিক উত্থান রূপকথার চেয়ে কম কিছু নয়।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: May 5, 2026, 04:01 PM IST
পার্থ চৌধুরী: কবিতার মত তাঁর জীবন ফুলের বিছানায় কাটেনি। কিন্তু কবিতার মত উত্থান তার। এবারের বিধানসভা অনেক বর্ণময় চরিত্র পেতে চলেছে। বিজেপির এই অবিশ্বাস্য জয়ের পাশাপাশি এবারের বিধানসভায় থাকবেন আউশগ্রামের কলিতা মাঝি। লোকের বাড়ি বাসন মেজে যিনি রাজনৈতিক লড়াইয়ের ময়দানে। ২১ শে লড়েছিলেন,হেরে গিয়েও দমে যান নি। ২৬ শে লড়াই ছিল কঠিন। প্রতিপক্ষে ছিলেন পূর্ব বর্ধমান জেলার সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহার।  প্রচারের জোর, জাঁকজমক, প্রেডিকশন,লোকবল কোনও কিছুতেই তার কাছাকাছি ছিলেন না কলিতা। তবু বুথে বুথে ঘুরেছেন অদম্য কর্মীদের নিয়ে। জিতে গিয়েছেন তিনি। তাঁর এই ক্যারিসমাটিক উত্থান নিচের তলার মানুষের আলোর বৃত্তে উঠে আসার গল্প।

কলিতা বলছেন, 'যেভাবে মানুষ তাকে আশীর্বাদ করেছেন তা অভাবনীয়। ২০১৪ থেকে বুথের কার্যকর্তা ছিলাম। যেভাবে মানুষ অত্যাচার,নারী নির্যাতন এবং অসম্মান সয়েছেন তার অবসান হবে। কর্মীদের এবং প্রশাসনকে বলব, অশান্তি যেন না হয়৷ যে অন্যায় সয়েছেন তার পুনরাবৃত্তি যেন না হয়।'তিনি জানান, বাড়িতে কাজ করে,লোকের বাড়ির কাজ সেরে দলের কাজ করে গিয়েছেন প্রতিদিন। মানুষ সাড়া দিয়েছেন, তাতে আপ্লুত। যে বাড়িতে কাজ করেন, তাঁরা মেয়ের মত, বউমারা মত দেখেন। যে দল তাঁর মত সাধারণ মেয়েকে জনপ্রতিনিধি হওয়ার সুযোগ দিলেন, তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। 

অন্যদিকে যে বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করেন মালিক কৃষ্ণা পাত্র জানান, 'অত্যন্ত দায়িত্বশীল মেয়ে আমাদের কলি। সব কাজ নিজের হাতে করত। দুবার ভোটে দাঁড়াবার সময়, সবসময় আসতে পারেনি। আমি অসুস্থ। পরিবারে নানা বিপদে পাশে ছিল। আমাদের পরিবার তাঁর সার্ভিস পেয়ে এসেছে। আমার স্বামীকেও নিজের বাবার মত দেখে। এই জয় খুব আনন্দের। আজও আমাদের মন্দিরে প্রণাম করে গেছে কলি। ও খুব ভাল মেয়ে। ঘরের মেয়ে।'

কলিতার স্বামী সামান্য কল মিস্ত্রি। দুই সন্তানকে নিয়ে সংসার চালান দুজনে। কলিতার গল্পটা তাই রূপকথার মত। সাধারণ গৃহ পরিচারিকা থেকে বিধায়ক হয়ে ওঠা সোজা কথা নয়।সেই কঠিন কাজকে করে দেখিয়ে আজ দৃষ্টান্ত কলিতা মাঝি।

কলিতার জীবন সংগ্রাম:
গৃহপরিচারিকার কাজ করে মাসে আড়াই হাজার টাকা রোজগার করতেন কলিতা মাজি। সামান্য রোজগারে সংসার চালানোই ছিল চ্যালেঞ্জ। সেই কলিতাই এখন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার আউশগ্রাম আসন  থেকে বিজেপির প্রার্থী হয়ে জিতেছেন বিপুল ভোটে। এক সাধারণ মহিলা থেকে বিধায়ক- কলিতা মাজির এই উত্থান যেন রাজনীতির মাঠে এক অনন্য স্বপ্নপূরণের গল্প। বিজেপির ঝড়ে বদলে যাওয়া বাংলার রাজনীতিতে তাঁর এই জয় হয়ে উঠেছে বিশেষ প্রতীক- পরিশ্রম আর লড়াইয়ের জয়।

গুসকরা পুরসভার বাসিন্দা কলিতা দীর্ঘদিন ধরে স্থানীয় কিছু বাড়িতে কাজ করতেন। দিনের পর দিন সংসার চালাতে হিমশিম খেলেও মানুষের পাশে দাঁড়ানোর ইচ্ছে তাঁকে টেনে এনেছিল রাজনীতিতে। ২০২১ সালেও তিনি তৃণমূল প্রার্থী অভেদানন্দ থান্ডারের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন, কিন্তু তখন প্রায় ১১ হাজার ৮১৫ ভোটে পরাজয় হয়েছিল তাঁর। তবুও হাল ছাড়েননি। সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন, মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক আরও দৃঢ় করেছেন। সেই আস্থার জোরেই বিজেপি আবার তাঁকে টিকিট দেয়- আর এবার সেই পরিশ্রমের সঠিক প্রতিদান পেলেন তিনি।

এইবার আউশগ্রাম কেন্দ্রে কলিতা মাজি পেয়েছেন ১ লক্ষ ৭ হাজার ৬৯২ ভোট। তৃণমূল প্রার্থী শ্যাম প্রসন্ন লোহার থেকে ১২ হাজার ৫৩৫ ভোটে এগিয়ে থেকে জয় নিশ্চিত করেন। 

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

