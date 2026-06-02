Kalita Majhi: 'মেয়ে মারা যাওয়ার পর বাবা বলে ডাকত, ও আমাদের অভিভাবক': মন্ত্রী হতেই আবেগী কলিতার প্রাক্তন মালিক

অরূপ লাহা, দেবাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়: এক সময় সংসারের হাল ধরতে অন্যের বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করতেন। আজ তিনি রাজ্যের নতুন মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য। পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রামের সাধারণ ঘরের মেয়ে কলিতা মাঝির এই অসাধারণ জীবনযুদ্ধ এবং রাজনৈতিক উত্থান এখন রাজ্যজুড়ে আলোচনার মূল বিষয় হয়ে উঠেছে। সোমবার লোকভবনে আয়োজিত এক জমকালো অনুষ্ঠানে আরও ৩৫ বিজেপি বিধায়কের সঙ্গে প্রতিমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন তিনি।
লড়াই ও রাজনৈতিক সাফল্য
২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে দাঁড়িয়েও জয়ের মুখ দেখতে পাননি কলিতা মাঝি। তবে দমে যাননি তিনি। বোলপুর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত তপশিলি জাতি সংরক্ষিত আউশগ্রাম আসনে বিজেপি তাঁর ওপর আবারও ভরসা রাখে। নির্বাচনের ময়দানে অর্থবল ও পেশিশক্তির দাপট থাকলেও, কলিতার মূল অস্ত্র ছিল সাধারণ মানুষের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ। দলের আস্থার মর্যাদা রেখে এবার তৃণমূল প্রার্থী শ্যামাপ্রসন্ন লোহারকে ১২ হাজার ৫৩৫ ভোটে পরাজিত করেন তিনি। মোট ১ লক্ষ ৭ হাজার ৬৯২টি ভোট পেয়ে বিধানসভায় নিজের জায়গা পাকা করেন কলিতা।
পরিচারিকা থেকে মন্ত্রী
পূর্ব বর্ধমানের গুসকরা পুরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের মাঝপুকুর পাড়ার বাসিন্দা কলিতা মাঝি। স্বামী পেশায় একজন কলের মিস্ত্রি ও একমাত্র পুত্র পার্থকে নিয়ে তাঁর ছোট সংসার। ছেলে পার্থ এ বছরই উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে। দীর্ঘ বছর ধরে অন্যের বাড়িতে কাজ করে অত্যন্ত সততা ও কষ্টের সঙ্গে সংসার টেনেছেন কলিতা। প্রার্থী হওয়ার আগে পর্যন্ত বাড়ি বাড়ি বাসন মাজা, কাপড় কাচার মতো কাজ করেছেন। আউশগ্রামের প্রার্থী হিসেবে বিজেপি তাঁর নাম ঘোষণার পর থেকেই প্রচারে ঝাঁপিয়ে পড়েন। পরিচারিকা থেকে হয়ে ওঠেন বিধায়ক। রবিবার জানতে পারেন মন্ত্রী হচ্ছেন তিনি। প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারেননি। শেষপর্যন্ত মন্ত্রিত্বের মতো গুরুদায়িত্ব। আউশগ্রামের সাধারণ মানুষ আজ তাঁদের ঘরের মেয়েকে মন্ত্রীর আসনে দেখে উচ্ছ্বাসে মেতে উঠেছেন।
খুশি প্রাক্তন কর্মস্থলের মানুষেরা
কলিতার এই অভাবনীয় সাফল্যে আনন্দিত তাঁর প্রাক্তন কর্মস্থলের মানুষেরাও। ২০১১ সাল থেকে গুসকরার পাত্র পরিবারে পরিচারিকার কাজ করতেন তিনি। সেই পরিবারের সদস্য প্লাটিলাল পাত্র আবেগঘন হয়ে বলেন, 'আগে ও আমাকে কাকা বলত। পরে আমাদের মেয়ে মারা যাওয়ার পর আমাকে বাবা বলে ডাকত। ও শুধু মেয়েই নয়, আমাদের অভিভাবকের মতো ছিল। ও মন্ত্রী হওয়ায় আমরা খুব খুশি। মানুষের পাশে থেকে ও ভালো কাজ করুক।' একই আশা প্রকাশ করেছেন পরিবারের মা কৃষ্ণা পাত্রও। তিনি জানান, কলিতা অত্যন্ত সাহসী মেয়ে এবং সে নিশ্চিতভাবেই মানুষের কল্যাণ করবে।
মন্ত্রী হিসাবে শপথ নেওয়ার পর কী বলেন কলিতা?
জি ২৪ ঘণ্টা সাংবাদিকের মুখোমুখি হয়ে কলিতা মাঝই বলেন, 'মানুষের সেবা করা তো মানুষের পক্ষে ধর্ম। ধর্ম বলেই মনে করি, মানুষের জন্যই তো এই জায়গায়। সাধারণ মানুষ আমাকে চেয়েছেন বলে এখানে এসেছি। নইলে তো আসতে পারতাম না। এমনি এমনি টাকা-পয়সা নিয়ে তো চলে আসতে পারতাম না। মানুষ পাঠিয়েছেন, চেয়েছেন, মানুষের সুবিধা-অসুবিধা দেখা অবশ্যই কর্তব্যের মধ্যে পড়ে এবং এটা ধর্ম মনে করি আমি।'
তিনি আরও বলেন, 'আমরা সাত বোন, এক ভাই। কিন্তু আমাদের রাজনৈতিক কোনও ব্যাপার এরকম কিন্তু মানুষের মধ্যে ছিল না। যখন ২০১৪-তে সবাই হইহই করে মিটিং মিছিল করত, আমিও খুব খুশি হয়ে বুথের কার্যকর্তা হিসেবে কাজ করেছি। বুথের কার্যকর্তা হিসেবে আমি তখন একটু যেতাম। তারপর ২০১৯ থেকে আমি মোদীজির যখন স্বপ্ন দেখলাম, মোদীজির যখন আমি অনুপ্রেরণা দেখলাম, তখন থেকে আমি দায়িত্ব বণ্টন করলাম। ২০১৯-এ নগর প্রেসিডেন্টের আমাদের গুসকরা নগরের আমি সম্পাদিকা ছিলাম।'
নতুন মন্ত্রিসভায় চমক
সোমবারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে নতুন মন্ত্রিসভার যে রূপরেখা সামনে এসেছে, তাতে রয়েছেন ১৩ জন পূর্ণমন্ত্রী, ৫ জন স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী এবং ১৯ জন প্রতিমন্ত্রী। এই ১৯ জন প্রতিমন্ত্রীর তালিকায় সবথেকে বড় চমক আউশগ্রামের বিধায়ক কলিতা মাঝি। একজন সাধারণ পরিচারিকা থেকে কঠোর পরিশ্রম ও সততার জোরে তাঁর এই মন্ত্রিত্বের শপথ গ্রহণ আজ রাজ্যের কোটি কোটি মানুষের কাছে এক অনন্য অনুপ্রেরণা।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)