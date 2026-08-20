/মাটির বাড়ি থেকে লাল কেল্লা, বাসন্তীর সেলিমার চোখে এখন নতুন স্বপ্ন! মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কাতর আবেদন

প্রসেনজিত্ সর্দার: কুঁড়েঘর থেকে এক লহমান সাফল্যের শিখরে সোজা পৌঁছে গিয়েছিল প্রধানমন্ত্রীর অনুষ্ঠানে লাল কেল্লায় বাসন্তীর সেলিমা। এবার স্বপ্ন পূরণের টার্গেট বড় হয়ে পুলিস অফিসার হওয়ার। কারণ মহিলাদের সুরক্ষা দিতে চায় এই সেলিমা। সঙ্গে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী কাছে কাতর আবেদন তাদের কাঁচা বাড়িটি পাকা বাড়ি করে দিক সরকার। আর ধন্যবাদ জানিয়েছে সেলিমা, জি ২৪ ঘণ্টাকে প্রথম থেকে পাশে থাকার জন্য।
প্রত্যন্ত সুন্দরবনের বাসন্তী আম ঝাড়ার বাসিন্দা সেলিম মোল্লার মেয়ে সেলিমা। ক্লাস নাইনের ছাত্রী। তার ভাবনা, স্বপ্ন, অনেক অনেক বড়। স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে সে প্রতিটা মুহূর্তে পড়াশোনাকে হাতিয়ার করেছে। ছোটবেলা থেকে পড়াশোনাই তার একমাত্র লক্ষ্য। সে জানায়, নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে গরিব বাবা, মাকে দেখতে হবে। বাবা দিনমজুর ঠিক মতন বাড়ির দু'বেলা খাওয়াটাও ঠিকঠাক হয়না। বেশিরভাগ সময় পান্তা ভাত জোটে এই সেলিম পরিবারে।
খাওয়া দাওয়াটাও ভালো হয় না। বেশিরভাগ দিন নিরামিষ হয়। শাকসবজি দিয়ে ভাত আর যেদিন না সেটা হয় সেদিন পান্তা ভাত লঙ্কা দিয়ে। এটাই সেলিমাদের দুবেলা খাওয়া দাওয়া। জরাজীর্ণ মাটির বাড়ি। বহু বছর আগে খড়ের ছাউনি। উপরে ত্রিপল। আবার বর্ষা হলেই তো জল পড়ে। আগের সরকার তাদের একটা ঘরের ব্যবস্থাও করে দেয়নি। ঘরে দেওয়া ত্রিপলটাও পর্যন্ত সেলিম মোল্লা নিজের টাকায় কিনেছে সেটাও জানায়।
তাই এখনের সরকারের কাছে সেলিমা তার বাবা মার কাতর আবেদন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে তাদের এই জরাজীর্ণ মাটির বাড়িটি পাকা বাড়ি করে দিক। আমরাই প্রথম দেখিয়েছিলাম সেলিমার স্বপ্ন পূরণের সফলতার প্রথম ধাপ। আর যাতে তাদের পাকা বাড়ি হয় তার জন্য জি ২৪ ঘণ্টা তরফ থেকে যোগাযোগ করা হয়েছিল এলাকার বিজেপি নেতা বিকাশ সর্দারারের সঙ্গে। তৎক্ষণাৎ বিকাশ সরদার আমাদের ফোন পেয়ে তাদের বাড়িতে হাজির হয়। এবং সরকারি নিয়ম মেনেই জনপ্রতিনিধি জানায় তাদের এই কাঁচা বাড়িটি পাকা বাড়ি হবে। প্রত্যন্ত সুন্দরবনের বাসন্তীর ক্লাস নাইনের ছাত্রী সেলিমা মোল্লা ধন্যবাদ জানিয়েছে জি ২৪ ঘণ্টাকে। তার প্রথম স্বপ্ন পূরণের জন্য পাশে দাঁড়িয়েছিল জি ২৪ ঘণ্টা।
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