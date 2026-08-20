Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /মাটির বাড়ি থেকে লাল কেল্লা, বাসন্তীর সেলিমার চোখে এখন নতুন স্বপ্ন! মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কাতর আবেদন

মাটির বাড়ি থেকে লাল কেল্লা, বাসন্তীর সেলিমার চোখে এখন নতুন স্বপ্ন! মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কাতর আবেদন

Basanti News: সুন্দরবনের বাসন্তীর নবম শ্রেণীর ছাত্রী সেলিমা মোল্লা দারিদ্র্য জয় করে প্রধানমন্ত্রীর লাল কেল্লার অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিল। ভবিষ্যতে পুলিস অফিসার হয়ে সে মহিলাদের রক্ষা করতে চায়। তাদের জরাজীর্ণ মাটির বাড়িটি পাকা করে দেওয়ার জন্য সে সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছে।

Written BySoumita Khan
Published: Aug 20, 2026, 09:05 AM IST|Updated: Aug 20, 2026, 09:06 AM IST
মাটির বাড়ি থেকে লাল কেল্লা, বাসন্তীর সেলিমার চোখে এখন নতুন স্বপ্ন! মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কাতর আবেদন

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
আপাতত ৩ দিন বৃষ্টি থেকে রেহাই, ফের ভারী বৃষ্টির সতর্কতা একাধিক জেলায়
2
3
4
5