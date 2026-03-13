  • Belur Math Continues Bhog Distribution: অন্নভোগই সর্বোত্তম পূজা: স্বামীজির মন্ত্রে বেলুড় মঠে অফুরান সেবা জারি, গোবর গ্যাস আর সৌরশক্তিই হাতিয়ার

Belur Math Continues Bhog Distribution: অন্নভোগই সর্বোত্তম পূজা: স্বামীজির মন্ত্রে বেলুড় মঠে অফুরান সেবা জারি, গোবর গ্যাস আর সৌরশক্তিই হাতিয়ার

Fuel Crisis in India: বেলুড় মঠে প্রতিদিন অসংখ্য দর্শনার্থী ও ভক্তকে ভোগ খাওয়ানো হয়। এই রীতি কোনওমতেই বন্ধ হচ্ছে না আপাতত৷ এলপিজি গ্যাস ছাড়াও মঠের  নিজস্ব পদ্ধতিতে তৈরি করা বায়োগ্যাস বা সোলার সিস্টেমে বৈদ্যুতিক পদ্ধতিতে নিত্য দিনের রান্নার অনেকটাই প্রয়োজন মিটছে। 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Mar 13, 2026, 07:02 PM IST
Belur Math Continues Bhog Distribution: অন্নভোগই সর্বোত্তম পূজা: স্বামীজির মন্ত্রে বেলুড় মঠে অফুরান সেবা জারি, গোবর গ্যাস আর সৌরশক্তিই হাতিয়ার
বেলুড় মঠ

দেবব্রত ঘোষ: পশ্চিম এশিয়া জুড়ে চলা যুদ্ধ পরিস্থিতির জেরে দেশজুড়ে রান্নার গ্যাসের (LPG) তীব্র সঙ্কট তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে বাণিজ্যিক গ্যাস বন্টনে কেন্দ্রের কড়া নিয়ন্ত্রণের ফলে বিপাকে পড়েছে বিভিন্ন শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। যখন জ্বালানি ঘাটতির কারণে রাজ্যের একাধিক মন্দিরে ভক্তদের ভোগ বিতরণ বন্ধ বা কাটছাঁট করতে হচ্ছে, তখন সম্পূর্ণ উল্টো ছবি রামকৃষ্ণ মিশন অনুমোদিত বেলুড় মঠে। যুদ্ধের আঁচ মঠের হেঁশেলে লাগলেও, বিকল্প প্রযুক্তির জোরে সেখানে হাজার হাজার ভক্তের অন্নসেবা অব্যাহত রয়েছে।

আন্তর্জাতিক স্তরে যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে আমদানিকৃত জ্বালানির জোগানে টান পড়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে কেন্দ্র সরকার বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডার সরবরাহের ওপর নিয়ন্ত্রণ জারি করেছে। এর সরাসরি প্রভাব পড়েছে বালির হিন্দু হস্টেল থেকে শুরু করে নৈহাটির বড়মা বা বর্ধমানের সর্বমঙ্গলা মন্দিরের মতো জায়গায়। কোথাও মিড-ডে মিলে জুটছে বিস্কুট, কোথাও বা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়েছে প্রসাদ বিতরণ।

বেলুড় মঠে প্রতিদিন হাজার হাজার ভক্ত ও আবাসিকদের জন্য বিপুল পরিমাণ রান্নার প্রয়োজন হয়। মঠ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, তাঁরা শুধুমাত্র এলপিজি সিলিন্ডারের ওপর নির্ভরশীল নন। তাঁদের তুরুপের তাস হলো বায়োগ্যাস প্লান্ট, যা মঠের নিজস্ব গোশালার বর্জ্য ব্যবহার করে তৈরি হওয়া এই জৈব গ্যাস রান্নার বড় অংশের চাহিদা মেটাচ্ছে। অন্যটি হল সোলার সিস্টেম, যা বিশাল সোলার প্যানেলের মাধ্যমে উৎপাদিত বিদ্যুৎ ব্যবহার করে বৈদ্যুতিক পদ্ধতিতে জল গরম ও অন্যান্য রান্না করা হচ্ছে।

মঠের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বর্তমানে যে পরিমাণ জ্বালানি মজুত আছে এবং নিজস্ব পদ্ধতিতে যা উৎপাদিত হচ্ছে, তাতে আগামী বেশ কিছুদিন এই সঙ্কট মোকাবিলা করা সম্ভব। ভক্তদের আবেগের কথা মাথায় রেখে কোনও অবস্থাতেই ভোগ বিতরণ বন্ধ করার পক্ষপাতী নন মঠ কর্তৃপক্ষ। যেখানে অন্যান্য মন্দির কর্তৃপক্ষ পরিস্থিতির চাপে পড়ে নোটিস ঝোলাচ্ছেন, সেখানে বেলুড় মঠের এই স্বনির্ভরতা এখন এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

Tags:
LPG Crisis IndiaBelur Math BhogBio-gas Plant
