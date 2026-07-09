/Baruipur Incident Update: দেহ সনাক্ত থেকে শ্মশান, এনকাউন্টারে নিহত প্রভাসের শেষযাত্রার একমাত্র হাজির অত্যাচারিত স্ত্রী

বরুণ সেনগুপ্ত: বাবা-মা কেউ নেই। উপস্থিত শুধুমাত্র স্ত্রী। বারুইপুর এনকাউন্টারে নিহত প্রভাস মণ্ডলের ময়নাতদন্তের পর দেহ শনাক্তকরণ থেকে শুরু শ্মশানে দাহ করা পর্যন্ত হাজির একমাত্র তার স্ত্রী। বৃহস্পতিবার ভোরে বারুইপুর মহাশ্মশানে দাহ করা হয় প্রভাস মণ্ডলের মৃতদেহ।
বারুইপুরের ১২ বছরের নাবালিকার ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় ধরা পড়েছিল প্রভাস মণ্ডল। তার পর গত মঙ্গলবার গভীর রাতে ঘটনার পুনর্নিমানের সময় প্রভাস পুলিসের অস্ত্র ছিনিয়ে নিয়ে গুলি চালিয়ে দেয়। তাতেই আত্মরক্ষার্থে গুলি চালায় পুলিস। সেই গুলিতেই মারা যায় প্রভাস মণ্ডল। সেই খবর শুনে তার স্ত্রী বলেছিলেন, বিয়ের পর ওর অনেক নোংরামি দেখেছি। অনেক অত্যাচার সহ্য করে সংসার করেছি। আমি মেনে নিয়েছি যে ও এই কাজ করেছে। ও অন্যায় করেছে, ও দোষ করেছে গুলি খেয়েছে, এতে বলার কিছু নেই। ওর বাড়ির লোক যদি সবাই মৃতদেহ নিতে রাজি হয়, তবেই আনা হবে। প্রভাস কিছু কাজ করত না, বাড়িতেই থাকত।
অন্যদিকে, প্রভাসের কুকীর্তির কথা শুনে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন তার মাও। সংবাদমাধ্যমে তিনি বলেন, আমি যেতে পারব না। মৃতদেহ আমি আনব না। আমি দেখতে চাই না। একদম দেখতে চাই না। তোমরা ওখানে নিয়ে যাও, পুঁতে দেবে কোথায় দেবে, ফেলে দেবে দিয়ে দাও। কেউ যাবে না। ও কোনোদিন আমাদের কথা শোনেনি। বিশেষ নিজের মায়ের কথা শুনত না। নেশা করত। আমার আর কিচ্ছু বলার নেই। আমার গলা শুকিয়ে গিয়েছে। ঠিক করে বলতে পারছি না। মা তো কষ্ট হবেই। কিন্তু সেই কষ্ট আর দরকার নেই। ও যা কর্ম করেছে তাতেই গেছে, আমার শান্তি। ও নাবালিকার সঙ্গে যা করেছে, তাতেই ওর মৃত্যু হয়েছে, ভালোই হয়েছে।
বুধবার রাত আড়াইটে নাগাদ হাসপাতালে পোস্টমর্টেম থেকে বের করা হয় প্রভাস মণ্ডলের দেহ। তখন সেই দেহ শনাক্ত করেন প্রভাসের স্ত্রী। এক মহিলার সঙ্গে তিনি একমাত্র ছিলেন পুলিসের সঙ্গে। এরপর শববাহী গাড়িতে প্রভাসের দেহ তোলার সময়ও একবার দেখানো প্রভাসকে। তখনও স্বামীর মরাদেহ দেখেন তার স্ত্রী। এরপর সেই মরদেহ তার স্ত্রীর হাতে তুলে দেওয়া হয়। তারপরই মরদেহ নিয়ে পুলিস রওনা দেয়ে দাহ করার উদ্দেশ্যে।
পুলিস মর্গ থেকে বের করে প্রভাসের মৃতদেহ প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয় কীর্তনখোলা মহাশ্মশানে। গভীর রাতে সেই শ্মশান তখন বন্ধ ছিল। তাই ফরতে হয় পুলিসকে। এরপর পর মরদেহ নিয়ে পুলিস চলে যায় বারুইপুর মহাশ্মশানে। সেখানেই পুলিসের তত্ত্বাবধানে দাহ করা হয়। সেখানও একলা প্রভাসের স্ত্রী।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)