Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /Baruipur Incident Update: দেহ সনাক্ত থেকে শ্মশান, এনকাউন্টারে নিহত প্রভাসের শেষযাত্রার একমাত্র হাজির অত্যাচারিত স্ত্রী

Baruipur Incident Update: দেহ সনাক্ত থেকে শ্মশান, এনকাউন্টারে নিহত প্রভাসের শেষযাত্রার একমাত্র হাজির অত্যাচারিত স্ত্রী

Baruipur Incident Update: প্রভাসের কুকীর্তির কথা শুনে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন তার মাও। সংবাদমাধ্যমে তিনি বলেন, আমি যেতে পারব না। মৃতদেহ আমি আনব না। আমি দেখতে চাই না

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 09, 2026, 11:12 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 11:54 AM IST
Baruipur Incident Update: দেহ সনাক্ত থেকে শ্মশান, এনকাউন্টারে নিহত প্রভাসের শেষযাত্রার একমাত্র হাজির অত্যাচারিত স্ত্রী
Source: Bureau

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
১০ দিন ধরে রেইকি, চিত্‍কার থামাতে ঘাড়ে আঘাত! বারুইপুর কাণ্ডে কার কী ভূমিকা ছিল?
Baruipur Rape Murder Case43 min ago
2
Baruipur Incident43 min ago
3
Midnapore Medical saline controversy1 hr ago
4
kolkata metro1 hr ago
5
Baruipur Incident1 hr ago