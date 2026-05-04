Gaighata Assembly Election 2026 Result Update: ভোটের মুখে লিক হয়েছিল বিতর্কিত অন্তরঙ্গ VDO: সেই নেতাই এবার ভোটে করলেন বাজিমাত? কে সেই বড় মুখ?

Gaighata Assembly Election 2026 Result Update: ভোটের মুখে লিক হয়েছিল বিতর্কিত অন্তরঙ্গ VDO: সেই নেতাই এবার ভোটে করলেন বাজিমাত? কে সেই বড় মুখ?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বনগাঁ মহকুমার একটি ব্লক শহর গাইঘাটা। তফশিলি জাতি অধ্যুষিত বিধানসভা কেন্দ্র। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সাথে এখানকার নির্বাচনী লড়াই কংগ্রেস ও বামপন্থীদের হাত থেকে সরে গিয়ে এখন তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপির মধ্যে সরাসরি দ্বন্দ্বে রূপান্তরিত হয়েছে।
স্টেটাস: পঞ্চম রাউন্ড গণনার শেষে গাইঘাটার বিজেপি নেতা সুব্রত ঠাকুর ১১,৯৩১ ভোটে এগিয়ে আছেন
ইতিহাস
২০০১ থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস এখানে চারবার জয়ী হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ২০০১ সালে তৎকালীন সিপিআই(এম) বিধায়ক মন্মথ রায়কে ১১,৬৯০ ভোটে পরাজিত করেন।
২০১১ সালে মঞ্জুল কৃষ্ণ ঠাকুর সিপিআই মনোনীত মনোজ কান্তি বিশ্বাসকে পরাজিত করে। বিজেপির সুব্রত ঠাকুর বিধায়ক হন।
গাইঘাটা কেন্দ্রে লোকসভা নির্বাচনেও বিজেপির উত্থান ছিল চমকপ্রদ।
আজকের লড়াই
সুব্রত ঠাকুর — বিজেপি (BJP) (প্রধান মুখ ও বিদায়ী বিধায়ক)
অনিল কুমার পাণ্ডে — জাতীয় কংগ্রেস (INC)
সজল বিশ্বাস — সিপিআই (CPI)
নরোত্তম বিশ্বাস — তৃণমূল কংগ্রেস (AITC)
এছাড়া
সব্যসাচী বিশ্বাস — বিএসপি (BSP)
শিবানী মজুমদার — এসইউসিআই (SUCI)
তপন বিশ্বাস — নির্দল (IND)
চন্দন রায় — নির্দল (IND)
সিদ্ধার্থ সমাদ্দার — নির্দল (IND)
সুধীর মণ্ডল — নির্দল (IND)
সুব্রত অধিকারী — নির্দল (IND)
নোটা — নোটা (NOTA)
সড়কপথে গাইঘাটা বনগাঁ-বারাসাত-কলকাতা করিডোরের সাথে যুক্ত। মহকুমা সদর ও নিকটতম প্রধান শহর বনগাঁ সড়কপথে বিভিন্ন অংশ থেকে ১৫-২০ কিমি দূরে।
গাইঘাটার বাসিন্দারা প্রধানত শিয়ালদহ-বনগাঁ শহরতলি রেললাইনের ওপর নির্ভরশীল। বনগাঁর অদূরেই পেট্রাপোল সীমান্ত স্টেশন অবস্থিত, যা ভারতের শেষ স্টেশন এবং বাংলাদেশের বেনাপোল স্থলবন্দরের সাথে যুক্ত। গাইঘাটা সরাসরি সীমান্তে অবস্থিত না হলেও আন্তর্জাতিক সীমানা থেকে এটি মাত্র কয়েক কিলোমিটার পশ্চিমে।
মোদী-শাহের বাংলা অভিযান
কেন্দ্র সরকার এবারের বাংলা ভোটে পুরোদস্তুর ময়দানে নেমেছিল। কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাশাপাশি এই প্রথম কোনো রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে জাতীয় তদন্ত সংস্থা বা এনআইএ (NIA) মোতায়েন করা হয়েছে। দুই দফায় রাজ্যে সাড়ে তিন লাখের বেশি নিরাপত্তাকর্মী কাজ করেছেন। ভোটের আগে থেকে ইডি-সিবিআই তদন্তের চাপ, বিদ্যালয় নিয়োগ দুর্নীতির মামলা, আরজি কর কাণ্ডের প্রতিক্রিয়া মিলিয়ে বিজেপি রাজ্যে পরিবর্তনের ন্যারেটিভ তৈরির চেষ্টা করেছে।
মমতার বাংলা অস্মিতা
তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুরু থেকেই এই লড়াইকে বাংলার আত্মসম্মানের প্রশ্ন হিসেবে তুলে ধরেছেন। কেন্দ্রীয় এজেন্সির ব্যবহার, এসআইআর বিতর্ক এবং মোদী-শাহের সরাসরি প্রচারে বাংলায় আসাকে রাজ্যের স্বায়ত্তশাসনে হস্তক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তিনি। লক্ষ্মীর ভান্ডার, যুবসাথী-সহ একাধিক কল্যাণ প্রকল্পকে ঢাল করে ভোটে গিয়েছে তৃণমূল।
২০২৬ সালের নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে বিজেপি বেশ সুবিধাজনক অবস্থান থেকে শুরু করবে। তৃণমূলের প্রতি বিদ্বেষের কারণে প্রাক্তন বাম কর্মীদের একটি বড় অংশের বিজেপিকে সমর্থন করা তৃণমূলের জন্য দুশ্চিন্তার কারণ। তৃণমূল যদি পুনরায় তফশিলি জাতি ভোটারদের বড় অংশকে নিজেদের দিকে টানতে না পারে এবং বিজেপি-বিরোধী পুরোনো ভিত্তি পুনর্গঠন করতে না পারে, তবে ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে গাইঘাটা আসনটি ধরে রাখার ক্ষেত্রে বিজেপির পাল্লাই ভারী থাকবে।
