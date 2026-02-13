English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Gaighata Market Fire: ভয়াবহ আগুন! পুড়ে ছাই ৪০-৪২টি বাইক, আগুনের ফুলকিতে...

Gaighata Market Fire: ভয়াবহ আগুন! পুড়ে ছাই ৪০-৪২টি বাইক, আগুনের ফুলকিতে...

Gaighata Market Fire: আগুন লাগার পরে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে কেউ একজন শো-রুমের মালিককে ফোন করে জানান, পুরো শোরুম জুড়ে আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। দ্রুত থানায় খবর দেওয়া হয়।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Feb 13, 2026, 02:45 PM IST
Gaighata Market Fire: ভয়াবহ আগুন! পুড়ে ছাই ৪০-৪২টি বাইক, আগুনের ফুলকিতে...

মনোজ মণ্ডল: গাইঘাটা বাজার (Gaighata Market Fire) সংলগ্ন এলাকায় যশোর রোডের পাশে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের (Massive Fire in Jessore Road) ঘটনা ঘটেছে। রাতের দিকে একটি শো-রুমে আগুন লাগে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে।

ফুলকি ও পুলিস

প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, আগুন লাগার পর স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে কেউ একজন শো-রুমের মালিককে ফোন করে জানান যে, তাঁদের পুরো শোরুম জুড়ে  আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। এরপর দ্রুত থানায় খবর দেওয়া হয়। স্থানীয়দের অভিযোগ, পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছলেও তারা তৎক্ষণাৎ কোনও সক্রিয় পদক্ষেপ করেনি। বরং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আগুনের ফুলকি ভেসে ওঠা দেখছিল বলে দাবি এলাকাবাসীর।

আগুনের সঙ্গে দীর্ঘ লড়াই

এই পরিস্থিতিতে ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দারা রাতেই রাস্তা অবরোধ করেন। এরপর ফায়ার ব্রিগেডে খবর পাঠানো হয়। ততক্ষণে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায় প্রায় ৪০ থেকে ৪২টি বাইক। ফায়ার ব্রিগেডের প্রথম গাড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছয় রাত প্রায় ৩.২০ নাগাদ। প্রথমে একটি ইঞ্জিন পাঠানো হলেও আগুনের তীব্রতা বাড়তে থাকায় পরে আরও একটি গাড়ি পাঠানো হয়। অবশেষে দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

