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জোর করে বিয়ের সাজ, তারপরই যৌন নির্যাতন! নাবালিকার রহস্যমৃত্যুতে তীব্র চাঞ্চল্য

North 24 Parganas: পরিবারের অভিযোগ, স্থানীয় এক যুবক তাকে আটকে রেখে যৌন নির্যাতন করে। ছবি ও ভিডিয়ো ফাঁস করার ভয় দেখিয়ে তাকে ব্ল্যাকমেল করা হত। এই কাজে যুবকের মা-ও সাহায্য করত বলে অভিযোগ। লাগাতার মানসিক চাপে নাবালিকা চরম পদক্ষেপ করেছে বলে পরিবারের দাবি।

Written BySoumita Khan
Published: Oct 03, 2026, 04:08 PM IST|Updated: Oct 03, 2026, 04:08 PM IST
জোর করে বিয়ের সাজ, তারপরই যৌন নির্যাতন! নাবালিকার রহস্যমৃত্যুতে তীব্র চাঞ্চল্য

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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