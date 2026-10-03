/জোর করে বিয়ের সাজ, তারপরই যৌন নির্যাতন! নাবালিকার রহস্যমৃত্যুতে তীব্র চাঞ্চল্য

মনোজ মণ্ডল: মাতৃহারা এক নাবালিকা স্কুলছাত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যু। ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গাইঘাটায়। পরিবারের অভিযোগ, স্থানীয় এক যুবকের সঙ্গে দীর্ঘদিনের সম্পর্ক এবং পরবর্তীকালে নির্যাতনের ঘটনাকে ঘিরে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিল ওই নাবালিকা।
পরিবারের দাবি, প্রায় এক বছর ধরে ওই যুবকের সঙ্গে নাবালিকার সম্পর্ক ছিল। অভিযোগ, মাস তিনেক আগে তাকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে জোর করে বিয়ের সাজ পরানো হয় এবং এরপর একটি ঘরে আটকে রেখে যৌন নির্যাতন করা হয়। পরিবারের আরও অভিযোগ, ওই ঘটনার ছবি ও ভিডিয়ো তুলে রেখে পরবর্তীকালে তা ফাঁস করে দেওয়ার হুমকি দিয়ে নাবালিকাকে ব্ল্যাকমেল করা হত। বারবার তাকে ডেকে নিয়ে যাওয়া এবং যৌন নির্যাতন করা হয়েছে বলেও লিখিত অভিযোগে দাবি করেছে পরিবার।
এই ঘটনায় অভিযুক্ত যুবকের মায়ের বিরুদ্ধেও সহযোগিতার অভিযোগ তুলেছে পরিবার। ছবি ও ভিডিয়ো প্রকাশ করে দেওয়ার হুমকি দিয়ে নাবালিকাকে চাপের মধ্যে রাখা হত বলেও অভিযোগ। পরিবারের আশঙ্কা, দীর্ঘদিনের মানসিক চাপ ও নির্যাতনের জেরেই নাবালিকা চরম সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়ে থাকতে পারে। তবে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ এখনও স্পষ্ট নয়।
ঘটনার পর অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে গাইঘাটা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে পরিবার। পুলিস অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে। অভিযোগের সত্যতা, নাবালিকার মৃত্যুর প্রকৃত কারণ এবং ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের ভূমিকা তদন্তের পরই স্পষ্ট হবে।
উল্লেখ্য, পেয়ারা দেওয়ার লোভ দেখিয়ে নির্জন বাগানে নিয়ে গিয়ে দুই শিশুকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ ওঠে এক প্রৌঢ়ের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর থানা এলাকায়। ধৃতের নাম গিয়াসুদ্দিন শেখ (৫৫)। একই পরিবারের পাঁচ ও ছ’বছরের দুই শিশুর পরিবারের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে বারুইপুর থানার পুলিস। পকসো আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে। শনিবার ধৃতকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হবে বলে পুলিস সূত্রে খবর।
পরিবার ও পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, দুই শিশু একই পরিবারের। একজনের বয়স পাঁচ বছর, অন্যজনের ছ’বছর। অভিযোগ, পেয়ারা দেওয়ার কথা বলে তাদের একটি নির্জন পেয়ারা বাগানে নিয়ে যায় অভিযুক্ত। সেখানেই দুই শিশুর উপর যৌন নির্যাতন চালানো হয় বলে অভিযোগ। পরিবারের দাবি, ঘটনার সময় শিশুরা চিৎকার করার চেষ্টা করলে তাদের মুখ চেপে ধরা হয়। এমনকি ধারালো অস্ত্র গলায় ঠেকিয়ে গলা কেটে দেওয়ার হুমকিও দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ। আতঙ্কে তারা কাউকে কিছু বলতে পারেনি।
পরে বাড়িতে স্নান করানোর পর গা মোছানোর সময় শিশুরা যন্ত্রণায় কেঁদে ওঠে এবং ব্যথার কথা জানায়। এতেই সন্দেহ হয় পরিবারের সদস্যদের। এরপরই শিশুদের কাছ থেকে গোটা ঘটনাটি জানতে পারেন পরিজনরা। বিষয়টি এলাকায় জানাজানি হতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁরা অভিযুক্ত গিয়াসুদ্দিন শেখকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বারুইপুর থানার পুলিস এবং অভিযুক্তকে নিজেদের হেফাজতে নেয়।
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