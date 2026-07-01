/গান্ধীর মুখ ঢাকা কালো কাপড়ে! জাতির জনককে কে করল এমন অসম্মান? কাটোয়ায় কেলেঙ্কারি কাণ্ড

সন্দীপ ঘোষ চৌধুরী: গান্ধী মূর্তির মুখ ঢাকা কালো কাপড়ে! জাতির জনকের মুখ-হাত বাঁধা কালো কাপড়ে! জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর মূর্তিতে কালো কাপড় বেঁধে দেওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে বুধবার সকালে ব্যাপক চাঞ্চল্য ও উত্তেজনা ছড়াল কাটোয়া শহরে। কাটোয়া শহরের স্টেশন বাজার চৌরাস্তায় অবস্থিত গান্ধী মূর্তির মুখ ও হাত এদিন সকালে দেখা যায় কালো কাপড়ে বাঁধা। যা দেখতে পেয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন স্থানীয়রা। খবর পেয়ে কাটোয়া থানার পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছে কাপড় সরিয়ে দেয়। এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিস।
গান্ধীর মুখ বাঁধা কালো কাপড়ে!
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রতিদিনের মতো এদিন সকালেও কয়েকজন নির্মাণ শ্রমিক কাজের উদ্দেশ্যে স্টেশন বাজার চৌরাস্তায় আসেন। সকাল প্রায় ৭টা নাগাদ তাঁদের নজরে আসে, মহাত্মা গান্ধীর পূর্ণাবয়ব মূর্তির মুখ ও হাত কালো কাপড় দিয়ে বাঁধা রয়েছে। বিষয়টি দেখে তাঁরা বিস্মিত হন এবং দ্রুত কাটোয়া থানায় খবর দেন। পুলিস এসে মূর্তি থেকে কাপড় সরিয়ে দেয়। এদিকে এই ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় সাধারণ মানুষ, ব্যবসায়ী ও পথচলতি নাগরিকদের ভিড় জমে যায়। জাতির জনকের মূর্তির সঙ্গে এমন আচরণে তাঁরা তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং দোষীদের দ্রুত শনাক্ত করে কঠোর শাস্তির দাবি জানান।
এক নির্মাণ শ্রমিক বলেন, "মহাত্মা গান্ধী আমাদের দেশের জাতির জনক। তাঁর মূর্তির সঙ্গে এমন অবমাননাকর আচরণ অত্যন্ত নিন্দনীয়। পুলিস সিসিটিভি ফুটেজ দেখে দোষীদের দ্রুত গ্রেফতার করুক।" স্থানীয় এক বাসিন্দার বক্তব্য, "কাটোয়ার মতো শহরে এমন ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক। জাতির জনকের সম্মান বজায় রাখা আমাদের সকলের দায়িত্ব। প্রশাসন দ্রুত দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিক।"
পুলিসের বক্তব্য়
উল্লেখ্য, ১৯৯৮ সালের ৫ অগাস্ট কাটোয়া পুরসভার উদ্যোগে স্টেশন বাজার চৌরাস্তায় মহাত্মা গান্ধীর এই মূর্তি স্থাপন করা হয়। প্রতি বছর গান্ধী জয়ন্তী-সহ বিভিন্ন বিশেষ দিনে এখানে মাল্যদান ও শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। দীর্ঘদিন ধরে এটি শহরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্মৃতিস্তম্ভ হিসেবে পরিচিত। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, মূর্তির আশপাশে যে সিসিটিভি ক্যামেরা রয়েছে সেই ফুটেজ খতিয়ে দেখে কারা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত, তা চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে। কাটোয়া থানার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু হয়েছে। দোষীদের বিরুদ্ধে দ্রুত আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় শহরের বিভিন্ন মহলে নিন্দার ঝড় উঠেছে। সাধারণ মানুষের দাবি, জাতীয় ঐতিহ্য ও মহান ব্যক্তিত্বদের প্রতি অসম্মান প্রদর্শনের এমন ঘটনা যাতে ভবিষ্যতে আর না ঘটে, তার জন্য প্রশাসনকে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
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