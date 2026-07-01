Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /গান্ধীর মুখ ঢাকা কালো কাপড়ে! জাতির জনককে কে করল এমন অসম্মান? কাটোয়ায় কেলেঙ্কারি কাণ্ড

গান্ধীর মুখ ঢাকা কালো কাপড়ে! জাতির জনককে কে করল এমন অসম্মান? কাটোয়ায় কেলেঙ্কারি কাণ্ড

Gandhi statue covered with black cloths: নজরে আসে, মহাত্মা গান্ধীর পূর্ণাবয়ব মূর্তির মুখ ও হাত কালো কাপড় দিয়ে বাঁধা রয়েছে। পুলিস এসে মূর্তি থেকে কাপড় সরিয়ে দেয়। ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় শহরের বিভিন্ন মহলে নিন্দার ঝড় উঠেছে। 

Written BySUDESHNA PAULEdited By:SUDESHNA PAUL
Published: Jul 01, 2026, 11:39 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 11:46 AM IST
গান্ধীর মুখ ঢাকা কালো কাপড়ে! জাতির জনককে কে করল এমন অসম্মান? কাটোয়ায় কেলেঙ্কারি কাণ্ড
Image Credit: নিজস্ব ছবি Source: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
গান্ধীর মুখ ঢাকা কালো কাপড়ে! জাতির জনককে কে করল এমন অসম্মান? কাটোয়ায় কেলেঙ্কারি
Gandhi statue9 min ago
2
Mumbai school bus accident21 min ago
3
Rachana Banerjee heavily trolled29 min ago
4
Fuel Price Cut59 min ago
5
Bengal Weather Update1:53 AM IST