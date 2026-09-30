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গঙ্গার ভাঙনে লাইনে ধস! বাতিল একাধিক দূরপাল্লার ট্রেন

Train Cancellation: গঙ্গার বাঁধ ভেঙে মাটি বসে যাওয়ায় সাহেবগঞ্জ–বারহারওয়া লাইনে ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়েছে। হাওড়া–সাহেবগঞ্জ এক্সপ্রেসসহ একাধিক মেমু ও প্যাসেঞ্জার ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। বালিয়া–শিয়ালদহ ও বাঘ এক্সপ্রেসের মতো দূরপাল্লার ট্রেন ঘুরিয়ে চালানো হচ্ছে। যাত্রী দুর্ভোগ কমাতে কিছু ট্রেনের যাত্রাপথও সংক্ষিপ্ত করেছে পূর্ব রেল।

Reported ByAyan Ghoshal
Published: Sep 30, 2026, 09:47 AM IST|Updated: Sep 30, 2026, 09:47 AM IST
গঙ্গার ভাঙনে লাইনে ধস! বাতিল একাধিক দূরপাল্লার ট্রেন

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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