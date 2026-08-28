/নেপালের জের, গঙ্গায় জলস্তর ছাড়াল বিপদসীমা! ২২.৭৭ মিটারে পৌঁছনো বিপুল ঢেউসুনামি ধুয়েমুছে সাফ করে দেবে সব?

সোমা মাইতি: নেপালের জের এবার সরাসরি বাংলায়? ফরাক্কায় গঙ্গার জলস্তর বিপদসীমা ২২.২৫ মিটার ছাড়িয়ে ২২.৭৭ মিটারে পৌঁছেছে। ফরাক্কায় গঙ্গার জলস্তর বিপদসীমা ২২.২৫ মিটার ছাড়িয়ে ২২.৭৭ মিটারে পৌঁছেছে। ফরাক্কা ব্যারেজ সূত্রের খবর, ফরাক্কার আপস্ট্রিম থেকে আসা জল ফিডার ক্যানাল দিয়ে প্রায় ৪০ হাজার কিউসেক জল ছাড়া হচ্ছে এবং ব্যারেজের গেট খুলে ডাউনস্ট্রিমে প্রায় সাড়ে ১১ লক্ষ কিউসেক জল প্রবাহিত হচ্ছে।
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জলস্তর বৃদ্ধি
জলস্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় গঙ্গার তীরবর্তী মানুষের ঘরবাড়িতে জল ঢোকার প্রবল আশঙ্কা করা হচ্ছে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় এবং গঙ্গার নিম্ন অববাহিকার অঞ্চলগুলিতে সতর্কতা জারি করতে প্রশাসন তৎপর রয়েছে। সেন্ট্রাল ওয়াটার কমিশনের আধিকারিক সঞ্জীবকুমার বলেন, বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে গঙ্গা। বৃহস্পতিবার বিকেল ৩টের সময় জলস্তর রেকর্ড করা হয়েছে ২২.৭৭ মিটার, যা বিপদসীমা ২২.২৫ মিটার থেকে অনেকটাই বেশি। জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাতে জল ছাড়া হতে পারে। জলস্তরের রিপোর্ট ঘন্টায় ঘন্টায় রাজ্যকে পাঠানো হচ্ছে।
ভয়াবহতম ফ্ল্যাশফ্লাড
ভয়াবহতম ফ্ল্যাশফ্লাডে দানবের কেশরের মতো ফুলে উঠছিল পাহাড়ি নদী! সেই স্রোত পাহাড় থেকে পাগলা দৈত্যের মতো নেমে এসে গিলে খেয়েছে গোটা এলাকা। ১০০০ জন ভেসে গিয়েছেন এতে। কয়েকে সেকেন্ডের মধ্যে ভয়ংকর ছবি
নেপালে। নেপালের এই আকস্মিক বন্যায় উথলে উঠল ভোটে কোশী নদী। লণ্ডভণ্ড হয় রসুয়া। মোট ১৪৯৬ জন নিখোঁজ।
মৃতের সংখ্যা ৫০০-র কাছাকাছি। নিখোঁজ ভারতীয়ের সংখ্যা ২৯০। জীবিতদের সন্ধানে তল্লাশি চালাচ্ছে উদ্ধারকারী দল। বুধবার সকালে নেপালের উত্তরাঞ্চলীয় রসুয়া জেলায় এই ভয়াবহ হড়পা দেখা গিয়েছে। তিব্বত সীমান্তের নিকটবর্তী এলাকাগুলিতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।
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