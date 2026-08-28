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নেপালের জের, গঙ্গায় জলস্তর ছাড়াল বিপদসীমা! ২২.৭৭ মিটারে পৌঁছনো বিপুল ঢেউসুনামি ধুয়েমুছে সাফ করে দেবে সব?

Rising Ganga Water Level: বিপদসীমার উপরে ফরাক্কার গঙ্গা! সাড়ে ১১ লক্ষ কিউসেক জল ছাড়ায় জলঙ্গী পর্যন্ত তীব্র বানভাসি আতঙ্ক। ফরাক্কায় গঙ্গার জলস্তর বিপদসীমা ২২.২৫ মিটার ছাড়িয়ে ২২.৭৭ মিটারে পৌঁছেছে। জলস্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় গঙ্গার তীরবর্তী মানুষের ঘরবাড়িতে জল ঢোকার প্রবল আশঙ্কা করছে।

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 28, 2026, 03:13 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 03:20 PM IST
নেপালের জের, গঙ্গায় জলস্তর ছাড়াল বিপদসীমা! ২২.৭৭ মিটারে পৌঁছনো বিপুল ঢেউসুনামি ধুয়েমুছে সাফ করে দেবে সব?
Image Credit: কলকাতার কি কোনও ভয় আছে? (ফাইল ছবি)

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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