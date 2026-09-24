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জনবসতি থেকে দূরে সাজানো সংসার! ৯০ মিনিটের ব্যবধানে দম্পতির রহস্যমৃত্যু, অথৈ জলে একরত্তি সন্তান

Gangasagar: পুলিস মৃত দম্পতির দেহ উদ্ধার করে প্রথমে সাগর গ্রামীণ হাসপাতালে পাঠায়। আজ মৃতদেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য কাকদ্বীপ মর্গে পাঠানো হবে বলে জানা গিয়েছে। ঘটনার নেপথ্যে ঠিক কী কারণ রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছে পুলিস। চোখের সামনে মা-বাবার এই মর্মান্তিক পরিণতিতে অথৈ জলে পড়েছে ছ বছরের ওই শিশুটি।

Written BySoumita Khan
Published: Sep 24, 2026, 03:40 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 03:40 PM IST
জনবসতি থেকে দূরে সাজানো সংসার! ৯০ মিনিটের ব্যবধানে দম্পতির রহস্যমৃত্যু, অথৈ জলে একরত্তি সন্তান

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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