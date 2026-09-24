/জনবসতি থেকে দূরে সাজানো সংসার! ৯০ মিনিটের ব্যবধানে দম্পতির রহস্যমৃত্যু, অথৈ জলে একরত্তি সন্তান

নকিব উদ্দিন গাজী: একই পরিবারের স্বামী-স্ত্রীর রহস্যমৃত্যু। গত বুধবার রাতে আত্মঘাতী হয়েছেন এক দম্পতি। ঘটনাটি দক্ষিণ ২৪ পরগনার গঙ্গাসাগর কোস্টাল থানার নারানিয়া আবাদ এলাকায়। প্রাথমিক অনুমান পারিবারিক অশান্তির জেরে দম্পতি এই চরম পদক্ষেপ নিয়েছেন। প্রথমে বিষ খেয়ে প্রাণ হারান স্ত্রী এবং তার ঠিক দেড় ঘণ্টার ব্যবধানে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেন স্বামী। এই ঘটনায় চরম অসহায় হয়ে পড়েছে তাঁদের ছ'বছরের এক শিশুপুত্র।
পুলিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতদের নাম সুবিমল গিরি (৩৩) ও নীলাঞ্জনা গিরি (২৭)। জনবসতি থেকে কিছুটা দূরে, একটি ফাঁকা জায়গায় তৈরি বাড়ি তৈরি করেছিলেন এই দম্পতি। তবে স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, বেশ কিছুদিন ধরেই তাঁদের সংসারে তীব্র অশান্তি চলছিল। গত বুধবার সন্ধ্যায় নিজেদের নির্জন বাড়িতেই চরম পথ বেছে নেন নীলাঞ্জনা দেবী। তিনি বিষপান করেন। সেই বিষের বিষক্রিয়াতেই তাঁর মৃত্যু হয়। এর ঠিক দেড় ঘণ্টার মাথায় একই বাড়িতে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেন সুবিমলবাবুও।
খবর পেয়ে রাতেই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় গঙ্গাসাগর কোস্টাল থানার পুলিস। তারা জোড়া দেহ উদ্ধার করে সাগর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। পুলিস জানিয়েছে, আজ দেহ দুটি ময়নাতদন্তের জন্য কাকদ্বীপ মর্গে পাঠানো হবে। পারিবারিক বিবাদের নেপথ্যে ঠিক কী কারণ ছিল, তা জানতে ইতিমধ্যেই পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করেছে পুলিস। চোখের সামনে মা ও বাবার এমন মর্মান্তিক পরিণতিতে ছ'বছরের একরত্তি শিশুটির ভবিষ্যৎ এখন সম্পূর্ণ অন্ধকারে। ঘটনায় গোটা এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।
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