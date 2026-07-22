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ভয়াবহ ভাঙন গঙ্গাসাগরে! বর্ষার উত্তাল সমুদ্রের ঢেউয়ের ছোবলে কপিলমুনির আশ্রম কি তলিয়ে যাবে জলগর্ভে?

Gangasagar: অমাবস্যার কোটালের জেরে গঙ্গাসাগরে ফের ভয়াবহ নদীভাঙন দেখা দিয়েছে। কপিলমুনির আশ্রম থেকে ১ নম্বর থেকে ৬ নম্বর ঘাটের বিভিন্ন অংশ নতুন করে ভেঙে তছনছ হয়ে যাওয়ায় স্থানীয় বাসিন্দা ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে চরম আতঙ্ক ছড়িয়েছে। অতীতে তো বহুবার কপিলমুনির আশ্রম জলের তলায় চলে গিয়েছে। আবার তা উদ্ধার করা হয়েছে।

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 22, 2026, 04:48 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 04:48 PM IST
ভয়াবহ ভাঙন গঙ্গাসাগরে! বর্ষার উত্তাল সমুদ্রের ঢেউয়ের ছোবলে কপিলমুনির আশ্রম কি তলিয়ে যাবে জলগর্ভে?
Source: Bureau

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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