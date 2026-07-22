/ভয়াবহ ভাঙন গঙ্গাসাগরে! বর্ষার উত্তাল সমুদ্রের ঢেউয়ের ছোবলে কপিলমুনির আশ্রম কি তলিয়ে যাবে জলগর্ভে?

নকিব উদ্দিন গাজী: গঙ্গাসাগরে অমাবস্যার কোটালে ভয়াবহ ভাঙন। কপিলমুনির আশ্রম সামনের একাধিক ঘাট সমুদ্রগর্ভে তলিয়ে গিয়েছে। স্থানীয়দের দীর্ঘদিনের অভিযোগ, প্রতি বছর বর্ষার আগে এভাবে ভাঙন শুরু হলেও এবং মেলা চলাকালীন কোটি কোটি টাকার কাজ হলেও স্থায়ী কোনো সমাধান হয় না।
গঙ্গাসাগরে ফের ভয়াবহ ভাঙন
অমাবস্যার কোটালের জেরে গঙ্গাসাগরে ফের ভয়াবহ ভাঙন দেখা দিয়েছে। কপিলমুনির আশ্রম থেকে ১ নম্বর থেকে ৬ নম্বর ঘাটের বিভিন্ন অংশ নতুন করে ভেঙে তছনছ হয়ে যাওয়ায় স্থানীয় বাসিন্দা ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে চরম আতঙ্ক ছড়িয়েছে। পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে দ্রুত ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন সাগর ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক কানাইয়া কুমার রাও, গঙ্গাসাগর কোস্টাল থানার ওসি এবং শিক্ষা দফতরের আধিকারিকেরা।
স্থায়ী কংক্রিটের বাঁধ
স্থানীয়দের দীর্ঘদিনের অভিযোগ, প্রতি বছর বর্ষার আগে এভাবে ভাঙন শুরু হয়। এদিকে মেলা চলাকালীন কোটি কোটি টাকার কাজও হয়। কিন্তু সেই কাজ হলেও স্থায়ী কোনো সমাধান হয় না। তবে প্রশাসনিক কর্তারা জানিয়েছেন, এবার আর গতানুগতিকভাবে কেবল মাটি ফেলে বাঁধ রক্ষার কাজ করা হবে না। নদী ভাঙন রোধে কীভাবে স্থায়ীভাবে কংক্রিটের বাঁধ নির্মাণ করা যায়, এখন সেই পরিকল্পনা ও চিন্তাভাবনাই শুরু করেছে প্রশাসন।
জাতীয় মেলা ঘোষণা
প্রসঙ্গত, গঙ্গাসাগর মেলাকে জাতীয় মেলা ঘোষণা করার আবেদন জানাতে কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াতের সঙ্গে দেখা করলেন বাপি হালদার। তাঁর সঙ্গে দেখা করে বেরিয়ে বাপি জানান, গঙ্গাসাগর মেলাকে জাতীয় মেলা হিসেবে ঘোষণা করার জন্য সব রকম পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। অবশ্য এবারই নতুন নয়, গঙ্গাসাগর মেলাকে জাতীয় মেলা ঘোষণার দাবি একাধিকবার সংসদে উত্থাপন হয়েছিল এর আগেও।
২০২৭ সালের গঙ্গাসাগর মেলা
২০২৭ সালের গঙ্গাসাগর মেলাকে আন্তর্জাতিক মেলা হিসেবে ঘোষণা করা হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। সেই কথা মাথায় রেখে ইতিমধ্যে তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছেন প্রশাসনিক আধিকারিকেরা। আন্তর্জাতিক মেলার রূপ দেওয়ার আগে এই ভাঙন সমস্যাকে স্থায়ীভাবে দূর করাই এখন প্রশাসনের কাছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)