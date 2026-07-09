/ভোটের ফল বেরোতেই উধাও উপপ্রধান! কোটি কোটি টাকার দুর্নীতির হিসেব এড়াতে গা ঢাকা? পঞ্চায়েতের গেটে পড়ল ‘নিখোঁজ’ পোস্টার

নকিবউদ্দিন গাজি: গত ৪ মে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর থেকেই উধাও গঙ্গাসাগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান তথা বর্তমান উপপ্রধান হরিপদ মণ্ডল। দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় তাঁর দেখা না মেলায় এবং পঞ্চায়েতের কাজকর্মে তিনি অনুপস্থিত থাকায় এবার তাঁর ছবি ও নাম সম্বলিত 'নিখোঁজ' পোস্টার পড়ল এলাকায়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় রাজনীতির পারদ চড়েছে।
ঘটনার সূত্রপাত ও বিজেপির ক্ষোভ
সম্প্রতি গঙ্গাসাগর গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে একটি গ্রামসভার বৈঠক তথা ‘খাল লিচ’-এর আয়োজন করা হয়েছিল। সেই বৈঠকে স্বাভাবিকভাবেই উপস্থিত থাকার কথা ছিল উপপ্রধানের। কিন্তু তিনি না আসায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বিজেপি কর্মীরা। বিজেপির স্পষ্ট অভিযোগ, উপপ্রধান হরিপদ মণ্ডলের বিরুদ্ধে কোটি কোটি টাকা দুর্নীতির সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। সেই দুর্নীতির ও জনগনের টাকার হিসেব দেওয়া এড়াতেই নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর থেকে গা ঢাকা দিয়েছেন এই তৃণমূল নেতা। উপপ্রধানের এই অনুপস্থিতিতে ক্ষুব্ধ হয়ে বিজেপি কর্মীরা পঞ্চায়েতের মেইন গেট এবং কালিবাজার এলাকায় তাঁর ছবি-সহ ‘নিখোঁজ উপপ্রধান’ লেখা পোস্টার সাঁটিয়ে দেন।
মুখে কুলুপ তৃণমূলের, রহস্য বাড়ালেন প্রধান
এই পোস্টার বিতর্ক নিয়ে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। খোদ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানও এই রহস্য আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন যে, উপপ্রধানের সঙ্গে তাঁর নিজেরও কোনও যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। অর্থাৎ, পঞ্চায়েত প্রশাসনও জানে না যে তাদের উপপ্রধান বর্তমানে কোথায় আছেন। অন্যদিকে, এই দলীয় জনপ্রতিনিধির আচমকা অন্তর্ধান ও দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও বিস্তারিত প্রতিক্রিয়া বা স্পষ্ট জবাব পাওয়া যায়নি।
বাসিন্দাদের মধ্যে জল্পনা
একজন দায়িত্বশীল জনপ্রতিনিধির এভাবে দিনের পর দিন পঞ্চায়েত ও এলাকা থেকে বেপাত্তা হয়ে যাওয়া এবং প্রধানের এমন মন্তব্যে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে রহস্য ও জল্পনা দানা বাঁধছে। দুর্নীতির দায়েই কি তিনি সত্যিই আত্মগোপন করলেন, নাকি এর পেছনে অন্য কোনো রাজনৈতিক সমীকরণ রয়েছে— তা নিয়ে গঙ্গাসাগরে উত্তেজনা তুঙ্গে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)