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ভোটের ফল বেরোতেই উধাও উপপ্রধান! কোটি কোটি টাকার দুর্নীতির হিসেব এড়াতে গা ঢাকা? পঞ্চায়েতের গেটে পড়ল ‘নিখোঁজ’ পোস্টার

Gangasagar Upapradhan: ফলাফল প্রকাশের পর থেকেই গঙ্গাসাগর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান হরিপদ মণ্ডল এলাকা থেকে নিখোঁজ। পঞ্চায়েতের গ্রামসভার বৈঠকেও তিনি অনুপস্থিত থাকায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন বিজেপি কর্মীরা। তাঁদের অভিযোগ, কোটি কোটি টাকার দুর্নীতির হিসেব এড়াতেই এই তৃণমূল নেতা গা ঢাকা দিয়েছেন।

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 09, 2026, 12:57 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 12:57 PM IST
ভোটের ফল বেরোতেই উধাও উপপ্রধান! কোটি কোটি টাকার দুর্নীতির হিসেব এড়াতে গা ঢাকা? পঞ্চায়েতের গেটে পড়ল ‘নিখোঁজ’ পোস্টার
Image Credit: প্রতীকী ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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