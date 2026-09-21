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'স্কুল সব জানে', মৃত ছেলের ছবি হাতে গেটের সামনে বিক্ষোভ বাবা-মার

Mahishadal School Agitation: মৃত ছাত্রের বাবা ও মায়ের দাবি, তাদের ছেলের মৃত্যুর সঠিক তদন্ত হচ্ছে না। স্কুল তাদের সহযোগিতা করছে না

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 21, 2026, 04:37 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 04:37 PM IST
'স্কুল সব জানে', মৃত ছেলের ছবি হাতে গেটের সামনে বিক্ষোভ বাবা-মার

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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