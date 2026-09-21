'স্কুল সব জানে', মৃত ছেলের ছবি হাতে গেটের সামনে বিক্ষোভ বাবা-মার

কিরণ মান্না: পুকুরে পড়ে যাওয়া বল কুড়তে গিয়ে জলে তলিয়ে গিয়েছিল স্কুল পড়ুয়া। গত ৩ সেপ্টেম্বর পূর্ব মেদিনীপুরের মহিষাদলের একটি ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলে ওই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। মারা যায় স্কুলের ছাত্র রোহন মাইতি। এনিয়ে সঠিক তদন্ত হচ্ছে না, এই অভিযোগে স্কুলে প্রবল বিক্ষোভ দেখালেন মৃত ছাত্রের পরিবার।
মৃত ছাত্রের পরিবারের অভিযোগ, রোহনকে খুন করা হয়েছে। ঘটনার পর ১৫ দিন পেরিয়ে গিয়েছে। রোহনের মৃত্যুর সঠিক তদন্ত হচ্ছে না। এনিয়ে স্কুলের গেটে তোলপাড় করেন অভিভাবকরা। মৃত পড়ুয়ার ছবি ও দাবি লেখা প্লাকার্ড হাতে স্কুল গেটে জড়ো হয় রোহনের পরিবারের লোকজন। কিন্তু স্কুলে ঢুকতে গেলে তাদের বাধা দেয় পুলিস। এনিয়ে শুরু হয়ে যার তোলপাড়।
পুলিসের বক্তব্য স্কুলে পরীক্ষা চলছে। বেশি সংখ্যক মানুষ স্কুল ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে পারবে না। এর পর স্কুলের গেটের সামনে মৃত ছাত্রের পরিবার বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। স্কুলের প্রিন্সিপাল ও স্কুল কর্তৃপক্ষ পরিবারের সাথে কথা বলেন। দীর্ঘক্ষণ গেটের সামনেই তারা বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন।
মৃত ছাত্রের বাবা ও মায়ের দাবি, তাদের ছেলের মৃত্যুর সঠিক তদন্ত হচ্ছে না। স্কুল তাদের সহযোগিতা করছে না। আমাদের সন্দেহ ছেলেকে খুন করা হয়েছে। যারা এই ঘটনার সাথে জড়িত তাদের সামনে এনে সঠিক শাস্তির করা হোক।"
স্কুলের প্রিন্সিপাল নয়নতারা রায় জানান,"বিষয়টি এখন আইনের হাতে। পুলিস প্রশাসনকে আমরা সব রকম সহায়তা করে চলেছি। আমরাও চাই ঘটনার সত্যতা সামনে আসুক"।
মৃত ছাত্রের বাবা বলেন, ছেলেকে হারিয়েছি। আর ওকে পাব না। কিন্তু কে দোষী? কী হয়েছিল তা জানতে চাই। প্রশাসন ও মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এটা আমার আবেদন। আগেও বলেছি, এখনও বলছি এটা জলে পড়ে মৃত্যু নয়। এটা মার্ডার। স্কুল সব জানে।
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