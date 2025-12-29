Bardhaman: রেলগেটে বন্ধ হয়ে গেল স্কুটি, তেড়ে এসে ছাত্রীকে জাত তুলে গালাগালি, ধর্মীয় কটূক্তি গেটম্যানের...

Bardhaman: রেলগেটে বন্ধ হয়ে গেল স্কুটি, তেড়ে এসে ছাত্রীকে জাত তুলে গালাগালি, ধর্মীয় কটূক্তি গেটম্যানের...
Bardhaman: ভুক্তভোগী দুই মহিলা বাড়ি ফিরে গিয়ে তাঁদের অভিভাবকদের গোটা ঘটনা জানান। এরপরই পার্শ্ববর্তী একাধিক গ্রাম থেকে মানুষজন ঘটনাস্থলে পৌঁছে এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানাতে শুরু করেন
অরূপ লাহা: রেলগেটে ২মহিলার সঙ্গে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ,জাত তুলে গালাগালি ও ধর্মীয় স্লোগান দিতে বাধ্য করার প্রতিবাদে প্রবল বিক্ষোভ দেখালেন স্থানীয় মানুষজন। হাওড়া-বর্ধমান কর্ডলাইনে জামালপুরের ঘটনা। এনিয়ে এলাকায় তুমুল উত্তেজনা তৈরি হল। ছুটে এল রেল পুলিস।
সোমবার জামালপুরের হাওড়া-বর্ধমান কর্ডলাইনে জৌগ্রাম ও ঝাপানডাঙ্গা রেল স্টেশনের মধ্যবর্তী পাঁচশিমুল রেলগেটে দুপুর ১২টা ১৫ মিনিট ওই নাগাদ চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটে। অভিযোগ, রেলগেট পারাপারের সময় বাইক নিয়ে দুই মহিলা রেলগেট পার করছিলেন। সেই সময় হঠাৎ করে তাঁদের বাইকের স্টার্ট বন্ধ হয়ে যায়।
ওই দুই মহিলার অভিযোগ, গাড়ি না স্টার্ট নেওয়াতে তাদের সেখানকার কর্তব্যরত গেটম্যান তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন। শুধু তাই নয়,তাঁদের জাত তুলে গালাগালি দেওয়া হয় এবং 'জয় শ্রী রাম' ধ্বনি দিতে বলা হয়।
ভুক্তভোগী দুই মহিলা বাড়ি ফিরে গিয়ে তাঁদের অভিভাবকদের গোটা ঘটনা জানান। এরপরই পার্শ্ববর্তী একাধিক গ্রাম থেকে মানুষজন ঘটনাস্থলে পৌঁছে এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানাতে শুরু করেন। পাঁচশিমুল রেলগেট সংলগ্ন এলাকায় বিক্ষোভ শুরু হয়। খবর পেয়ে জামালপুর থানার পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং বিক্ষোভরত মানুষের সঙ্গে আলোচনা করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।
সূত্রের খবর, জামালপুরের পাড়াতল ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজলা গ্রামের এক কলেজ ছাত্রী এই ঘটনার শিকার হয়েছেন। স্থানীয় মানুষজনের অভিযোগ, ওই গেটম্যান অনেকের সঙ্গে দুর্বব্যবহার করেন। ঘটনায় এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা ছড়িয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রশাসনের ভূমিকা এবং রেল কর্তৃপক্ষের দায় নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। বিষয়টি নিয়ে তদন্তের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।
আরও পড়ুন-মাধ্যমিক পাস হলেই হবে, রেল নিচ্ছে ২২,০০০ কর্মী, জেনে নিন কীভাবে আবেদন করবেন
আরও পড়ুন-হেলাফেলার ফ্লু কেড়ে নিল ১১ বছরের খুদের প্রাণ! অজানা অন্য এক ভাইরাসের চরম আতঙ্ক...
ওই ছাত্রীর আত্মীয় সেখ হাসিনুর আলম বলেন, পাঁচশিমুল রেলগেটে এক অভদ্র কর্মী খারাপ ভাষায় গালিগালাজ করে আমার ভাইঝিকে। ও বলে, জয় শ্রীরাম ধ্বনি দাও। কিছুদিন বাদে তো বলতেই হবে। এমনসব মন্তব্য করে। এর আগেও ও স্থানীয় মানুষজনের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে। বিশেষ করে মহিলাদের সঙ্গে ও দুর্বব্যবহার করে। এমনও হয়েছে মহিলাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করায় মহিলাকা প্রতিবাদ করায় ও প্যান্ট খুলে দেখিয়েছে। মাঝেমধ্যে ও নিজে গোটম্যানের কাজ করেন না। অন্যকে দিয়ে কাজ করায়। এলাকার মানুষের অনেকেরই ওর উপরে ক্ষোভ রয়েছে। আমরা ওর উপযুক্ত শাস্তি চাই।
নিগৃহীত ওই ছাত্রী বলেন, রেলগেট পার হচ্ছিলাম। আমার সঙ্গে আমার এক পিসি ছিলেন। গেট ওঠার পর আমার গাড়ি স্টার্ট হচ্ছিল না। আমি হেঁটে ওপারে গেলাম। তখন ও পিসিকে বলতে লাগল দাঁড়াও হেলমেট নেই কেন। দাঁড়া দুদিন পরে জয় শ্রীরাম বলতেই হবে। রেল গেট পার করে আমি পায়ে কিক স্টার্ট করছিলাম। তখন গেটম্যান এসে আমাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে। বলে, দাঁড়া তোদের একদিন জয় শ্রীরাম বলতেই হবে। বাড়ি ফিরে এসে গোটা ঘটনা বাড়িতে বলি। তখন এলাকার মানুষজন গিয়ে প্রতিবাদ করে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)