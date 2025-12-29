English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
  • Bardhaman: রেলগেটে বন্ধ হয়ে গেল স্কুটি, তেড়ে এসে ছাত্রীকে জাত তুলে গালাগালি, ধর্মীয় কটূক্তি গেটম্যানের...

Bardhaman: রেলগেটে বন্ধ হয়ে গেল স্কুটি, তেড়ে এসে ছাত্রীকে জাত তুলে গালাগালি, ধর্মীয় কটূক্তি গেটম্যানের...

Bardhaman: ভুক্তভোগী দুই মহিলা বাড়ি ফিরে গিয়ে তাঁদের অভিভাবকদের গোটা ঘটনা জানান। এরপরই পার্শ্ববর্তী একাধিক গ্রাম থেকে মানুষজন ঘটনাস্থলে পৌঁছে এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানাতে শুরু করেন  

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Dec 29, 2025, 08:15 PM IST
Bardhaman: রেলগেটে বন্ধ হয়ে গেল স্কুটি, তেড়ে এসে ছাত্রীকে জাত তুলে গালাগালি, ধর্মীয় কটূক্তি গেটম্যানের...

অরূপ লাহা: রেলগেটে ২মহিলার সঙ্গে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ,জাত তুলে গালাগালি ও ধর্মীয় স্লোগান দিতে বাধ্য করার প্রতিবাদে প্রবল বিক্ষোভ দেখালেন স্থানীয় মানুষজন।  হাওড়া-বর্ধমান কর্ডলাইনে জামালপুরের ঘটনা। এনিয়ে এলাকায় তুমুল উত্তেজনা তৈরি হল। ছুটে এল রেল পুলিস।

Add Zee News as a Preferred Source

সোমবার জামালপুরের হাওড়া-বর্ধমান কর্ডলাইনে জৌগ্রাম ও ঝাপানডাঙ্গা রেল স্টেশনের মধ্যবর্তী পাঁচশিমুল রেলগেটে দুপুর ১২টা ১৫ মিনিট ওই নাগাদ চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটে। অভিযোগ, রেলগেট পারাপারের সময় বাইক নিয়ে দুই মহিলা রেলগেট পার করছিলেন। সেই সময় হঠাৎ করে তাঁদের বাইকের স্টার্ট বন্ধ হয়ে যায়।

ওই দুই মহিলার অভিযোগ, গাড়ি না স্টার্ট নেওয়াতে তাদের সেখানকার কর্তব্যরত গেটম্যান তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন। শুধু তাই নয়,তাঁদের জাত তুলে গালাগালি দেওয়া হয় এবং 'জয় শ্রী রাম' ধ্বনি দিতে বলা হয়।

ভুক্তভোগী দুই মহিলা বাড়ি ফিরে গিয়ে তাঁদের অভিভাবকদের গোটা ঘটনা জানান। এরপরই পার্শ্ববর্তী একাধিক গ্রাম থেকে মানুষজন ঘটনাস্থলে পৌঁছে এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানাতে শুরু করেন। পাঁচশিমুল রেলগেট সংলগ্ন এলাকায় বিক্ষোভ শুরু হয়। খবর পেয়ে জামালপুর থানার পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং বিক্ষোভরত মানুষের সঙ্গে আলোচনা করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। 

সূত্রের খবর, জামালপুরের পাড়াতল ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজলা গ্রামের এক কলেজ ছাত্রী এই ঘটনার শিকার হয়েছেন। স্থানীয় মানুষজনের অভিযোগ, ওই গেটম্যান অনেকের সঙ্গে দুর্বব্যবহার করেন। ঘটনায় এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা ছড়িয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রশাসনের ভূমিকা এবং রেল কর্তৃপক্ষের দায় নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। বিষয়টি নিয়ে তদন্তের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

আরও পড়ুন-মাধ্যমিক পাস হলেই হবে, রেল নিচ্ছে ২২,০০০ কর্মী, জেনে নিন কীভাবে আবেদন করবেন

আরও পড়ুন-হেলাফেলার ফ্লু কেড়ে নিল ১১ বছরের খুদের প্রাণ! অজানা অন্য এক ভাইরাসের চরম আতঙ্ক...

ওই ছাত্রীর আত্মীয় সেখ হাসিনুর আলম বলেন, পাঁচশিমুল রেলগেটে এক অভদ্র কর্মী খারাপ ভাষায় গালিগালাজ করে আমার ভাইঝিকে। ও বলে, জয় শ্রীরাম ধ্বনি দাও। কিছুদিন বাদে তো বলতেই হবে। এমনসব মন্তব্য করে। এর আগেও  ও স্থানীয় মানুষজনের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে। বিশেষ করে মহিলাদের সঙ্গে ও দুর্বব্যবহার করে। এমনও হয়েছে মহিলাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করায় মহিলাকা প্রতিবাদ করায় ও প্যান্ট খুলে দেখিয়েছে। মাঝেমধ্যে ও নিজে গোটম্যানের কাজ করেন না। অন্যকে দিয়ে কাজ করায়। এলাকার মানুষের অনেকেরই ওর উপরে ক্ষোভ রয়েছে। আমরা ওর উপযুক্ত শাস্তি চাই। 

নিগৃহীত ওই ছাত্রী বলেন, রেলগেট পার হচ্ছিলাম। আমার সঙ্গে আমার এক পিসি ছিলেন। গেট ওঠার পর আমার গাড়ি স্টার্ট হচ্ছিল না। আমি হেঁটে ওপারে গেলাম। তখন ও পিসিকে বলতে লাগল দাঁড়াও হেলমেট নেই কেন। দাঁড়া দুদিন পরে জয় শ্রীরাম বলতেই হবে। রেল গেট পার করে আমি পায়ে কিক স্টার্ট করছিলাম। তখন গেটম্যান এসে আমাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে। বলে, দাঁড়া তোদের একদিন জয় শ্রীরাম বলতেই হবে। বাড়ি ফিরে এসে গোটা ঘটনা বাড়িতে বলি। তখন এলাকার মানুষজন গিয়ে প্রতিবাদ করে।   

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author
Tags:
JAMALPURJamalpur rail GatemanHowrah Bardhaman chord line
পরবর্তী
খবর

SIR in Bengal: 'প্রাণঘাতী' SIR! পুরুলিয়ায় শুনানি দিনেই রেললাইনে বৃদ্ধের দেহ, আমতায়ও মৃত প্রৌঢ়
.

পরবর্তী খবর

Smriti Mandhana World Record: শোকের চাদর ব্যাটে সরিয়েই বিশ্বরেকর্ড! মিতালিকে টপকে 'লঙ্...