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Tree Flying in Deadly Storm: ভয়ংকর! রাক্ষুসে ঝড়ে উপড়ে গেল বিশাল নিমগাছ, গিয়ে পড়ল চলন্ত গাড়ি বাইক ও ভ্যানের মাথায়

Giant Neem Tree Flying above Sky in Deadly Storm: গাছ পড়ার ঘটনায় কোনও প্রাণহানির খবর নেই। তবে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ ফুলবাজার মোড়ে গাছ পড়ে যাওয়ায় ব্যবসায়ীদের ফুলের পসরা সাজাতে সমস্যা হয়। রাণাঘাট-আইসমালি রোডে দীর্ঘক্ষণ যান চলাচল ব্যাহত হয়।

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 05, 2026, 01:11 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 01:11 PM IST
Tree Flying in Deadly Storm: ভয়ংকর! রাক্ষুসে ঝড়ে উপড়ে গেল বিশাল নিমগাছ, গিয়ে পড়ল চলন্ত গাড়ি বাইক ও ভ্যানের মাথায়
Image Credit: দেখলেই আত্মারাম খাঁচাছাড়া!

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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