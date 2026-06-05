/Tree Flying in Deadly Storm: ভয়ংকর! রাক্ষুসে ঝড়ে উপড়ে গেল বিশাল নিমগাছ, গিয়ে পড়ল চলন্ত গাড়ি বাইক ও ভ্যানের মাথায়

বিশ্বজিৎ মিত্র: আতঙ্কজাগানো ঝড়! প্রবল বৃষ্টি ও ঝোড়ো হাওয়ার দাপটে উপড়ে গেল এক বিশাল নিমগাছ। গাছটি গিয়ে পড়ল একটি চলন্ত চারচাকা গাড়ি, একটি মোটরবাইক এবং একটি মোটরভ্যানের উপর।
প্রবল ঝড়ে মারণ বিপর্যয়
আজ, শুক্রবার ভোরে ভয়ংকর এই ঘটনাটি ঘটে নদিয়ার রাণাঘাট থানার নোকাড়ি ফুলবাজার মোড় এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ভোরের দিকে আচমকা শুরু হওয়া ঝড়-বৃষ্টির মধ্যেই রাস্তার ধারের পুরনো নিমগাছটি গোড়া থেকে উপড়ে পড়ে। সেই সময় রাস্তা দিয়ে যাওয়া একটি চারচাকা গাড়ির উপর গাছটি ভেঙে পড়ে। পাশাপাশি রাস্তার ধারে থাকা একটি মোটরবাইক ও একটি মোটরভ্যানও গাছের নীচে চাপা পড়ে।
ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি
যদিও ঘটনায় কোনও প্রাণহানির খবর নেই, তবে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে যানবাহনগুলির। গুরুত্বপূর্ণ ফুলবাজার মোড়ে গাছ পড়ে যাওয়ায় ব্যবসায়ীদের ফুলের পসরা সাজাতে সমস্যার সৃষ্টি হয়। একই সঙ্গে রাণাঘাট-আইসমালি রোডে দীর্ঘক্ষণ যান চলাচল ব্যাহত হয়।
হাওয়াবদলের খবর
এদিকে, দক্ষিণবঙ্গের ৮ জেলায় জারি ছিলই কমলা সতর্কতা । কলকাতা-সহ প্রায় সব জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস। উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত প্রাক্ বর্ষার বৃষ্টি। গতকাল, ৪ জুন কেরলমে বর্ষা প্রবেশ করল। পাশাপাশি গভীর রাতে লাক্ষাদ্বীপ ও তামিলনাড়ুর কিছু অংশেও প্রবেশ করল দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু।
দক্ষিণবঙ্গে
দক্ষিণবঙ্গের ৮ জেলায় কমলা সতর্কতা জারি হয়েছিল শুক্রের সকালেই। কলকাতা-সহ প্রায় সব জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে ঘণ্টায় ৩০ কিমি থেকে কোনো কোনো জেলায় ৫০ কিলোমিটার বেগে দমকা ঝোড়ো হাওয়া বওয়ার পূর্বাভাস ছিল। সেটাই ঘটেছে। এসবের জেরে সমস্ত জেলায় তাপমাত্রা ২ থেকে ৩ ডিগ্রি পর্যন্ত কমে যায়। দক্ষিণবঙ্গে আজ, শুক্রবার এবং পরশু রবিবার ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। তবে আগামীকাল শনিবার কিছুটা কম থাকবে বৃষ্টির প্রবণতা। আজ বীরভূম মুর্শিদাবাদ নদীয়া উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা পূর্ব মেদিনীপুর হাওড়া হুগলি কলকাতায় কমলা সতর্কতা জারি হয়।
উত্তরবঙ্গে
উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত প্রাক বর্ষার বৃষ্টি। উপরের দিকের কোনো কোনো জেলায় এই সময়কালের মধ্যে দুই এক পশলা ভারী বৃষ্টি। বৃষ্টির সঙ্গে বজ্রপাত এবং দমকা ঝোড়ো হাওয়ার কমলা সতর্কতা। উত্তরবঙ্গে প্রাক্ বর্ষার বৃষ্টি। আজ ঝড়বৃষ্টি সব জেলায়। বিক্ষিপ্ত ভাবে ভারী বৃষ্টি পার্বত্য-সহ উপরের দিকের ৫ জেলার কোনো কোনো অংশে। দুই থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা কমতে পারে আগামী ৪৮ ঘণ্টায়। উত্তরে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো হাওয়ার কমলা সতর্কতা। উত্তরবঙ্গে আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত প্রাক্ বর্ষার বৃষ্টি। দার্জিলিং কালিম্পং আলিপুরদুয়ার জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহারে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি।
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