Zee News Bengali
Nandigram: হাড়হিম মৃত্যু! বালি খাদানের নকল 'পুকুরে' পা ধুতে গিয়ে তলিয়ে গেল বোন! তাকে বাঁচাতে গিয়ে ছোট্ট দিদিও...

Nandigram Sand Mine Incident: দীর্ঘদিনের বালি খাদান জমা জল থেকে পরিণত হয়েছে গভীর পুকুরে। সেখানেই পাশে খেলছিল দুই বোন। অজান্তেই খাদানের জলে পা ধুতে গিয়ে তলিয়ে যায় ছোট বোন। বোনকে বাঁচাতে গিয়ে পা স্লিপ করে পড়ে যায় বড় বোনও।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Sep 8, 2025, 11:07 AM IST
Nandigram: হাড়হিম মৃত্যু! বালি খাদানের নকল 'পুকুরে' পা ধুতে গিয়ে তলিয়ে গেল বোন! তাকে বাঁচাতে গিয়ে ছোট্ট দিদিও...

কিরণ মান্না: নন্দীগ্রাম বিধানসভা বয়াল ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের দ্বিতীয় খন্ড জলপাই হলদি নদীর বরাবর একটি বালি খাদান দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। সেই বালি খাদানে খেলতে গিয়ে খাদের জমা জল পুকুরে পরিণত হয়েছে, সেই জলে তলিয়ে গিয়ে মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে গেল। দুই বোন সলোনি সিং এবং পিংকি সিং খেলছিল বালির খাদানে। 

একটি খাদানে বালি আগে ভর্তি থাকলেও বর্তমান সময় এই খাদানে বালি সম্পূর্ণ খালি ফলে জল জমা হয়ে আছে। ৭ বছরের পিংকি বুঝতে পারেনি। ভুলবশত ওই বালি খাদানের খাদে পা ধুতে গেলে তলিয়ে যায় গভীরে। বোনকে বাঁচাতে গিয়ে তড়িঘড়িতে পা স্লিপ করে পড়ে যায় দিদি এবং করুণ পরিণতি হয়। স্থানীয় মানুষজন ছুটে আসে উদ্ধারে দুইজনকে উদ্ধার করে নন্দীগ্রাম সুপার স্পেশালি হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে ছোট বোন পিংকি সিংকে ডাক্তাররা মৃত ঘোষণা করে। বড় বোন হাসপাতালে ভর্তি।

স্থানীয় মানুষজন অভিযোগ করছে বালি খাদান সরকারি না বেসরকারি তা জানা নেই। তবে খাদান সম্পন্ন খোলা অবস্থায় আছে। তাই ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ওই খাদানে বরাবর খেলাধূলা করে, তাই ওই খাদানের চারপাশে বাউন্ডারি ব্যবস্থা করতে হবে। নয়তো আগামী দিনে আবারও দুর্ঘটনার সম্মুখীন হতে হবে।

তৃণমূলের অভিযোগ, নন্দীগ্রাম বিধানসভা ক্ষেত্রের বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী। বিজেপির মদতে এইসব হলদি নদীতে বেআইনি বালি তোলার কাজ চলছে ও খাদানে পরিণত হচ্ছে। বিজেপি এই অভিযোগ সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিয়ে বলেছে, এসব নিয়ন্ত্রণের কাজ রাজ্য সরকারের রাজ্য প্রশাসনের। বিধায়ক বা বিজেপির কাজ হতে পারে না। প্রশাসন টাকার বিনিময়ে এসব রমরমিয়ে চালাচ্ছে।

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

