Eid Ul Adha: ঈদের আগে পশুহাটে গোরু বিক্রি বন্ধ, ছাগল এতটাই 'কুলীন' যে ধারেকাছে ঘেঁসা দায়

Eid Ul Adha: সীমান্তবর্তী দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় বংশিহারি থেকে হিলি-তপন থেকে গঙ্গারামপুর সর্বত্রই পশুহাট দীর্ঘদিনের
শ্রীকান্ত ঠাকুর: চলতি সপ্তাহের বৃহস্পতিবার বকর ঈদ পালিত হবে পশ্চিমবঙ্গ-সহ গোটা দেশে। ঈদের আগে প্রতিবছরের জমজমাট থাকে পশুহাট। কারণ ঈদে কুরবানী দেওয়া প্রথা রয়েছে দীর্ঘদিনের। এবার দক্ষিণ দিনাজপুরের বিভিন্ন পশুহাটের চিত্রটা একদম অন্যরকম।
সরকারি বাধানিষেধ থাকায় কোনও জায়গাতেই প্রকাশ্যে আর গরু বিক্রি হচ্ছে না। সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়েছে গরু বিক্রির হাট। শুধুমাত্র ছাগল বিক্রি হচ্ছে দেদার। অন্যান্য বার ছাগলের দাম যা থাকে সেই তুলনায় এবার দাম বেড়েছে কোথাও পাঁচ গুণ কোথাও বা ছয় গুণ। হাটে এসে বিক্রেতাদের মুখে চওড়া হাসি কিন্তু পকেট পুড়ছে আমজনতার।
রবিবার পতিরাম হাটে ছাগলের দাম ১২ হাজার থেকে শুরু করে ২০ হাজার টাকার মধ্যে ওঠানামা করেছে। সকালের দিকে ছাগল কিনতে রীতিমত বেগ পেতে হয়েছে ক্রেতাদের। অবশ্য অনেককেই অত্যধিক দামের কারণে ফিরতে হয়েছে খালি হাতে। কেউ বা বলেছেন রবিবার নয় বৃহস্পতিবার সকালে নামাজ করে বেলার দিকে এসে পশু কিনে নিয়ে যাবেন।
সীমান্তবর্তী দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় বংশিহারি থেকে হিলি-তপন থেকে গঙ্গারামপুর সর্বত্রই পশুহাট দীর্ঘদিনের। হাটে গরু কেনাবেচাও এতদিন স্বাভাবিক ঘটনা ছিল। অভিযোগ, এইসব হাট গুলো থেকে পাচারকারীরা গরু কিনে তা বাংলাদেশে পাচার করত। গরুহাট বন্ধ হওয়ায় পাচারে পুরোপুরি লাগাম টানা সম্ভব হবে বলেই মত স্থানীয়দের।
ঈদের আগে অবশ্য মঙ্গলবার বুনিয়াদপুরে সরাইঘাট রয়েছে, এবং ঈদের দিন আবারো পতিরামে পশুহাট বসার কথা। গরু কেনা বেচা বন্ধের কোন নির্দেশ না থাকলেও কী কারনে পশুহাটে কেনাবেচা হচ্ছে না তা বুঝতে পেরেও কিছু করতে পারছেন না পশুর মালিকরা।
