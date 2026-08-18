/গাছে ঝুলছে দেহ! ছাগল চুরি দেখে ফেলায় খুন বারোর কিশোর

রণজয় সিংহ: ভরদুপুরে ছাগল চুরি দেখে ফেলায় মর্মান্তিক পরিণতি! বারোর কিশোরকে খুন করে ঝুলিয়ে দেওয়া হল লিচু গাছে! ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার চাঞ্চল্য মালদহের কালিয়াচকের সুজাপুরে।
স্থানীয় সূত্রের খবর, সুজাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের চামাগ্রাম বাগানপাড়া বাসিন্দা ছিল শেখ ফাহিম। বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। আজ, মঙ্গলবার দুপুরে গ্রাম লাগোয়া একটি লিচু বাগানে ফাহিমের ঝুলন্ত দেহ পাওয়া যায়। পরিবারের অভিযোগ, এলাকা কয়েকজনকে নাকি ছাগল চুরি করতে দেখে ফেলেছিল ছেলে! সেকারণেই খুন। প্রমাণ লোপাটের জন্য় দেহ ঝুলিয়ে দেওয়া হয় লিচু গাছে।
পরিবারের দাবি, ঘটনাটিকে আত্মহত্যা বলে দেখানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কালিয়াচক থানার পুলিস। পুলিস সুত্রে খবর, টনায় জসিম শেখকে নামে একজন আটক করা হয়েছে। অভিযুক্ত হিসেবে আরও একজনের নাম উঠে আসছে। সে পলাতক।
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