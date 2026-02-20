English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
  • Gobindabhog Rice: অভূতপূর্ব! আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেল বাংলার অতি-চেনা এই চাল! এবার খোদ রাষ্ট্রসংঘেই...

Gobindabhog Rice: অভূতপূর্ব! আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেল বাংলার অতি-চেনা এই চাল! এবার খোদ রাষ্ট্রসংঘেই...

Gobindabhog Rice Get UN Tag: রাজ্যের শস্যগোলা হিসেবে পরিচিত পূর্ব বর্ধমান জেলায় ব্যাপকভাবে চাষ হয় গোবিন্দভোগ-সহ বিভিন্ন সুগন্ধি ধান। বিশেষ করে দক্ষিণ দামোদর এলাকার রায়না ও খণ্ডঘোষ ব্লকে এই ধানের উৎপাদন উল্লেখযোগ্য।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Feb 20, 2026, 05:55 PM IST
Gobindabhog Rice: অভূতপূর্ব! আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেল বাংলার অতি-চেনা এই চাল! এবার খোদ রাষ্ট্রসংঘেই...

অরূপ লাহা: আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেল বাংলার গোবিন্দভোগ, (Gobindabhog Rice Get UN Tag) খুশির হাওয়া পূর্ব বর্ধমানের দক্ষিণ দামোদরে। জেলার রায়না ও খণ্ডঘোষের সুগন্ধি চাল গোবিন্দভোগ (Gobindabhog Rice) আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেল রাষ্ট্রসংঘে (United Nation Tag)। বাংলার তিন ধরনের ঐতিহ্যবাহী চাল-- গোবিন্দভোগ, তুলাইপাঞ্জি ও কনকচূড়কে 'খাদ্য ও সংস্কৃতি ঐতিহ্য' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এই ঘোষণায় খুশির হাওয়া পূর্ব বর্ধমানের রায়না ও খণ্ডঘোষ এলাকার কৃষক ও রাইস মিল মালিকদের মধ্যে।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন: Gold Rate Today: অবিশ্বাস্য ভাবে কমল সোনার দাম, সস্তা হল রুপোও! বিয়ের মরসুমে বড় সুখবর বাঙালির ঘরে-ঘরে...

গোবিন্দভোগ এবং

রাজ্যের শস্যগোলা হিসেবে পরিচিত পূর্ব বর্ধমান জেলায় ব্যাপকভাবে চাষ হয় গোবিন্দভোগ-সহ বিভিন্ন সুগন্ধি ধান। বিশেষ করে দক্ষিণ দামোদর এলাকার রায়না ও খণ্ডঘোষ ব্লকে এই ধানের উৎপাদন উল্লেখযোগ্য। 

প্রতি বছর ৩০ হাজার মেট্রিক টন 

ওই ধান থেকে চাল উৎপাদনের জন্য এই এলাকায় রয়েছে প্রচুর সংখ্যক রাইস মিল। রাইস মিল মালিক আব্দুল মালেক জানান, “গোবিন্দভোগ চালের চাহিদা গোটা বিশ্বেই রয়েছে। প্রতি বছর প্রায় ২৫ থেকে ৩০ হাজার মেট্রিক টন গোবিন্দভোগ চাল বিদেশে রফতানি হয়। আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির ফলে চাহিদা আরও বাড়বে। রফতানির পরিমাণ দ্বিগুণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।”

উচ্ছ্বসিত কৃষকদল

অন্য দিকে, এই স্বীকৃতিতে উচ্ছ্বসিত দক্ষিণ দামোদর এলাকার কৃষকরাও। তাঁদের বক্তব্য, ইতিমধ্যেই বাজারে গোবিন্দভোগের চাহিদা বেড়েছে, ফলে লাভের মুখ দেখছেন চাষিরা। কৃষক কাঞ্চন সোম জানান, আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির পর চাহিদা আরও বাড়লে চাষে উৎসাহ বাড়বে এবং উৎপাদনের পরিমাণও বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করছেন তাঁরা। 

আরও পড়ুন: Rinku Majumdar: প্রার্থী হতে চেয়ে ফর্ম জমা দিয়েছেন, এবার মন্ত্রীও হতে চান রিঙ্কু! দিলীপ বলছেন, আমাদের আবার সংসার কী...

'খাদ্য ও সংস্কৃতি ঐতিহ্য'

জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ বিশ্বনাথ রায়ের মতে, এই স্বীকৃতি শুধু রফতানির ক্ষেত্রেই নয়, বাংলার ঐতিহ্যবাহী খাদ্যসংস্কৃতির বিশ্বমঞ্চে মর্যাদা বৃদ্ধিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
Gobindabhog RiceGobindabhog Rice Get UN TagGobindabhog Rice UN TagGetting UN TagGobindabhog Rice of bengalWest Bengal government’s Matir SrishtiMatir SrishtiChief Minister Mamata Banerjee
পরবর্তী
খবর

Habra student death: ক্যাফেতে প্রেমিকার সঙ্গে কথা কাটাকাটি! চরম পথে উচ্চমাধ্যমিক পড়ুয়া, পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি ফিরেই...
.

পরবর্তী খবর

Pratik Ur Rahaman WATCH: মহম্মদ সেলিম উদ্ধত, খালি স্টান্টবাজির রাজনীতি করেন! কিন্তু মমতার লড...