Gold for Blood:  ধনতেরাসে আগে সোনার বাজারে নয়া ইতিহাস। আজ, বুধবার  সকালে হলুদ ধাতুর দাম  ছুঁল রেকর্ড উচ্চতা। প্রতি ১০ গ্রামে ১.২২ লক্ষ টাকা।  

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Oct 8, 2025, 06:59 PM IST
Gold for Blood: তোমরা আমাদের রক্ত দাও, আমরা তোমাদের সোনার নথ দেব! রায়দিঘির রক্তদান উত্‍সবে দেদার আয়োজনে হইচই...

নকিবুদ্দিন গাজি:  ১০ গ্রামে ১.২২ লক্ষ টাকা! কিনতে গেলে মাথার ঘুরে যাওয়া জোগাড়। কিন্তু সেই সোনাই মিলছে একদম বিনামূল্যে। শুধু একটু রক্ত দিলেই হবে। রক্তদান শিবিরে মহিলাদের ভিড় ছিল চোখের পড়ার মতো। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার রায়দিঘিতে। 

খাতায়-কলমে বেআইনি। কিন্তু রক্ত দিলে অনেক জায়গাতেই মেলে উপহার। কিন্তু তা বলে সোনার গয়না! লক্ষ্মীপুজো উপলক্ষ্যে রায়দিঘিতে রক্তদান শিবিরে আয়োজন করেছিল কুমড়ো পাড়ার বটতলা যুবকবৃন্দ ক্লাব। কবে? আজ, বুধবার। সেখানে রক্তাদাতাদের উপহার হিসেবে দেওয়া হল নাকছাবি। ঠিক যেমন সানিয়া মির্জা ব্যবহার করেন। সোনার গয়নার পাওয়ার আশাতেই চলল দেদার রক্তদান। পুরুষ তো ছিলেনই, তবে মহিলার মধ্যে রীতিমতো হুড়োহুড়ি পড়ে গিয়েছিল। রক্ত দেওয়ার সোনার গয়না পেয়ে উচ্ছ্বসিত তাঁরা।

এদিকে ধনতেরাসে আগে সোনার বাজারে নয়া ইতিহাস। আজ, বুধবার  সকালে হলুদ ধাতুর দাম  ছুঁল রেকর্ড উচ্চতা। প্রতি ১০ গ্রামে ১.২২ লক্ষ টাকা।  মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জ (MCX)-এ ডিসেম্বর ফিউচার্সে বুধবার সকালে সোনার দাম বেড়ে দাঁড়ায় গ্রাম পিছু ১,২২,১৬৫ টাকা। অর্থাৎ বেড়েছে প্রায় ০.৮৬%।

