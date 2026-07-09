/দোকানেই মিলল স্বর্ণ ব্যবসায়ীয় রক্তাক্ত দেহ, পরিবারের সদস্যদের বয়ানে চাঞ্চল্যকর তথ্য

বিশ্বজিত্ মিত্র: নদিয়ার ধানতলা থানার আড়ংঘাটায় এক স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে নৃশংসভাবে কুপিয়ে খুনের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃতের নাম বিকাশ দাস (৪৯)। পরিবারের অভিযোগ, ব্যবসায়িক শত্রুতার জেরেই পরিকল্পিতভাবে এই খুন করা হয়েছে। মৃত্যু নিশ্চিত করতে মাথায় ধারালো অস্ত্রের একাধিক কোপ মারার পর শরীরে অ্যাসিড ঢেলে দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ।
পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার রাতে দোকান বন্ধের পর বন্ধক রাখা সোনার গয়না ছাড়াতে আসার কথা থাকায় দোকানেই অপেক্ষা করছিলেন বিকাশ দাস। রাত প্রায় পৌনে ১১টা নাগাদ স্থানীয় এক ব্যবসায়ীর মাধ্যমে খবর পেয়ে পরিবারের সদস্যরা দোকানে এসে তাঁকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। তাঁকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।
অভিযোগ, দুষ্কৃতীরা দোকান থেকে সোনার গয়না এবং প্রায় তিন লক্ষ টাকা নগদ লুট করে পালিয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করা হচ্ছে এবং মৃত ব্যবসায়ীর মোবাইল ফোনের কল লিস্টও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।
অন্যদিকে, স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত বিডিও প্রশান্ত বর্মনের বিরুদ্ধে নতুন করে ফাইল খুলল পুলিস। তবে কি এবার বিডিও প্রশান্ত বর্মনের বিরুদ্ধে করা পদক্ষেপ নেবে পুলিস! ইতিমধ্যেই নিউটাউনে যেখানে স্বর্ণ ব্যবসায়ী কে খুন করা হয়েছিল বিডিও প্রশান্ত বর্মনের ফ্ল্যাটে নতুন করে নমুনা সংগ্রহ করা হল ফরেন্সিকের পক্ষ থেকে।এমনটাই সূত্র মারফত খবর।
ইতিমধ্যে নিউটাউনের ফ্ল্যাটে গিয়ে চার ঘণ্টার বেশি তথ্য সংগ্রহ করল বেঙ্গল STF, বিধান নগর সাইবার ক্রাইম থানার পুলিস, বিধান নগর গোয়েন্দা শাখার পুলিশ এবং ফরেন্সিক আধিকারিক। ফ্ল্যাটের মধ্যে প্রতিটি ঘরের দরজা ভেঙে একাধিক নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। পালাবদলের পরে নতুন করে পদক্ষেপ যে হতে চলেছে ছবি দেখেই স্পষ্ট। বিগত সরকারের আমলে বিডিওর টিকি পর্যন্ত ছুতে পারিনি পুলিস। নতুন সরকার আসতেই আবার সেই মামলার ফাইল খুলে নতুন করে তদন্ত শুরু করল যেখানে উপস্থিত ছিল STF।
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