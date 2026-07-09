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দোকানেই মিলল স্বর্ণ ব্যবসায়ীয় রক্তাক্ত দেহ, পরিবারের সদস্যদের বয়ানে চাঞ্চল্যকর তথ্য

Nadia Gold Marchent Death: দুষ্কৃতীরা দোকান থেকে সোনার গয়না এবং প্রায় তিন লক্ষ টাকা নগদ লুট করে পালিয়েছে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 09, 2026, 12:08 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 12:08 PM IST
দোকানেই মিলল স্বর্ণ ব্যবসায়ীয় রক্তাক্ত দেহ, পরিবারের সদস্যদের বয়ানে চাঞ্চল্যকর তথ্য
Source: Bureau

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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