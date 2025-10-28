Gold Seized: ওপারে থেকে আসা ট্রাক থামিয়ে তল্লিশি চালাতেই মিলল ২ প্যাকেট, খুলতেই চোখ ছানাবড়া বিএসএফের

Gold Seized: ওপারে থেকে আসা ট্রাক থামিয়ে তল্লিশি চালাতেই মিলল ২ প্যাকেট, খুলতেই চোখ ছানাবড়া বিএসএফের
Gold Seized: গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে, বিএসএফের একটি যানবাহন তল্লাশি দল বাংলাদেশের বেনাপোল থেকে ভারতে প্রবেশকারী একটি খালি ট্রাক আটক করে
পিয়ালী মিত্র ও মনোজ মণ্ডল: সীমান্তে সোনা চোরাচালানের বিরুদ্ধে এক বিরাট সাফল্য পেল বিএসএফের ১৪৫ ব্যাটালিয়ন। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার পেট্রাপোলে ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক চেকপোস্ট (আইসিপি) থেকে সোনা চোরাচালানের চেষ্টা রুখে দিল বিএসএফ। উদ্ধার প্রায় ২.৪৫ কোটি টাকার সোনা।
গত ২৭ অক্টোবর নির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে, বিএসএফের একটি যানবাহন তল্লাশি দল বাংলাদেশের বেনাপোল থেকে ভারতে প্রবেশকারী একটি খালি ট্রাক আটক করে। বিস্তারিত তল্লাশির সময় গাড়ি থেকে দুটি লুকানো সবুজ প্যাকেট উদ্ধার করা হয়। ওই প্যাকেটে ছিল ৮টি সোনার বার ও ২টি বিস্কুট। উদ্ধারকৃত সোনার মোট ওজন ১৯৭৪.৫৪০ গ্রাম, যার আনুমানিক মূল্য ২,৪৫,৭৯,০৭৩.৯০ কোটি টাকা। জিজ্ঞাসাবাদের সময়, ধৃত ব্যক্তি জানায় যে সে টাকার লোভে তার ট্রাকে করে সীমান্তের ওপারে চালানটি পরিবহন করতে রাজি হয়েছিল।
আটককৃত ব্যক্তি, জব্দকৃত সোনা এবং ট্রাকটি পরবর্তী আইনি পদক্ষেপের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে আন্তঃসীমান্ত অপরাধ প্রতিরোধে বিএসএফ তার অটল প্রতিশ্রুতি অব্যাহত রেখেছে। এই অভিযান আবারও আইসিপি পেট্রাপোলে মোতায়েন বিএসএফ জওয়ানদের সতর্কতা এবং কর্মক্ষমতার উৎকর্ষতার প্রতিফলন ঘটায়।
বিএসএফের দক্ষিণবঙ্গ সীমান্তের জনসংযোগ কর্মকর্তা জানিয়েছেন যে বিএসএফ জওয়ানরা আবারও ভারতে সোনা পাচারের প্রচেষ্টা রুখে দিয়েছে। সীমান্তবর্তী এলাকার বাসিন্দাদের কাছে সোনা চোরাচালান বা অন্যান্য বেআইনি কার্যকলাপ সম্পর্কিত যেকোনো তথ্যের জন্য সীমা সাথী হেল্পলাইন নম্বর ১৪৪১৯-এ কল করে অথবা ৯৯০৩৪৭২২২৭ নম্বরে হোয়াটসঅ্যাপ/ভয়েস বার্তা পাঠিয়ে রিপোর্ট করার আবেদন জানান। তিনি আশ্বাস দেন যে বিশ্বাসযোগ্য তথ্য প্রদানকারীদের যথাযথ পুরস্কৃত করা হবে এবং তাদের পরিচয় গোপন রাখা হবে।
