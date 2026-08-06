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'ভালো তৃণমূল', 'খারাপ তৃণমূল' বাছাই আর নয়, এবার সব তৃণমূলের জন্যই দরজা খুলতে চায় বিজেপি! বিরাট পালাবদল!

BJP's Strategy in 'Good' vs 'Bad' Trinamool: আর ভালো তৃণমূল, খারাপ তৃণমূল বাছাই নয়। সব তৃণমূলের জন্যই দরজা খুলতে চায় বিজেপি। দলের নেতৃত্বে সঠিক ব্যক্তিকে রেখে ঝাড়াই-বাছাই ছাড়াই তৃণমূল নেতা-কর্মীদের দলে ঢোকার পথ প্রশস্ত করতে চায় কেন্দ্রীয় বিজেপি। কেন সহসা রাজ্য বিজেপির এই সিদ্ধান্ত?

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 06, 2026, 04:24 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 04:24 PM IST
'ভালো তৃণমূল', 'খারাপ তৃণমূল' বাছাই আর নয়, এবার সব তৃণমূলের জন্যই দরজা খুলতে চায় বিজেপি! বিরাট পালাবদল!

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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