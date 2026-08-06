'ভালো তৃণমূল', 'খারাপ তৃণমূল' বাছাই আর নয়, এবার সব তৃণমূলের জন্যই দরজা খুলতে চায় বিজেপি! বিরাট পালাবদল!

রাজীব চক্রবর্তী: আর ভালো তৃণমূল, খারাপ তৃণমূল বাছাই নয়। সব তৃণমূলের জন্যই দরজা খুলতে চায় বিজেপি। দলের নেতৃত্বে সঠিক ব্যক্তিকে রেখে ঝাড়াই-বাছাই ছাড়াই তৃণমূল নেতা-কর্মীদের দলে ঢোকার পথ প্রশস্ত করতে চায় কেন্দ্রীয় বিজেপি।
তৃণমূলের সাংসদ ও বিধায়কদের পরে এবার নিচুতলার জনপ্রতিনিধিদেরও স্বাগত জানাতে প্রস্তুত বিজেপি।
বিজেপি'র 'পার্কিং লট'
তৃণমূলের তিনজন রাজ্যসভার সাংসদ বিজেপিতে যোগদান করে সাংসদ হয়েছেন। বিধায়কদের কাউকে সরাসরি বিজেপিতে না নেওয়া হলেও ঋতব্রত তৃণমূল যে আসলে বিজেপির 'পার্কিং লট', তা মোটামুটি সকলেই জানেন। এবার পুরসভা, জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি এবং গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে তৃণমূল নেতাদের দলে সামিল করতে চায় বিজেপি।
ভালো তৃণমূল : খারাপ তৃণমূল
রাজ্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত এক কেন্দ্রীয় বিজেপি নেতার কথায়, "ভালো তৃণমূল বা খারাপ তৃণমূল কথার কথা। আমরা বাংলার হারানো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে চাই। এই কাজে সকলকে প্রয়োজন।" কিন্তু দলের বিরোধ দেখা দিলে কী করবেন? এই প্রশ্নের উত্তরে ওই কেন্দ্রীয় নেতা জানিয়েছেন, "সাময়িক অসন্তোষ থাকবে। তবে যাঁরা নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিতে স্বচ্ছতা থাকতে হবে। ভারতীয় জনতা পার্টির মিশন রয়েছে। সেই মিশনে কাউকে দূরে সরিয়ে রাখা আমাদের নীতি নয়।"
দলে ভাঙ্গন দেখা দিতে পারে?
কিন্তু এরকম হলে কি দলে ভাঙন দেখা দিতে পারে? এই প্রশ্নের জবাবে ওই কেন্দ্রীয় নেতা বলেন, "যে কোনো রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় এলে প্রতি বছর জনসমর্থন অল্প অল্প করে হারাতে থাকে। অভিজ্ঞ রাজনীতিক এবং রাজনৈতিক দলের উচিত, সমপরিমাণ বা তার বেশি জনসমর্থন আদায় করে চলা। যা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করতে পারেননি। বিজেপি একই ভুল করবে না।"
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