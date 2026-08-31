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জঙ্গলের পাশে রিসর্টে ‘মধুচক্র’? কীভাবে রমরমিয়ে চলছিল ‘গোপন কারবার’! জানতে পেরে থ পুলিস

Gorumara: গরুমারা জঙ্গলের পাশে বেসরকারি রিসর্টে ‘মধুচক্র’ চলার অভিযোগে মালবাজার থানার পুলিসের অভিযান। অসমের ৫ পুরুষ ও শিলিগুড়ির ৩ মহিলাকে আটক করা হয়েছে।  মোবাইল ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ রেখেই এই চক্র চলছিল বলে প্রাথমিক অভিযোগ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিস।

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 31, 2026, 08:12 AM IST|Updated: Aug 31, 2026, 08:33 AM IST
জঙ্গলের পাশে রিসর্টে ‘মধুচক্র’? কীভাবে রমরমিয়ে চলছিল ‘গোপন কারবার’! জানতে পেরে থ পুলিস
Image Credit: নিজস্ব ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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