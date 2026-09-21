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আর মাত্র ১১ দিন: ১ অক্টোবর থেকেই রাজ্যে কয়েক লক্ষ রেশন কার্ড বাতিল হয়ে যাবে, আপনার নাম নেই তো?

West Bengal Ration Card deactivation news: প্রশাসনের নজরে এসেছে যে, বহু মানুষ কেবল পরিচয়পত্র হিসেবে বা অন্যান্য সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার আশায় রেশন কার্ড তৈরি করে রেখেছেন। মাসের পর মাস পেরিয়ে গেলেও তাঁরা স্থানীয় রেশন দোকান থেকে কোনও খাদ্যদ্রব্য বা বরাদ্দ তোলেন না।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Sep 21, 2026, 08:43 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 08:43 PM IST
আর মাত্র ১১ দিন: ১ অক্টোবর থেকেই রাজ্যে কয়েক লক্ষ রেশন কার্ড বাতিল হয়ে যাবে, আপনার নাম নেই তো?

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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