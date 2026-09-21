/আর মাত্র ১১ দিন: ১ অক্টোবর থেকেই রাজ্যে কয়েক লক্ষ রেশন কার্ড বাতিল হয়ে যাবে, আপনার নাম নেই তো?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্যের সাধারণ গ্রাহকদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি নির্দেশিকা জারি করেছে খাদ্য দফতর। আগামী ১ অক্টোবর থেকে দেশ জুড়ে বা রাজ্যে ভুয়ো ও নিষ্ক্রিয় রেশন কার্ড বাতিল করার বড় প্রক্রিয়া শুরু হতে চলেছে। দীর্ঘদিন ধরে যাঁরা রেশন দোকান থেকে খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহ করছেন না, তাঁদের চিহ্নিত করে এই পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। ফলে রেশন কার্ডের যথাযথ ব্যবহার না করার কারণে বহু গ্রাহকের কার্ড সরাসরি বাতিল বা নিষ্ক্রিয় (Deactivate) হওয়ার মুখে।
কাদের রেশন কার্ড বাতিল হতে চলেছে?
প্রশাসনের নজরে এসেছে যে, বহু মানুষ কেবল পরিচয়পত্র হিসেবে বা অন্যান্য সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার আশায় রেশন কার্ড তৈরি করে রেখেছেন। মাসের পর মাস পেরিয়ে গেলেও তাঁরা স্থানীয় রেশন দোকান থেকে কোনও খাদ্যদ্রব্য বা বরাদ্দ তোলেন না। সরকারের মূল উদ্দেশ্য হল-- অযোগ্য ও ভুয়ো গ্রাহকদের তালিকা থেকে ছেঁটে ফেলে প্রকৃত অভাবী ও যোগ্য গ্রাহকদের কাছে খাদ্য সুরক্ষা পৌঁছে দেওয়া। যাঁরা দিনের পর দিন রেশন সামগ্রী নেওয়া বন্ধ রেখেছেন, মূলত সেই গ্রাহকদের কার্ডই ১ অক্টোবর থেকে নিষ্ক্রিয় করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
কার্ড সচল রাখতে কী করতে হবে?
আপনার রেশন কার্ডটি যদি চালু রাখতে চান, তবে অবিলম্বে সচেতন হতে হবে:
২১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে রেশন তোলা: নির্দেশিকা অনুযায়ী, কার্ডের বৈধতা বজায় রাখতে গ্রাহকদের ২১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে সংশ্লিষ্ট রেশন দোকান থেকে বরাদ্দ সামগ্রী সংগ্রহ করতে বলা হয়েছে। এর মাধ্যমে প্রমাণ হবে যে গ্রাহক সক্রিয় আছেন।
বর্তমান স্ট্যাটাস যাচাই: নিজের কার্ডটি সক্রিয় (Active) রয়েছে কি না, তা জানতে নিকটবর্তী রেশন ডিলার অথবা খাদ্য দপ্তরের পোর্টালে গিয়ে অবিলম্বে স্ট্যাটাস যাচাই করে নিন।
কার্ড বন্ধ হয়ে গেলে পুনরায় চালুর উপায় কী?
যাঁরা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে খাদ্যসামগ্রী তুলতে পারবেন না এবং ১ অক্টোবর থেকে যাঁদের কার্ড নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে, তাঁদের আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। খাদ্য দপ্তর জানিয়েছে, পরবর্তীতে ই-কেওয়াইসি (e-KYC) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গ্রাহকরা নিজেদের কার্ডটি পুনরায় সক্রিয় করতে পারবেন। গ্রাহককে তাঁর আধার নম্বর ও আঙুলের ছাপ (Biometric) যাচাই করে খাদ্য দপ্তরের অফিস বা অনুমোদিত কেন্দ্রে গিয়ে এই e-KYC সম্পন্ন করতে হবে। তথ্য যাচাই সফল হলেই কার্ডটি আবারও চালু হয়ে যাবে।
রেশন ব্যবস্থার স্বচ্ছতা বজায় রাখতে এবং কালোবাজারি রুখতে এই কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। তাই নিজের এবং পরিবারের কার্ডটি বাতিল হওয়া থেকে বাঁচাতে দেরি না করে দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করুন।
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