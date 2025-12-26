Burdwan: বর্ধমানে চাল-চুরি! ভিনরাজ্যে যাওয়ার পথে ট্রাক নিয়ে উধাও চালক, শেষে...

Burdwan: বর্ধমানে চাল-চুরি! ভিনরাজ্যে যাওয়ার পথে ট্রাক নিয়ে উধাও চালক, শেষে...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বর্ধমানে চাল চুরি! নদিয়ায় লরি-সহ ধরা পড়ল চালক। গ্রেফতার খালাসিও। হুগলির বলাগড় খোঁজ মিলল চাল বোঝাই লরিটির। প্রাথমিক তদন্তের পুলিসের অনুমান, এই ঘটনার সঙ্গে আরও কেউ জড়িত। বাকিদের সন্ধানে তল্লাশি চলছে।
গত ২০ ডিসেম্বরের ঘটনা। সেদিন সন্ধ্যায় পূর্ব বর্ধমানের মাধবডিহি এলাকা থেকে প্রায় ৫০০ বস্তা গোবিন্দভোগ চাল নিয়ে কেরলের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় একটি বারো চাকার লরি। কিন্তু লরিটি শেষপর্যন্ত গন্তব্য়ে পৌঁছয়নি। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও লরিটি হদিশ পান চালকলের মালিক। শেষে মাধবদিহি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন তিনি।
তদন্তে নেমে নদিয়ার চাকদহ থেকে ট্রাক চালককে গ্রেফতার করে পুলিস। নাম, মিলন দাস। এরপর কৃষ্ণনগরে ধরা পড়ে ট্রাকের খালাসি তাপস শর্মা। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করে হুগলির বলাগড়ে হদিশ মেলে চালবোঝাই ট্রাকটিরও। যে গোবিন্দভোগ চাল চুরি গিয়েছিল, সেই চালের পুরোটাই উদ্ধার করা গিয়েছে। বাকি চালের সন্ধানে তল্লাশি চলছে।
এর আগে, আসানসোলের জামুরিয়ায় চুরি হয়ে গিয়েছিল মিড ডে মিলের চাল! অভিযুক্ত খোদ স্কুলের প্রধানশিক্ষক। জামুরিয়ার বেলডাঙ্গা আদিবাসী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ঘটনা। অভিযোগ, পড়ুয়াদের পচা মাংস খাওয়ানোর পর মিড মিলের চাল চুরি করেন বেলডাঙ্গা আদিবাসী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকই। স্থানীয়দের দাবি, প্রধানশিক্ষককে হাতেনাতে ধরেও ফেলেন তাঁরা। শুরু হল তুমুল বিক্ষোভ।
