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গুরুতর অভিযোগ, বর্ধমানের বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজে ছাত্রভর্তি বন্ধের নির্দেশ

Bardhaman Private Medical Collage: রাজ্যের স্বাস্থ্য সচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম বলেন, রাজ্যে ইতিমধ্যেই ২৪টি সরকারি মেডিক্যাল কলেজ রয়েছে। আরও কয়েকটি মেডিক্যাল কলেজ তৈরির প্রক্রিয়া চলছে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 21, 2026, 07:26 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 07:35 PM IST
গুরুতর অভিযোগ, বর্ধমানের বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজে ছাত্রভর্তি বন্ধের নির্দেশ

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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