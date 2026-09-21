/গুরুতর অভিযোগ, বর্ধমানের বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজে ছাত্রভর্তি বন্ধের নির্দেশ

চিত্তরঞ্জন দাস : মেডিক্যাল কলেজ চলছে অথচ নিজস্ব কোনও হাসপাতালই নেই। ভাড়ার হাসপাতালকে সামনে রেখে চালানো হচ্ছিল বেসরকারি মেডিকেল কলেজ। এরকম এক পরিস্থিতিতে বর্ধমানের তালিতে একটি বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজে ছাত্র ভর্তি বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এমনটাই জানালেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়।
দুর্গাপুরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, ওই বেসরকারি হাসপাতালে ছাত্র ভর্তি আপাতত বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কারণটা হল অপর্যাপ্ত শয্যা সংখ্যা এবং ওদের নিজস্ব কোনও হাসপাতাল নেই। একটা হাসপাতাল ভাড়া করে ওরা চালাচ্ছিল তারা আমাকে ইমেইল করে জানিয়েছে। হাসপাতাল ছাড়া মেডিক্যাল শিক্ষা হয় না। প্রসঙ্গত, ওই হাসপাতালে রোগী ভর্তি হয় মেডিক্যাল কলেজ থেকে ১৫ কিলোমিটার দূরে একটি বেসরকারি হাসপাতালে। অর্থাত্ পঠনপাঠন একজায়গায়, হাতে কলমে শিক্ষা অন্য জায়গায়।
ভুয়ো ডিগ্রি নিয়ে লাইসেন্স করানোয় বেশ কয়েকজন চিকিত্সকের লাইসেন্স বাতিল করেছে স্বাস্থ্য দফতর। দুর্গাপুরে আজ একটি বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের উদ্বোধনে এসে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, খবর পেয়ে সতর্ক হয়ে যাচ্ছে সন্দেহজনক চিকিত্সকেরা। দুর্গাপুরে বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের উদ্বোধনে এসে এমনটাই বলেন স্বাস্থ্য মন্ত্রী।
রাজ্যের স্বাস্থ্য সচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম বলেন, রাজ্যে ইতিমধ্যেই ২৪টি সরকারি মেডিক্যাল কলেজ রয়েছে। আরও কয়েকটি মেডিক্যাল কলেজ তৈরির প্রক্রিয়া চলছে। এটা নিয়ে ১৬ টি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ তৈরি হল। বালুরঘাট ও কালিম্পংয়ে মেডিক্যাল কলেজ তৈরির কাজও শুরু হওয়ার মুখে বলে দাবি করা হয়।
শিক্ষার গুণগত মান বজায় রাখার উপর বিশেষ জোর দেন রাজ্যের স্বাস্থ্য সচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম। তিনি বলেন, শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন নতুন উদ্যোগ নেওয়ার পাশাপাশি শিক্ষার মান বজায় রাখাটাই অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ। বিশেষ করে চিকিৎসা শিক্ষার ক্ষেত্রে গুণগত মান ধরে রাখার উপর গুরুত্ব দেওয়ার কথা জানান তিনি। চিকিৎসা শিক্ষার ইতিহাসে বাংলার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথাও তুলে ধরেন। তিনি বলেন আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প দ্রুত গতিতে বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং প্রতিদিন প্রায় ৩ হাজার মানুষ এর সুবিধা পাচ্ছেন। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষও এই পরিষেবার আওতায় আসছেন বলে জানান তিনি। পাশাপাশি রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য বিমা সংক্রান্ত কাজও জোরকদমে এগিয়ে চলেছে। অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য মন্ত্রীর পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন উচ্চ শিক্ষা মন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, বিজেপির কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক সুনীল বনশাল, রাজ্যের স্বাস্থ্য সচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম, দুর্গাপুর পূর্বের বিধায়ক এবং প্রশাসনের একাধিক আধিকারিকরা।
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