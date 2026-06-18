/Agnimitra Paul: শহরের রাস্তায় যত্রতত্র আবর্জনা ফেললেই শাস্তি, পয়লা সেপ্টেম্বর থেকে লাগু হচ্ছে নিয়ম

দেবব্রত ঘোষ: ক্ষমতায় আসার পর অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি উদ্যোগ নিতে চলেছে বিজেপি সরকার। এবার শহরের রাস্তায় যত্রতত্র আবর্জনা ফেললেই পেতে হবে শাস্তি। আগামী ১ সেপ্টেম্বর থেকেই চালু হচ্ছে এই নিয়ম। এমনটাই জানালেন পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল।
কলকাতা-সহ রাজ্যের অধিকাংশ শহরের মূল সমস্যা রাস্তায় আবর্জনা। যেখানে সেখানে ময়লা ফেলার অভ্যেস হয়ে গিয়েছে মানুষের। এর বিরুদ্ধে এবার শাস্তির ব্যবস্থা করছে রাজ্য সরকার। বৃহস্পতিবার সকালে হাওড়ার শিবপুর রামকৃষ্ণপুর ঘাটে স্বচ্ছতা অভিযানে এসে একথা বলেন রাজ্যের পুর ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল।
পুরমন্ত্রী বলেন, ১৫ জুন থেকে ২০ জুন পর্যন্ত ৬ দিনের বিশেষ স্বচ্ছতা অভিযান শুরু হয়েছে। এই কদিন রাস্তাঘাট, পার্ক, নদীর পাড় সর্বত্র সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হবে। ২০ জুন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শহরে আসছেন। ২১ তারিখে বিশ্ব যোগ দিবস পালন হবে। তার আগে শহরকে পরিষ্কার করা হচ্ছে। আমরা চাই সাধারণ মানুষও এই অভিযানে সামিল হোন। রাস্তা, পার্ক, পুকুর, নদী সাফ হোক। পয়লা সেপ্টেম্বর থেকে জরিমানা হবে। রাস্তা নোংরা করলে, রাস্তায় থুতু ফেলল, প্রস্রাব করলে বা যে প্লাস্টির নিষিদ্ধ রয়েছে তা ব্যবহার করলে জরিমানা হবে।
এদিন তিনি বলেন দীর্ঘদিন হাওড়া পুরসভায় ভোট নেই। তাই শহরের বিধায়করা কাজ সামাল দিচ্ছেন। কোন কোন জায়গায় প্রশাসক বসানো হয়েছে। তৃণমূলের কাউন্সিলররা সব পালিয়েছে। বর্ষায় যাতে শহরে জল না জমে সেজন্য ছোট বড় নর্দমা এবং খাল সংস্কার করা হচ্ছে। ল্যাম্পপোস্ট গুলি থেকে যাতে বৈদ্যুতিক শকে মারা না যায় তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
উল্লেখ্য, বহুদিন আগেই বিশেষ মাইক্রনের ক্যারি ব্যাগ নিষিদ্ধ হলেও রাজ্যজুড়ে তা লাগু করা যায়নি। কলকাতার মতো শহরেও বিভিন্ন জায়গয় চালু রয়েছে ওই ধরেনের পলিব্যাগ। এবার এনিয়ে কড়া পদক্ষেপ করতে চলেছে রাজ্য় সরকার।
প্রসঙ্গত, সম্প্রতি মুম্বই পুরসভার তরফে নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে, খবরের কাগজের ঠোঙায় কেনাও খাবার দেওয়া যাবে না। এরকম করলে কড়া পদক্ষেপ করা হবে। করাণ খবরের কাগজের কালো কালি খাবারের সঙ্গে মিশে বিষক্রিয়া হতে পারে। সেকথা মাথায় রেখেই ওই নির্দেশিকা।
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