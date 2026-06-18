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  • /Agnimitra Paul: শহরের রাস্তায় যত্রতত্র আবর্জনা ফেললেই শাস্তি, পয়লা সেপ্টেম্বর থেকে লাগু হচ্ছে নিয়ম

Agnimitra Paul: শহরের রাস্তায় যত্রতত্র আবর্জনা ফেললেই শাস্তি, পয়লা সেপ্টেম্বর থেকে লাগু হচ্ছে নিয়ম

Agnimitra Paul: পুরমন্ত্রী বলেন, ১৫ জুন থেকে ২০ জুন পর্যন্ত ৬ দিনের বিশেষ স্বচ্ছতা অভিযান শুরু হয়েছে। এই কদিন রাস্তাঘাট, পার্ক, নদীর পাড় সর্বত্র সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হবে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 18, 2026, 10:16 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 10:16 AM IST
Agnimitra Paul: শহরের রাস্তায় যত্রতত্র আবর্জনা ফেললেই শাস্তি, পয়লা সেপ্টেম্বর থেকে লাগু হচ্ছে নিয়ম

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Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

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