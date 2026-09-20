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'জঙ্গল-পাহাড়ে হাত দিতে দেব না', পুরুলিয়ায় কুড়মিদের সমাবেশে ৭ গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

Suvendu Adhikari in Purulia: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্ম ১৯২৫ সালে অলচিকি লিপি তৈরি করেছিলেন। স্বাধীনতার পরে ২০০৩ সালে সাঁওতালি ভাষাকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন অটল বিহারী বাজপেয়ী

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 20, 2026, 03:31 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 03:37 PM IST
'জঙ্গল-পাহাড়ে হাত দিতে দেব না', পুরুলিয়ায় কুড়মিদের সমাবেশে ৭ গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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