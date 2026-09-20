'জঙ্গল-পাহাড়ে হাত দিতে দেব না', পুরুলিয়ায় কুড়মিদের সমাবেশে ৭ গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পশ্চিমাঞ্চলের উন্নয়নে ১৬০০ কোটি টাকা খরচ করা হবে, কুরমালি ভাষাকে স্বীকৃতি দেওয়া হবে, কুড়মি ডেভলপমেন্ট বোর্ড চালু হবে। রবিবার পুরুলিয়ার টামনায় কুড়মিদের সমাবেশে জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী।
করম পরবে কুড়মিদের মহা সমাবেশ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিগত সরকার তাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি। আপনারা যখন আন্দোলন করেছেন তখন আপানাদের উপরে অত্যাচার নামিয়ে আনা হয়েছে। পুলিসকে ব্যবহার করা হয়েছে। মিথ্য মামলা দেওয়া হয়েছে। শিশুদেরও রেহাই দেওয়া হয়নি। বৃদ্ধরাও ছাড় পায় নি। আপনারা ঘোষণা করেছিলেন, সংবিধানের অষ্টম তপসিলে কুড়মালি ভাষাকে যে দল স্বীকৃতি দেবে তাদের আমরা নির্বাচনে সমর্থন করব। অমিত শাহজি, পুরুলিয়ার সাংসদের সঙ্গে আলোচনা করে শুধু প্রতিশ্রুতিই দেননি, দলের সংকল্পপত্রেও আমরা বলেছি কুরমালি ভাষাকে, রাজবংশী ভাষাকে অষ্টম তপিসিলে অন্তর্ভূক্ত করব। আমি দায়িত্ব নেওয়ার পরে অজিতবাবুরা আমার সঙ্গে দেখা করেছেন। দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সঙ্গেও আলোচনা হয়েছে। প্রক্রিয়া দ্রুত শুরু হবে, দ্রুত শেষ হবে। সংকল্পপত্রে দেওয়া সংকল্প আমরা রাখব। আমরা বিজেপি, যেটা বলি সেটা করি।
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্ম ১৯২৫ সালে অলচিকি লিপি তৈরি করেছিলেন। স্বাধীনতার পরে ২০০৩ সালে সাঁওতালি ভাষাকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন অটল বিহারী বাজপেয়ী। মূলবাসীদের অধিকার যদি কেউ দিয়ে থাকে তাহলে তা দিয়ে এসেছে বিজেপি। কখনও অটল বিহারী বাজপেয়ী, কখনও নরেন্দ্র মোদী। মুখ্যমন্ত্রীর উপরে ভরসা রাখুন।
রাজ্যে লাগু হচ্ছে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি। সেই আইনের কথা টেনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমরা ইউসিসি আনার জন্য কমিশন তৈরি করেছি। আমাকে বিশ্বজিত্ মাহাত চিঠি দিলেন, অজিতবাবু ফোন করলেন, বললেন ইউসিসি থেকে আমাদের যেন বাইরে রাখা হয়। আমরা সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি রঞ্জনা প্রকাশ দেশাইয়ের নেতৃত্বে যে কমিটি হয়েছে সেখানে কুড়মি সমাজকে ইউসিসি বাইরে রেখেছি। ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, অধিকার-এই চারটি জিনিস আমরা কাছ থেকে নিশ্চিতভাবে বুঝে নেবেন।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, করম পরবের দিন উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা ছিল। আমরা সেই পরীক্ষার দিন বদল করে দিয়েছি। ভাববেন না পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রামে আছেন বলে আপনারা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ছোখের আড়ালে আছেন।আপনারা আমাদের হৃদয়ে থাকবেন। আপনারা আমাকে বলবেন, কাকে বৃদ্ধ ভাতা দিতে হবে, কাকে স্বামীহারা ভাতা দিতে হবে, কে এখনও অন্নপূর্ণায় যুক্ত হননি কাকে আবাসের বাড়ি দিতে হবে, কোথায় জহর থান কতে হবে, কোথায় আপনাদের শিল্পীদের জন্য কাজ করতে হবে। জঙ্গলমহলে যা কিছু দরকার তা মুখ্যমন্ত্রীকে জানাবেন। সবই আমরা করে দেব। শুনলে খুশি হবেন, পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন দফতর আমি নিজের হাতে রেখেছি। ১৬০০ কোটি টাকার কাজ করব। কোনও গ্রামে উন্নয়ণ বাকী থাকবে না। আপনারা সবাই একসঙ্গে থাকুন। অজিতবাবু বলছিলেন, ঝাড়খণ্ডের একজন নতুন নেতা বলেছেন, এটা নাকি বিজেপির টাকায় হচ্ছে। আমি তাদের বলি, আগের মুখ্যমন্ত্রী অন্তর দিয়ে এই সমাজের সঙ্গে মেশেনি। আপনাদের বিরুদ্ধে মিথ্যে মামলা করেছে। আজ আপনারা নিজের টাকায় এসেছেন, হ্য়াঁ কি না বলুন। খাওয়ার ব্যবস্থা কি কেউ করেছে? যারা আপনাদের মর্যাদা হানি করে তারা আপনাদের বন্ধু হতে পারে না। অজিতবাবুরা, সুদেশবাবুরা বলছিলেন কিছু দাবি নিয়ে সচিবালয়ে যাব। আমি ৩০ তারিখে তাদের ডেকেছি। জ্যোতির্ময়বাবুকে বলব থাকতে। একসঙ্গে কাজ করব। দুর্গাপুরে বেলেছিলাম, কুড়মিদের আন্দোলন করতে গিয়ে যত মামলা হয়েছে সব মামলা প্রত্যাহার করা হবে।
জঙ্গলমহলের উন্নয়ন নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জঙ্গলমহলে শ্রমিকদের ন্যাহ্য় বেতন আমরা প্রতিষ্ঠা করব। জবকার্ড করেছেন? প্রতিটি অঞ্চলে ৫০ লাখ টাকার কাজ হবে। ১২৫ দিন কাজ দেব। ৩৪,৫০০ টাকা পাবেন। রোজ ৩০০ টাকা করে পাবেন। শ্রমিকদের নাহ্য বেতন দেওয়ার দেওয়ার দায়িত্ব আমাদের সরকারের। অজিতবাবু বলছিলেন, আগের সরকারকেও আমরা সাহায্য করতাম। কিন্তু দুঃখের কথা হল, পাহাড়ও বেচে দিচ্ছে। আপনাদের আজ কথা দিয়ে গেলাম, এই অপরূপ সুন্দর জঙ্গলমহল, পাহাড় আর গাছ আর অরণ্য কোনওটাতেই হাত দিতে দেব না। এটা প্রকৃতির দান। যেদিন আমাকে বলে এসেছেন সেদিনই আমি জেলা শাসক ও মিরালেন কর্পোরেশনকে বলেছি, কোনও পাহাড় নিলাম করা যাবে না। ভরসা রাখুন আপনারা। আমি জানতাম না যে ভূমি দফতরে রেকর্ড নেওয়ার জন্য ১০ টাকা দিতে হয়। অজিতবাবুর কাছ থেকে ওই কথা শুনে ওই ১০ টাকার নেওয়ার প্রথা তুলে দিয়েছি। ভাষা সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, অধিকার রক্ষার করার দায়িত্ব আমাদের। সংকল্প পত্রে যা বলেছি তা পূরণ করার পর আবার আসব। কুড়মি ডেভলপমেন্ট বোর্ড চালু হবে। গত সরকার ১০ কোটি টাকা দিয়েছিল। এবার আমার সরকার ৫০ কোটি টাকা রেখেছি। মার্চের মধ্যে খরচ করেত হবে। পরের বার আরও বেশি টাকা দেব। করম পরবে মুখ্যমন্ত্রী এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেলাম।
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