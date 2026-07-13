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শিল্পের জন্য জমি নিয়ে ফেলে রাখার দিন শেষ, বড় পদক্ষেপ নিতে চলেছে সরকার

Land For Industry:  ইতিমধ্যেই রাজ্য বাজেটে শিল্পোদগীদের শিল্পায়নে উৎসাহ বাড়াতে ইনসেন্টিভ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার

Written BySekender Abu ZafarReported By:Moumita Chakrabortty
Published: Jul 13, 2026, 07:06 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 07:06 PM IST
শিল্পের জন্য জমি নিয়ে ফেলে রাখার দিন শেষ, বড় পদক্ষেপ নিতে চলেছে সরকার
Source: Bureau

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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