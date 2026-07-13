/শিল্পের জন্য জমি নিয়ে ফেলে রাখার দিন শেষ, বড় পদক্ষেপ নিতে চলেছে সরকার

মৌমিতা চক্রবর্তী : শিল্পের জন্য জমি নিয়েও শিল্পের কাজে সেই জমি ব্যবহার না হলে এবার আইনগতভাবে সেই জমি ফেরত নিতে তৎপর হল রাজ্যের নবনির্বাচিত বিজেপি সরকার। কোন কোন ক্ষেত্রে এই ধরনের অব ব্যবহৃত জমি রয়েছে তা নির্দিষ্ট করে তালিকা তৈরি করা হবে।
ওই জমি ফেরত নিতে গেলে আইনগত জটিলতা কী রয়েছে এবং কোন আইনি পথে তা ফেরত নেওয়া সম্ভব সে ব্যাপারে আইনি আলোচনা শুরু করবে রাজ্য সরকার। সোমবার নবান্নে শিল্প সংক্রান্ত মন্ত্রীগোষ্ঠীর বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে বলে সূত্রের খবর। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত, শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়, পুর ও নগর উন্নয়নমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল,মুখ্যমন্ত্রীর উপদেষ্টা সুব্রত গুপ্ত সহ সংশ্লিষ্ট প্রতিটি দপ্তরের সচিব বা প্রধান সচিবরা।
প্রসঙ্গত, তৃণমূল সরকারের আমলে রাজ্যে শিল্পের জন্য নামীদামি বহু শিল্পোপতিদের জমি দেওয়া হয়েছিল। যদিও সব জমিতে শিল্প স্থাপনের কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। রাজ্যের বহু শিল্প তালুকে ক্লাস্টারের মাধ্যমে শিল্প গড়ে তোলার জন্য বেশ কিছু শিল্প সংস্থাকে জমি দেওয়া হলেও সেগুলো যথাযথভাবে কাজে লাগানো হয়নি বলে অভিযোগ। এবার সেই সমস্ত পড়ে থাকা জমি ফিরিয়ে নিতে চায় রাজ্য সরকার।
ইতিমধ্যেই রাজ্য বাজেটে শিল্পোদগীদের শিল্পায়নে উৎসাহ বাড়াতে ইনসেন্টিভ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। এজন্য ৫০০ কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দ করেছেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী। মঙ্গলবার কমিটির বৈঠক রয়েছে। নির্দিষ্টভাবে এই ইনসেন্টিভ কোন কোন ক্ষেত্রে কিভাবে চালু করা হতে পারে তা নিয়ে আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তার আগে সোমবার মন্ত্রীগোষ্ঠীর বৈঠকে রাজ্যে শিল্প স্থাপনের জন্য নেওয়া জমি কতটা কার্যকর হয়েছে তা খতিয়ে দেখতে চায় রাজ্য সরকার। ইতিমধ্যেই এব্যাপারে আইনগত দিকটি নিয়েও আলোচনা শুরু হয়েছে।
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