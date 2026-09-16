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পঞ্চায়েত দখল করল বিজেপি, প্রধান ও উপপ্রধান পদে বিজেপি সদস্য! রাজ্যের দিকে দিকে গেরুয়া ঝড়

BJP Wins in Gram Panchayat: শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের ফাঁসিদেওয়ার জালাস নিজামতারা গ্রাম পঞ্চায়েত! সরকার পালাবদলের পরে ইস্তফা দেন গ্ৰাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধান! প্রধান উপ প্রধান না থাকায় বেশ কিছুদিন ধরেই ব্যাহত হচ্ছিল পরিষেবা। এবার সেই গ্রাম পঞ্চায়েতে ভোটাভুটির মধ্যে দিয়ে প্রধান ও উপপ্রধান পদে বসলেন বিজেপি পঞ্চায়েত সদস্য।

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 16, 2026, 03:31 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 03:34 PM IST
পঞ্চায়েত দখল করল বিজেপি, প্রধান ও উপপ্রধান পদে বিজেপি সদস্য! রাজ্যের দিকে দিকে গেরুয়া ঝড়

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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