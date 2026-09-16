/পঞ্চায়েত দখল করল বিজেপি, প্রধান ও উপপ্রধান পদে বিজেপি সদস্য! রাজ্যের দিকে দিকে গেরুয়া ঝড়

নারায়ণ সিংহরায়: গ্ৰাম পঞ্চায়েত দখল করল বিজেপি! নতুন প্রধান ও উপপ্রধান পদে বিজেপি সদস্য! শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের ফাঁসিদেওয়ার জালাস নিজামতারা গ্রাম পঞ্চায়েত! সরকার পালাবদলের পরে ইস্তফা দেন গ্ৰাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধান! প্রধান উপ প্রধান না থাকায় বেশ কিছুদিন ধরেই ব্যাহত হচ্ছিল পরিষেবা। এবার সেই গ্রাম পঞ্চায়েতে ভোটাভুটির মধ্যে দিয়ে প্রধান ও উপপ্রধান পদে বসলেন বিজেপি পঞ্চায়েত সদস্য।
উন্নয়নের বার্তা
গ্ৰাম পঞ্চায়েতের ২২ জন পঞ্চায়েত সদস্যর মধ্যে এদিন ১০ জনের উপস্থিতে নতুন প্রধান নির্বাচিত হলেন ঝর্ণা সিংহ রায় এবং উপ-প্রধান হলেন দীপক বিশ্বাস। ব্লক প্রশাসন থেকে সরকারি নিয়ম মেনে প্রিজাইডিং অফিসার উল্লাস ভট্টাচার্যের উপস্থিতিতে ১০ জন সদস্যের মধ্যে এদিনের ভোটাভুটিতে পর বোর্ড গঠন করে বিজেপি। বোর্ড দখলের পরে গেরুয়া আবির খেলায় মেতে ওঠেন দলীয় সমর্থকরা। বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য হলেও সকলকে নিয়ে উন্নয়নের কাজ করা বার্তা দেন নবনির্বাচিত প্রধান। পঞ্চায়েত কার্যালয়ের বাইরে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডল-সহ অন্যান্য নেতা কর্মীরা।
দিকে দিকে গেরুয়া ঝড়
রাজ্যে দিকে দিকে গেরুয়া ঝড়। উপনির্বাচনের আগেই গেরুয়া ঝড়! দিকে দিকে পঞ্চায়েত দখল করছে বিজেপি। একই ছবি নদিয়ার করিমপুরে। অনাস্থা ভোটের তৃণমূলের প্রধানকে পরাজিত করে পঞ্চায়েত দখলে নিল বিজেপি। নদিয়ার করিমপুর ২ নম্বর ব্লকের অধীন দীঘলকান্দি গ্রাম পঞ্চায়েত ছিল তৃণমূলের দখলে। পঞ্চায়েতে মোট সদস্য সংখ্যা ২৪ জন। বিধানসভা ভোটে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পরে ওই পঞ্চায়েতের তৃণমূল প্রধান কার্তিক মন্ডলের বিরুদ্ধে অনাস্থা ডাকে পঞ্চায়েতের সদস্যরা। সেই অনাস্থা ভোটে ভোটাভুটিতে পরাজিত তৃণমূল প্রধান কার্তিক মন্ডল। নতুন পঞ্চায়েতের প্রধান প্রধান হলেন বিজেপির শান্তিলতা ঠাকুর। নতুন পঞ্চায়েত বোর্ডও গঠন হল। উপস্থিত ছিলেন অঞ্চল ও ব্লক কমিটির সদস্যরা। পঞ্চায়েতে এই জয়ের পর গেরুয়া আবির ও লাড্ডু বিলি করা হয় মানুষের মধ্যে। বিজেপি কর্মী-সমর্থক ও সাধারণ মানুষদের জয়োল্লাসে মেতে উঠতে দেখা যায়।
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