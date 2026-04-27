Grandfather kills Grandson: আমার ছেলেকে কেড়েছিস, তোর ছেলেকেও কেড়ে নেব: বউমার উপর রাগে নাতিকে শ্বাসরোধ করে মারল দাদুই
Grandfather kills Grandson: অভিযুক্তকে যাবজ্জীবনের সাজা শোনাল আদালত
জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভালোবেসে বিয়ে করে নাকি ছেলেকে কেড়ে নিয়েছিল বউমা! ৫ বছরের নাতিকে খুন করে বদলা নিয়েছিলেন দাদু। যাবজ্জীবনের সাজা শোনাল আদালত।
আরও পড়ুন: Rhino Dead: সঙ্গিনী দখলের লড়াইয়ে এলাকাছাড়া হয়ে বেঙ্গল সাফারির নয়নমণি, সেই ভীম আর নেই
ঘটনার সূত্রপাত দু'বছর আগে। দিনটা ছিল ২০২৪ সালে ২৩ নভেম্বর। হঠাত্-ই নিখোঁজ হয়ে যায় বলাগড়ের গুপ্তিপাড়ার বাধাগাছির বাসিন্দা যাদব সাহা ও সুপ্রিয়া সাহার একমাত্র ছেলে স্বর্ণাভ। প্রতিবেশী বাড়ি তো বটেই, গোটা এলাকায় তন্নতন্ন করেও খুঁজেও বছর পাঁচেকের ওই শিশুর খোঁজ মেলেনি। শেষে বলাগড় থানায় অপহরণের অভিযোগ করা হয়। কিন্তু শিশুটির সন্ধান পায়নি পুলিস।
এদিকে পরের দিন ভোরে বাড়ির শৌচাগারে নাতির বস্তাবন্দি দেখতে পান দাদু শম্ভু সাহা। ময়নাতদন্তে জানা যায়, শ্বাসরোধ করে খুন কপা হয়েছে একরত্তি শিশুটিকে। এরপরই দাদু, ঠাকুমা ও জেঠিমাকে গ্রেফতার করে পুলিস। ঠাকুমা ও জেঠিমা বেকসুর খালাস পেলেও, দাদুকে যাবজ্জীব কারাদন্ড দিলেন চুঁচুড়া আদালতের বিচারক রিন্টু সুর। হুগলি জেলা মুখ্য সরকারি আইনজীবী শঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায় বলেন,'খুবই মর্মান্তিক এই ঘটনা। একটা পাঁচ বছরের শিশুকে নিজের দাদু খুন করে প্রমাণ লোপাট করতে চেয়েছিলেন। শিশুটির মা বাবা ভালোবেসে বিয়ে করেছিলেন। শম্ভু তাঁর বউমাকে হুমকি দিত যে, সে যেমন তাঁর ছেলেকে কেড়ে নিয়েছে, তেমনি ওই মহিলার ছেলেকেও কেড়ে নেবে'।
আরও পড়ুন: Ranaghat murder case: ভোট-বাংলার রানাঘাটে রক্তের হোলি: সকাল সকাল বাবাকে কোপাল ছেলে
