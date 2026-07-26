/বাড়ি বয়ে এসে শ্লীলতাহানির অভিযোগ তুলে অকথ্য অপমান, তার পরেই মারাত্মক কাণ্ড করে বসলেন প্রৌঢ়

বিধান সরকার: বাড়িতে এসে অকথ্য ভাষায় অপমান। শ্লীলতাহানির অভিযোগ। পাড়ার লোক জড়ো করে যাচ্ছেতাই অপমান। নিতে পারলেন না পঞ্চাশের প্রৌঢ়। ঘটিয়ে ফেললেন মারাত্মক কাণ্ড। নাগাল পেল না পুলিসও। চুঁচুড়া পুরসভার বাসিন্দার ওই ঘটনায় স্তব্ধ এলাকাবাসী।
চুঁচুড়া পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডে বাড়ি তাপস অধিকারীর(৫০)। ধরমপুর জিটি রোডের পাশে মুদিখানার দোকান তার। শনিবার সন্ধেয় এলাকারই এক ব্যক্তি বাড়ি বয়ে এসে শ্লীলতাহানির অপবাদ দেয় তাপসের বিরুদ্ধে। এমনটাই দাবি পরিবারের। তাপস একটি মেয়েকে শ্লীলতাহানি করেছেন বলে অভিযোগ তুলে গালমন্দ করেন ওই ব্যাক্তি। তার চিৎকার চেঁচামেচিতে পাড়ার লোক জড়ো হয়ে যায়। ওই ঘটনায় স্তব্ধ হয়ে যায় গোটা পরিবার। লোকজন চলে গেলে চুপ করে বসে থাকেন তাপস।
রাত আটটা নাগাদ তাপস বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। ইতিমধ্যেই খবর পেয়ে পুলিস যায় ঘটনাস্থলে। তাপসকে না পেয়ে পরিবারকে বলে যায় বাড়ি ফিরলে তাপস যেন থানায় গিয়ে দেখা করে। একটু রাত হতেই তাপসের ঘরে আছড়ে পড়ে বোমার মতো একটা খবর। ব্যান্ডেল আর হুগলি স্টেশনের মাঝে একটি জায়গায় আত্মহত্যা করেছেন তাপস।
চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে মৃতদেহ ময়না তদন্তের পর আজ বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয় তাপসের দেহ। কান্নায় ভেঙে পড়ে গোটা পরিবার। প্রৌঢ়ের পরিবারের দাবি, মিথ্যে অপবাদ দেওয়ায় আত্মঘাতী হয়েছেন তাপস।
চুঁচুড়া থানা ব্যান্ডেল জিআরপি থানায় গিয়েও অভিযোগ দায়ের করতে পারেনি পরিবার। ঘটনার বিচার চান তারা। স্থানীয় বাসিন্দা স্বপন পাল জানান, ছোটোবেলা থেকে চিনি তাপসকে। ভালো ছেলে। কোনো অপবাদ নেই তার বিরুদ্ধে। যেটা ঘটেছে সেটা দুঃখজনক ঘটনা।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)