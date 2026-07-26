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বাড়ি বয়ে এসে শ্লীলতাহানির অভিযোগ তুলে অকথ্য অপমান, তার পরেই মারাত্মক কাণ্ড করে বসলেন প্রৌঢ়

Chinsurah Shocker: রাত আটটা নাগাদ তাপস বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। ইতিমধ্যেই খবর পেয়ে পুলিস যায় ঘটনাস্থলে। তাপসকে না পেয়ে পরিবারকে বলে যায় বাড়ি ফিরলে তাপস যেন থানায় গিয়ে দেখা করে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 26, 2026, 08:58 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 08:58 PM IST
বাড়ি বয়ে এসে শ্লীলতাহানির অভিযোগ তুলে অকথ্য অপমান, তার পরেই মারাত্মক কাণ্ড করে বসলেন প্রৌঢ়

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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