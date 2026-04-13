  SIR in Bengal: ৩৪ বছর শিক্ষকতা করেও ডিলিটেড, নাম না উঠলে রাষ্ট্রপতির কাছে স্বেচ্ছামৃত্যু চাইলেন শিক্ষিকা-সহ আতঙ্কিত মানুষজন

SIR in Bengal: ৩৪ বছর শিক্ষকতা করেও ডিলিটেড, নাম না উঠলে রাষ্ট্রপতির কাছে স্বেচ্ছামৃত্যু চাইলেন শিক্ষিকা-সহ আতঙ্কিত মানুষজন

SIR in Bengal:  জীবনের শেষ ভাগে এসে এরকম নাম বাতিলের তালিকায় রয়েছে তাইবুন্নেশার মতো অনেকে।  তাই যাতে নাম তোলা হয় সেই আবেদন করতে যান এস ডি ও এর কাছে

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Apr 13, 2026, 08:01 PM IST
-এসআইআর প্রতিবাদ

দিব্যেন্দু সরকার: অমিত শাহ আজ বলে গেলেন ৫ মের পর অনুপ্রবেশকারীদের তল্পিতল্পা গোটাতে হবে। আর অন্যদিকে রাজ্যের ৩৪ লাখ মানুষের এখনও ট্রাইবুন্যালে আপিলই হয়নি। সুপ্রিম কোর্ট আজ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, আপিল করলেই ভোট দিতে পারবেন এমন নির্দেশ দেওয়া যায় না। এমন জটিল আবর্তে ফেঁসে গিয়েছেন রাজ্যের ডিলিটেড ভোটাররা। এমনই বেশকিছু মানুষ সোমবার আরামবাগ এসডিও অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, ডিটেনশন ক্যাম্পে যাওয়ার থেকে স্বেচ্ছা মৃত্যুই ভালো। তারই আবেদন করতে এলেন তাঁরা।

গোটা গায়ে যাবতীয় নথিপত্র সেঁটে পদযাত্রা করে আজ বহু মানুষ আসেন হুগলির আগামবাগের এসডিও অফিসে। এদের মধ্যে কেউ প্রধান শিক্ষিকাও আছেন। আবার কারও যাবতীয় তথ্য আছে কিন্তু নাম বাতিল। সকলে মিলে আবেদন করে সেই আবেদন এসডিও এর কাছে জমা দেন তারা।

আরামবাগ পুরসভার ৬ নং ওয়ার্ডের প্রায় ২০০ জনের নাম বাতিল। তার মধ্যে রয়েছে তাইবুন্নেসা বেগমের নামও। তাইবুন্নেসা বেগম গোঘাট ভগবতী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা পদে ছিলেন কুড়িটি বছর। মোট ৩৪ বছর সরকারি চাকরি করেছেন। তাঁর স্বামী সাইদুল ইসলাম আরামবাগ গার্লস কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। তাইবুন্নেসার  নিজের পেনশনের কাগজ পত্র আছে। তিনিও পেনশন পান। পাশপোর্ট রয়েছে। পাশাপাশি যাবতীয় তথ্যও আছে।

জীবনের শেষ ভাগে এসে এরকম নাম বাতিলের তালিকায় রয়েছে তাইবুন্নেশার মতো অনেকে।  তাই যাতে নাম তোলা হয় সেই আবেদন করতে যান এস ডি ও এর কাছে। আর নাম না তোলা হলে তার থেকে স্বেচ্ছা মৃত্যুবরণ করতে চান তাঁরা। এরকমই আরোও অন্যান্য বাতিলের খাতায় নামের মানুষগুলো একইসঙ্গে এসডিও এর কাছে যান। এমনই অপর এক বাতিল হওয়া নামের মানুষ নূর মহম্মদ। তিনিও একই দাবি নিয়ে হাজির এস ডিও অফিসে।

আরামবাগ পুরসভার ৬ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর স্বপন নন্দীর এলাকায় এই সমস্ত মানুষজন এক যোগে সেই আবেদন রাখছেন রাস্ট্রপতির কাছে। প্রত্যেকের গায়ে নিজ নিজ যাবতীয় তথ্য সেঁটে দিয়ে প্রতিবাদ করছেন। হয় নাম তোলো,না হয় স্বেচ্ছায় মৃত্যুর অনুমতি দেওয়া হোক। এই আতঙ্ক কাটুক।

প্রাক্তন প্রধান শিক্ষিকা তাইবুন্নেশা বেগম বলেন, এসডিও-র মাধ্য়মে রাষ্ট্রপতির কাছে আবেদন জানাতে যাচ্ছি। আমাদের ভোটার লিস্ট থেকে ডিলিট করে দেওয়া হয়েছে। গোঘাট বালিকা বিদ্যালয়ে ২২ বছর হেড মিস্ট্রেস ছিলাম। পেনশন পাই, পাসপোর্টও রয়েছে। এর পরেও ভোটার লিস্ট থেকে নাম ডিলিট করে দেওয়া হয়েছে। নাগরিকত্ব প্রমাণের জন্য আর কী দরকার? এসডিওর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতিকে  জানাব, ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠানোর থেকে আমাদের স্বেচ্ছামৃত্যু অনেক ভালো। 

নুর ইসলাম খান নামে এক বাতিল ভোটার বলেন, বহুদিন ধরে ভোট দিয়ে আসছি। সব কাগজপত্র রয়েছে। তার পরেও ভোটার লিস্টে নাম নেই। বিষয়টি রাষ্ট্রপতিকে জানাতে এসেছি। রাষ্ট্রপতিকে জানাব, এতকিছু থাকার পরও যদি ডিটেনশন ক্যাম্পে য়েতে হয় তাহলে তার থেকে মৃত্যু ভালো। আমাদের স্বেচ্ছামৃত্যুর অনুমতি দেওয়া হোক।

