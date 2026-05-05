West Bengal Assembly Election 2026 Results: রাতারাতি নাম বদল? মসজিদবাড়ি রোড হয়ে গেল 'নেতাজিপল্লি রোড', সিরাজ উদ্যান হল 'শিবাজী উদ্যান'

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: May 5, 2026, 06:53 PM IST
মনোজ মণ্ডল: ফলপ্রকাশের পরের রাত। বাংলা জুড়ে তখন জয়ের উৎসব আর পরাজয়ের ক্রোধ পাশাপাশি ফুটছে। এরই মধ্যে বারাসাতের নোয়াপাড়ায় রাতারাতি ঘটে গেল একটি ঘটনা, যা রাজ্যের রাজনৈতিক উত্তেজনায় নতুন মাত্রা যোগ করল।

বারাসাত থানার অন্তর্গত নোয়াপাড়া এলাকায় 'মসজিদবাড়ি রোড'-এর সাইনবোর্ড বদলে দেওয়া হয়েছে। নতুন নাম 'নেতাজিপল্লি রোড'। একইসঙ্গে বারাসাতের 'সিরাজ উদ্যান'-এর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয়েছে 'শিবাজি উদ্যান'। এলাকায় তৈরি হয়েছে তীব্র উত্তেজনা। স্থানীয় বাসিন্দাদের একটা বড় অংশ ক্ষুব্ধ। প্রশাসনের তরফে এখনও কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি নেই, তবে পুরো বিষয়টির উপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে বলে জানা গেছে।

নাম বদল নিয়ে এক বিজেপি সমর্থক অনির্বাণ বিশ্বাস বলেন, বারাসতে কখনওই নবাব সিরাজদৌল্লা বা সিরাজ নামে কেউ আসেনি। সিরাজের কোনও ভূমিকাও নেই। কিন্তু আমাদের পাশাপাশি একটি পার্কের নাম দেওয়া হয়েছিল সিরাজ উদ্যান। সেটা বারাসতবাসী ভালোভাবে নেয়নি। বিজেপি তরফে কেউ কিছু করেনি। সাধারণ মানুষ গিয়ে নাম বদল করে দিয়েছে। ওদিকে রয়েছে মসজিদবাড়ি রোড। ওখানে কটা বুথ রয়েছে মুসলিমদের? ওখানে ২টো মুসলিম বুথ রয়েছে। তার জন্য একটা রাস্তার নাম মসজিদবাড়ি রোড হয়ে যাবে? সাধারণ মানুষ নাম বদল করে নেতাজিপাল্লি রোড করে দিয়েছে। সাধারণ মানুষ এটা করছে। বিজেপি করছে না। সাধারণ মানুষ যদি মনে করে সোনার বাংলা তৈরি করা জন্য আরও কিছু করবে, তাহলে তা করতেই পারে। অবশ্যই সেটা সাংবিধানিক হতে হবে, সাধারণ মানুষের সমর্থন থাকতে হবে।

অন্য এক  বিজেপি সমর্থক বলেন, গত ১৫ বছর বা তারও আগে সিপিএমের আমলে মানুষ অনেককিছু করতে পারেনি। কাল থেকে তারা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে নিজেদের মতো করে কিছু করতে চাইছে। মানুষ এবার ভাবছে তারা মন খুলে কথা বলতে পারবে, রাস্তার নাম বদল করতে পারবে। মানুষ হয়তো ভাবছে ছোট ছোট বদলের মধ্যে দিয়েই বড় কিছু করতে পারবে।

পনেরো বছর পর বাংলায় পালাবদল। ৪ মে ভোটগণনার ফল বেরোতেই স্পষ্ট হয়ে গেল ইতিহাস। বিজেপি ২০৭টি আসনে জয়লাভ করে তৃণমূলের ১৫ বছরের একাধিপত্যের অবসান ঘটাল। সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য প্রয়োজন ছিল ১৪৮টি আসন। রেকর্ড ব্যবধানে সেই লক্ষ্য পেরিয়ে গেল গেরুয়া শিবির। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভবানীপুরে নিজের আসনে এগিয়ে থাকলেও তাঁর দল রাজ্যে কার্যত ধুলোয় মিশে গেল। জয়ের উত্তেজনার ঢেউ ছড়িয়ে পড়ল সারা রাজ্যে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল হিংসাও। রাজ্যজুড়ে পার্টি অফিসে আগুন, ভাঙচুর।

গণনা চলার সময় থেকেই রাজ্যের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে অশান্তি। জামুড়িয়ায় তৃণমূলের পার্টি অফিসে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। বারাবনিতেও একই ঘটনা ঘটে। শিলিগুড়িতে তৃণমূল অফিস আগুনে পুড়ে যাওয়ার ভিডিও সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে।

কলকাতার টালিগঞ্জ ও কাঁসারিপাড়া, বারুইপুর, কামারহাটি, বরানগর, হাওড়া, বহরমপুরে তৃণমূল অফিস ভাঙচুরের অভিযোগ ওঠে। আসানসোল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের গণনাকেন্দ্রের কাছে বড়সড় সংঘর্ষ বাধে। আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের তরফে স্বীকার করা হয় যে একটি রাজনৈতিক দলের ক্যাম্প ভাঙচুর করা হয়েছে, তদন্ত চলছে।

ব্যারাকপুরের গণনাকেন্দ্রেও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। কোচবিহারের দিনহাটায় বিজেপি ও তৃণমূল সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষে কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনীকে লাঠিচার্জ করতে হয়। তৃণমূলের তরফে অভিযোগ ওঠে, মুর্শিদাবাদে তাদের পার্টি অফিস ভাঙচুর করা হয়েছে। হাওড়ার উদয়নারায়ণপুরে তৃণমূল প্রার্থীকে মারধরের দাবিও ওঠে। মানিকতলার তৃণমূল প্রার্থী শ্রেয়া পাণ্ডে সোশাল মিডিয়ায় রক্তাক্ত এক দলীয় কর্মীর ছবি পোস্ট করেন।

বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা ভাঙচুরে তাঁর দলের কর্মীদের জড়িত থাকার অভিযোগ খারিজ করেন। তিনি বলেন, এটি তৃণমূলের ভেতরকার গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের প্রতিফলন হতে পারে। পাশাপাশি তিনি ২০২১-এর ভোট-পরবর্তী হিংসার কথাও মনে করিয়ে দেন, যখন তাঁর দলের বহু কর্মীর উপর আক্রমণ হয়েছিল বলে তাঁর দাবি।

west Bengal assembly election 2026 resultBarasatBarasat Name change
