/GTA recruitment scam: GTA নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে রাজ্য, পার্থ-প্রান্তিক-তৃণাঙ্কুর-সহ ৬ নাম FIR-এ

অর্ণবাংশু নিয়োগী: এবার চাপা পড়া FIR-এ নজর রাজ্যের গোয়েন্দাদের। জিটিএ নিয়োগ দুর্নীতি তদন্তের ইঙ্গিত দিয়েছেন খোদ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সূত্রের খবর, এবার জিটিএ নিয়োগ দুর্নীতি অভিযোগের FIR ধরে তদন্ত শুরুর পথে রাজ্যের গোয়েন্দারা। সেই এফআইআরে জ্বলজ্বল করছে পার্থ চট্টোপাধ্যায়, প্রান্তিক চক্রবর্তী, তৃণাঙ্কুর, বুবাই বোস, দেবলীনা দাস-সহ ৬ জনের নাম। সেই FIR কপি ২৪ ঘণ্টার হাতে।
গোর্খা টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন মাধ্যমে পাহাড়ে শিক্ষক নিয়োগেও বিপুল দুর্নীতি হয়। জিটিএ-র বিরুদ্ধে শ’চারেক শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির বিষয় সামনে আসে। ওই মামলাতেও কলকাতা হাইকোর্ট সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু রাজ্যের তদানীন্তন তৃণমূল সরকার ওই নির্দেশ চ্যালেঞ্জ করে যায় সুপ্রিম কোর্টে। শীর্ষ আদালত সিবিআই তদন্তে স্থগিতাদেশ দেয়।
শুক্রবার পাহাড়ের একাধিক ইস্যুকে সামনে রেখে নবান্নে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বৈঠক শেষে সাংবাদিক বৈঠক থেকে শুভেন্দু অধিকারী স্পষ্ট জানিয়ে দেন, জিএটিএ নিয়ে একাধিক অভিযোগ রয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে পাহাড়ে শিক্ষক দুর্নীতি।
তিনি আরও বলেন, মামলাটা সুপ্রিম কোর্টে স্টে নিয়ে আছে। আমি মুখ্যসচিব-কে বলেছি রাজ্য সরকার এখান থেকে বেরিয়ে আসবে তাহলে সিবিআই তদন্ত হতে পারবে। বৈঠকে দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্ত, নবনির্বাচিত তিন বিধায়ক ভরত ছেত্রী, সোনম লামা ও নমন রাই ছাড়াও এনডিএ জোটের শরিক গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার নেতা বিমল গুরুং এবং রোশন গিরিও উপস্থিত ছিলেন। এ দিনের বৈঠকে বিমল গুরুংরাই জিটিএ–র দুর্নীতি নিয়ে তদন্তের দাবি তুলেছিলেন।
