Gyanesh Kumar Impeachment EXPLAINER: দিল্লির বিগ ব্রেকিং: তৃণমূলের বড় জয়, অপসারণের প্রস্তাবে প্রয়োজনের থেকে বেশি সমর্থন; তবু কেন শেষমেশ সংসদে বেঁচে যাবেন জ্ঞানেশ কুমার?

Gyanesh Kumar Impeachment EXPLAINER: দিল্লির বিগ ব্রেকিং: তৃণমূলের বড় জয়, অপসারণের প্রস্তাবে প্রয়োজনের থেকে বেশি সমর্থন; তবু কেন শেষমেশ সংসদে বেঁচে যাবেন জ্ঞানেশ কুমার?
West Bengal Assembly Election 2026: পশ্চিমবঙ্গের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে এই বিতর্কের প্রভাব সুদূরপ্রসারী হতে পারে। যদি লক্ষ লক্ষ মানুষ সত্যিই ভোটাধিকার হারান, তবে নির্বাচনের বৈধতা নিয়ে আন্তর্জাতিক স্তরেও প্রশ্ন উঠতে পারে। নির্বাচন কমিশন অবশ্য আশ্বস্ত করেছে যে তারা ১০০ শতাংশ ওয়েবকাস্টিং এবং হিংসামুক্ত ভোট নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর ।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব অধ্যায়। বিজেপি বিরোধী দলগুলো মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে একটি অপসারণের নোটিশ আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের (TMC) নেতৃত্বে এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস-সহ 'ইন্ডিয়া' (INDIA) জোটের ব্যাপক সমর্থনে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের ভিত্তি, সাংবিধানিক অপসারণ প্রক্রিয়ার জটিলতা, পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকা সংশোধনকে কেন্দ্র করে তৈরি বিতর্ক এবং সামগ্রিক রাজনৈতিক ও বিচারবিভাগীয় পরিস্থিতি নিয়ে নজিরবিহীন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।
রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট
২০২৬-এর মার্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে তারা মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে অপসারণের জন্য সংসদে একটি আনুষ্ঠানিক নোটিস জমা দিতে চলেছে। সংসদীয় রীতি অনুযায়ী এই প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত বিরল এবং স্বাধীনতার পর থেকে এখন পর্যন্ত কোনও মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে এই পদ্ধতিতে অপসারিত করা সম্ভব হয়নি।
তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি অনুযায়ী, লোকসভায় এই নোটিস পেশ করার জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম ১০০ জন সদস্যের স্বাক্ষরের বিপরীতে ইতিমধ্যেই ১৩০ জনের বেশি সাংসদ স্বাক্ষর করেছেন । একইভাবে, রাজ্যসভায় প্রয়োজনীয় ৫০ জন সদস্যের সম্মতির বিপরীতে অন্তত ৬৩ জন সাংসদ এই নোটিস সই করেছেন । এই বিপুল সংখ্যক স্বাক্ষর সংগ্রহের পেছনে তৃণমূল কংগ্রেসের ডেপুটি লিডার শতাব্দী রায় এবং রাজ্যসভা সাংসদ নাদিমূল হকের সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে।
এই অপসারণ প্রস্তাবের মূলে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকায় 'স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন' (SIR) বা বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়া। বিরোধী শিবিরের অভিযোগ, এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিকল্পিতভাবে লক্ষ লক্ষ বৈধ ভোটারকে তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। জ্ঞানেশ কুমারকে ঘিরে এই বিতর্কটি এমন এক সময়ে তৈরি হয়েছে যখন পশ্চিমবঙ্গ-সহ পাঁচটি রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণার সময় ঘনিয়ে আসছে।
অভিযোগের প্রকৃতি এবং রাজনৈতিক কারণসমূহ
তৃণমূল কংগ্রেস এবং 'ইন্ডিয়া' জোটের দলগুলো জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে মূলত তিনটি প্রধান অভিযোগ উত্থাপন করেছে যা এই অপসারণের নোটিশের ভিত্তি হিসেবে কাজ করছে। এই অভিযোগগুলো কেবল প্রশাসনিক ত্রুটির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এতে গভীরতর সাংবিধানিক অবমাননার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।
১. বিশেষ নিবিড় সংশোধন (SIR) প্রক্রিয়ায় জালিয়াতি
বিরোধী শিবিরের প্রথম ও প্রধান অভিযোগ হলো, পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে এক বিশাল প্রশাসনিক জালিয়াতি করা হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি, এই সংশোধন প্রক্রিয়াটি এমনভাবে সাজানো হয়েছিল যাতে রাজ্যের একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক শিবিরের সমর্থকদের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া যায় । বিশেষ করে 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি' (Logical Discrepancy) বা যৌক্তিক অসঙ্গতির নামে ২০০২ সালের ভোটার তালিকার সঙ্গে বর্তমান তালিকার সংযোগ স্থাপনের যে বাধ্যবাধকতা তৈরি করা হয়েছে, তাকে বিরোধীরা অসাংবিধানিক ও বৈষম্যমূলক বলে দাবি করেছেন ।
২. ভোটাধিকার হরণ এবং পদের অপব্যবহার
মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হয়েছে যে তিনি তার সাংবিধানিক পদের অপব্যবহার করে লক্ষ লক্ষ মানুষের ভোটাধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছেন। নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব তথ্য অনুযায়ী, এই সংশোধনের ফলে পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকা থেকে প্রায় ৬৩.৬৬ লক্ষ নাম বাদ দেওয়া হয়েছে, যা মোট ভোটদাতার প্রায় ৮.৩ শতাংশ । বিরোধীদের মতে, এত বিপুল সংখ্যক নাম ছাঁটাই করার পেছনে কোনো স্বচ্ছ যুক্তি নেই।
৩. জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার
তৃতীয় অভিযোগটি ব্যক্তিগত এবং প্রশাসনিক আচরণের সঙ্গে সম্পর্কিত। অভিযোগ করা হয়েছে যে, নির্বাচন কমিশনের বিভিন্ন বৈঠকে জ্ঞানেশ কুমার রাজ্যের প্রশাসনিক সর্বোচ্চ পদে আসীন জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করেছেন। তৃণমূল মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য অভিযোগ করেছেন যে, ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া নিয়ে প্রশ্ন তোলায় সিইসি তাকে ধমক দিয়েছেন এবং নারীদের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করেছেন । কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও দাবি করেছেন যে, দিল্লিতে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের সময় নির্বাচন কমিশনারদের আচরণ ছিল অত্যন্ত ঔদ্ধত্যপূর্ণ।
সাংবিধানিক পরিকাঠামো এবং অপসারণের আইনি পদ্ধতি
ভারতীয় সংবিধানে নির্বাচন কমিশনকে একটি অত্যন্ত শক্তিশালী এবং স্বাধীন সংস্থা হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে। বিশেষ করে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের পদের মর্যাদা ও সুরক্ষা সুপ্রিম কোর্টের একজন বিচারপতির সমতুল্য করা হয়েছে যাতে কোনও রাজনৈতিক দল বা সরকার তাকে সহজেই প্রভাবিত করতে না পারে।
সংবিধানের ৩২৪(৫) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে কেবল সেই পদ্ধতিতেই এবং সেইসব কারণে অপসারণ করা যেতে পারে যেভাবে সুপ্রিম কোর্টের একজন বিচারপতিকে পদচ্যুত করা হয় । এর প্রধান ভিত্তি হলো— 'প্রমাণিত অসদাচরণ' (Proven Misbehaviour) অথবা 'অক্ষমতা' (Incapacity)।
২০২৩ সালে সংসদের মাধ্যমে গৃহীত নতুন আইন— ‘চিফ ইলেকশন কমিশনার অ্যান্ড আদার ইলেকশন কমিশনারস (অ্যাপয়েন্টমেন্ট, কন্ডিশনস অফ সার্ভিস অ্যান্ড টার্ম অফ অফিস) অ্যাক্ট’— এই সুরক্ষাকে আরও সুসংহত করেছে । উল্লেখ্য যে, সংবিধানে 'ইমপিচমেন্ট' শব্দটি কেবল রাষ্ট্রপতির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হলেও রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক আলাপচারিতায় বিচারপতি বা সিইসি-র ক্ষেত্রেও এই শব্দটি বহুল ব্যবহৃত ।
জাজেস এনকোয়্যারি অ্যাক্ট, ১৯৬৮ এবং অপসারণের ধাপসমূহ
অপসারণের নোটিশটি জমা পড়ার পর পরবর্তী কার্যক্রম ১৯৬৮ সালের ‘জাজেস (ইনকোয়্যারি) অ্যাক্ট’ দ্বারা নির্ধারিত হয়। এর প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত দীর্ঘ এবং জটিল:
১. নোটিশের গ্রহণযোগ্যতা: লোকসভার স্পিকার বা রাজ্যসভার চেয়ারম্যানের কাছে নোটিশটি জমা পড়ার পর তিনি সিদ্ধান্ত নেবেন এটি গ্রহণ করবেন নাকি প্রত্যাখ্যান করবেন ।
২. তদন্ত কমিটি গঠন: নোটিসটি গৃহীত হলে স্পিকার এবং চেয়ারম্যান যৌথভাবে তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করবেন।
এই কমিটিতে থাকবেন:
সুপ্রিম কোর্টের একজন বিচারপতি।
একটি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি।
একজন বিশিষ্ট আইনজ্ঞ ।
৩. তদন্ত রিপোর্ট: এই কমিটি অভিযোগগুলো খতিয়ে দেখবে এবং অভিযুক্ত সিইসি-কে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেবে। যদি কমিটি অভিযোগের সত্যতা পায়, তবেই প্রস্তাবটি সংসদে ভোটের জন্য আনা হবে ।
৪. সংসদে ভোটদান: প্রস্তাবটি পাশ হতে হলে উভয় কক্ষে 'বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা' প্রয়োজন।
এটি অর্জনের শর্ত দুটি:
কক্ষের মোট সদস্য সংখ্যার অন্তত ৫০ শতাংশের সমর্থন।
উপস্থিত এবং ভোটদানকারী সদস্যদের অন্তত দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থন ।
বিশেষ নিবিড় সংশোধন (SIR) বিতর্ক: ডাটা এবং পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ
পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়াটি এই সমস্ত বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু। নির্বাচন কমিশন দাবি করেছে যে, একটি ‘বিশুদ্ধ ভোটার তালিকা’ তৈরি করাই তাদের একমাত্র লক্ষ্য, কিন্তু এর ফলে যে ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে তা নজিরবিহীন।
ভারতের প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে (Chief Election Commissioner বা CEC) অপসারণের প্রসঙ্গ উঠলেই একটি প্রশ্ন প্রায়ই সামনে আসে—এটাকে কেন ‘ইমপিচমেন্ট’ বলা হয় না? কেন বলা হয় ‘রিমুভাল’ বা অপসারণ?
সম্প্রতি বিরোধী শিবিরের পক্ষ থেকে বর্তমান প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে অপসারণের প্রস্তাব আনার কথা ঘোষণার পর এই প্রশ্নটি আবার নতুন করে আলোচনায় এসেছে। কিন্তু বিষয়টি আসলে ভাষার চেয়ে সংবিধানের পরিভাষার সঙ্গে বেশি যুক্ত।
সংবিধানে ‘ইমপিচমেন্ট’ শব্দটি কাদের জন্য
ভারতের সংবিধানে “ইমপিচমেন্ট” শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে শুধুমাত্র রাষ্ট্রপতির ক্ষেত্রে। সংবিধানের ৬১ নম্বর অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রপতিকে অপসারণের প্রক্রিয়াকে সরাসরি “impeachment” বলা হয়েছে। অন্য উচ্চপদস্থ সাংবিধানিক পদগুলির ক্ষেত্রে, যেমন—সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বা প্রধান নির্বাচন কমিশনার—সংবিধানে ‘impeachment’ শব্দটি ব্যবহার করা হয়নি। সেখানে বলা হয়েছে ‘removal’ বা অপসারণ।
তবে নাম আলাদা হলেও প্রক্রিয়াটি প্রায় একই রকম কঠোর।
সিইসি অপসারণের সাংবিধানিক ভিত্তি
সংবিধানের ৩২৪(৫) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে অপসারণ করা যাবে “সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির মতো একই পদ্ধতি এবং একই ভিত্তিতে।”
অর্থাৎ বাস্তবে যে প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়, তা বিচারপতি অপসারণের মতোই কঠিন এবং বহুস্তরীয়। এই কারণেই অনেক সময় সংবাদমাধ্যম বা রাজনৈতিক আলোচনায় একে অনানুষ্ঠানিকভাবে ‘ইমপিচমেন্ট’ বলা হয়।
অপসারণের প্রক্রিয়া কী ভাবে শুরু হয়
এই প্রক্রিয়া শুরু করাই সহজ নয়। প্রথম ধাপে সংসদের নির্দিষ্ট সংখ্যক সদস্যকে লিখিত নোটিস দিতে হয়।
লোকসভায় অন্তত ১০০ জন সদস্য অথবা রাজ্যসভায় ৫০ জন সদস্যকে সেই নোটিসে সই করতে হয়। তারপর লোকসভার স্পিকার বা রাজ্যসভার চেয়ারম্যান সিদ্ধান্ত নেন অভিযোগ গ্রহণ করা হবে কি না।
অভিযোগ গ্রহণ করা হলে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়।
তদন্ত কমিটির ভূমিকা
সাধারণত তিন সদস্যের একটি কমিটি অভিযোগ খতিয়ে দেখে। সেখানে থাকেন—
সুপ্রিম কোর্টের একজন বিচারপতি
কোনও হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি
এবং একজন বিশিষ্ট আইনজ্ঞ
এই কমিটি অভিযোগের সত্যতা পরীক্ষা করে।
সংবিধান অনুযায়ী, মাত্র দুটি ভিত্তিতে প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে অপসারণ করা যেতে পারে—
প্রমাণিত অসদাচরণ (proved misbehaviour) অথবা অক্ষমতা (incapacity)।
সংসদের বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রয়োজন
তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হলে বিষয়টি সংসদে ভোটাভুটির জন্য তোলা হয়। সেখানে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা যথেষ্ট নয়।
দুই কক্ষেই প্রয়োজন হয় বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা—
সংসদের মোট সদস্যসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ সমর্থন
এই কঠোর শর্তই দেখায় যে প্রক্রিয়াটি ইচ্ছাকৃতভাবে কঠিন করা হয়েছে।
শেষ সিদ্ধান্ত কার?
সংসদের দুই কক্ষেই প্রস্তাব পাস হলে শেষ সিদ্ধান্ত কার্যকর করেন ভারতের রাষ্ট্রপতি। রাষ্ট্রপতি তখন আনুষ্ঠানিকভাবে প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে অপসারণের আদেশ জারি করেন।
কেন এত কঠিন এই প্রক্রিয়া
নির্বাচন কমিশন ভারতের গণতান্ত্রিক কাঠামোর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্বে থাকা সংস্থাকে রাজনৈতিক চাপ থেকে মুক্ত রাখার জন্যই সংবিধান রচয়িতারা এই কঠোর প্রক্রিয়া নির্ধারণ করেছিলেন।
সহজে অপসারণ করা গেলে কমিশনের স্বাধীনতা প্রশ্নের মুখে পড়তে পারত। সেই কারণেই প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে অপসারণের নিয়ম প্রায় সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির মতোই কঠিন রাখা হয়েছে।
নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, এই ৬৩ লক্ষ নাম ফর্ম-৭ এর মাধ্যমে কাটা হয়েছে। তবে তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি, ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়া ব্যক্তিদের তালিকায় মতুয়া সম্প্রদায়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ গোষ্ঠীগুলো রয়েছে, যা একটি বিশেষ রাজনৈতিক অভিসন্ধির ইঙ্গিত দেয় ।
২০০২ সালের লিগ্যাসি লিঙ্কেজ বিতর্ক
সংশোধন প্রক্রিয়ার একটি অন্যতম শর্ত ছিল ভোটারদের ২০০২ সালের ভোটার তালিকার সঙ্গে তাদের সম্পর্কের প্রমাণ বা 'লিগ্যাসি লিঙ্কেজ' স্থাপন করা । বিরোধীদের মতে, এটি পরোক্ষভাবে ন্যাশনাল রেজিস্টার অফ সিটিজেনস (NRC) প্রয়োগের একটি কৌশল। বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকার মানুষ এবং অভিবাসী শ্রমিকদের জন্য দুই দশক আগের নথি খুঁজে বের করা একটি অসম্ভব কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে, যার ফলে তারা ভোটাধিকার হারানোর আতঙ্কে ভুগছেন ।
রাজনৈতিক সমীকরণ এবং ‘ইন্ডিয়া’ জোটের অবস্থান
এই অপসারণ প্রস্তাব কেবল তৃণমূল কংগ্রেসের একার লড়াই নয়, এটি বিরোধী শিবিরের রাজনৈতিক ঐক্য প্রদর্শনের একটি প্ল্যাটফর্মে পরিণত হয়েছে।
বিরোধী দলের সমর্থন ও স্বাক্ষর সংগ্রহ
তৃণমূল কংগ্রেসের এই উদ্যোগে সাড়া দিয়ে কংগ্রেসের কেসি বেণুগোপাল এবং গৌরব গগৈ-এর মতো প্রথম সারির নেতারা নোটিশে স্বাক্ষর করেছেন । সমাজবাদী পার্টি এবং আম আদমি পার্টিও এই প্রস্তাবে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছে ।
তবে একটি কৌশলগত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী এবং তৃণমূলের লোকসভার দলনেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এখনও এই নোটিশে সই করেননি । রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এটি একটি সুচিন্তিত পদক্ষেপ যাতে এই আন্দোলনকে কেবল একটি দলীয় ক্ষোভ হিসেবে না দেখে একটি বৃহত্তর সংসদীয় প্রতিবাদ হিসেবে তুলে ধরা যায়।
সংসদীয় সংখ্যাতত্ত্বের বাধা
যদিও বিরোধীরা সফলভাবে স্বাক্ষর সংগ্রহ করেছে, তবে বর্তমান সংসদে এনডিএ (NDA) জোটের যে শক্তি রয়েছে, তাতে এই প্রস্তাব পাশ হওয়া অত্যন্ত কঠিন।
লোকসভায় পরিস্থিতি: বিজেপি নেতৃত্বাধীন জোটের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় দুই-তৃতীয়াংশ ভোট পাওয়া বিরোধীদের জন্য প্রায় অসম্ভব।
প্রতীকী গুরুত্ব: তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও স্বীকার করেছেন যে তাদের কাছে প্রয়োজনীয় সংখ্যা নেই, তবে তারা চান এই প্রতিবাদের মাধ্যমে কমিশনের পক্ষপাতদুষ্ট আচরণের কথা দেশবাসীর কাছে তুলে ধরতে ।
বিচারবিভাগীয় পর্যবেক্ষণ এবং সুপ্রিম কোর্টের ভূমিকা
সংসদে যখন অপসারণের প্রস্তুতি চলছে, তখন বিচারালয়েও এই 'SIR' প্রক্রিয়া নিয়ে তীব্র লড়াই চলছে। সুপ্রিম কোর্ট এই সংবেদনশীল বিষয়টি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে।
অ্যাপেলট ট্রাইব্যুনাল গঠনের নির্দেশ
১০ মার্চ ২০২৬-এ প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ একটি ঐতিহাসিক নির্দেশ দেয়। আদালত জানিয়েছে যে, যেসব ভোটারদের নাম বিচার বিভাগীয় আধিকারিকদের মাধ্যমে বাতিল হয়েছে, তাদের আপিল শোনার জন্য হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতিদের নিয়ে স্বতন্ত্র 'অ্যাপেলট ট্রাইব্যুনাল' গঠন করতে হবে ।
এই নির্দেশের গুরুত্ব অপরিসীম কারণ:
এটি প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের হাত থেকে আপিল শোনার ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে ।
এটি নিশ্চিত করেছে যে ভোটাধিকার হরণের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা থাকবে।
ট্রাইব্যুনাল গঠনের যাবতীয় খরচ নির্বাচন কমিশনকে বহন করতে হবে ।
বিচারকদের সুরক্ষা ও সততা
আদালত লক্ষ্য করেছে যে কিছু পক্ষ বিচার বিভাগীয় আধিকারিকদের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলছে। প্রধান বিচারপতি এই বিষয়ে কঠোর অবস্থান নিয়ে বলেছেন যে, যারা বিচারকদের সততা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করবে তাদের কোনোভাবেই বরদাস্ত করা হবে না।
বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৭০০ জন বিচার বিভাগীয় আধিকারিক ভোটার তালিকার অভিযোগগুলো খতিয়ে দেখছেন, যাদের মধ্যে পার্শ্ববর্তী রাজ্য ওড়িশা এবং ঝাড়খণ্ডের বিচারকরাও রয়েছেন ।
ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত: সিইসি অপসারণের অতীত প্রচেষ্টা
ভারতের ইতিহাসে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে অপসারণের কোনো সফল উদাহরণ নেই, তবে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ চেষ্টা অতীতে হয়েছিল।
টি. এন. সেশন এবং নবীন চাওলা মামলা
১. টি. এন. সেশন (১৯৯০): নব্বইয়ের দশকে শক্তিশালী নির্বাচন সংস্কারের জন্য তৎকালীন সিইসি টি. এন. সেশনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক দলগুলো একত্রিত হয়েছিল, কিন্তু অপসারণের প্রচেষ্টা সফল হয়নি ।
২. নবীন চাওলা (২০০৯): তৎকালীন সিইসি এন. গোপালস্বামী ব্যক্তিগত পক্ষপাতিত্বের অভিযোগে নির্বাচন কমিশনার নবীন চাওলার অপসারণের সুপারিশ করেছিলেন। তবে রাষ্ট্রপতি সেই সুপারিশ গ্রহণ করেননি ।
বর্তমান পরিস্থিতি এই কারণে ভিন্ন যে, এটি সরাসরি একটি বিশেষ ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়ার (SIR) সঙ্গে যুক্ত এবং এতে সুপ্রিম কোর্টের সরাসরি হস্তক্ষেপ রয়েছে ।
সামগ্রিক প্রভাব এবং ভবিষ্যৎ দৃষ্টিভঙ্গি
মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে এই অপসারণের নোটিশ ভারতের সাংবিধানিক সংস্থাগুলোর স্বাধীনতার ওপর একটি নতুন প্রশ্নচিহ্ন এঁকে দিয়েছে।
প্রতিষ্ঠানের বিশ্বাসযোগ্যতা বনাম রাজনৈতিক স্বার্থ
তৃণমূল কংগ্রেসের এই পদক্ষেপ যদি সফল নাও হয়, তবুও এটি নির্বাচন কমিশনের ভাবমূর্তিকে জনসাধারণের কাছে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। বিশেষ করে 'SIR' প্রক্রিয়ায় এত বিশাল সংখ্যক নাম ছাঁটাই এবং কমিশনের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ওঠা অসদাচরণের অভিযোগগুলো একটি অস্বস্তিকর পরিস্থিতি তৈরি করেছে।
২০২৬ নির্বাচনের ওপর প্রভাব
পশ্চিমবঙ্গের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে এই বিতর্কের প্রভাব সুদূরপ্রসারী হতে পারে। যদি লক্ষ লক্ষ মানুষ সত্যিই ভোটাধিকার হারান, তবে নির্বাচনের বৈধতা নিয়ে আন্তর্জাতিক স্তরেও প্রশ্ন উঠতে পারে। নির্বাচন কমিশন অবশ্য আশ্বস্ত করেছে যে তারা ১০০ শতাংশ ওয়েবকাস্টিং এবং হিংসামুক্ত ভোট নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর ।
পরিশেষে বলা যায়, জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে আনীত অপসারণের নোটিশ কেবল একটি রাজনৈতিক দলিল নয়, বরং এটি ভারতীয় গণতন্ত্রের একটি গভীর সংকটের বহিঃপ্রকাশ। ভোটার তালিকার স্বচ্ছতা এবং নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা—এই দুটি স্তম্ভের ওপরই গণতন্ত্রের ভিত্তি দাঁড়িয়ে থাকে। পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকা সংশোধনকে কেন্দ্র করে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে, তার মীমাংসা কেবল সংসদীয় ভোটাভুটিতে নয়, বরং সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিত ট্রাইব্যুনালগুলোর নিরপেক্ষ কাজের মাধ্যমেই সম্ভব।
বিরোধীদের এই নজিরবিহীন ঐক্য এবং সাংবিধানিক রক্ষাকবচ ব্যবহারের চেষ্টা প্রমাণ করে যে, আগামী দিনগুলোতে নির্বাচন কমিশনের প্রতিটি পদক্ষেপ অত্যন্ত কঠোর জনসমালোচনার মুখে পড়বে। জ্ঞানেশ কুমার এই চাপ সামলে কীভাবে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন উপহার দেন, তার ওপরই নির্ভর করছে তার ব্যক্তিগত এবং তার প্রতিষ্ঠানের ঐতিহাসিক মর্যাদা। ‘চুনো পর্ব, পশ্চিমবঙ্গের গর্ব’—এই স্লোগান যেন কেবল কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ না থাকে, তা নিশ্চিত করাই এখন সব পক্ষের প্রধান দায়িত্ব হওয়া উচিত ।
সংক্ষেপে বলতে গেলে—
শব্দটি ‘ইমপিচমেন্ট’ না হলেও, প্রক্রিয়ার কঠোরতায় প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে অপসারণ করা ভারতের সাংবিধানিক ব্যবস্থায় অন্যতম কঠিন পদক্ষেপ।
