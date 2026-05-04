English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
West Bengal Assembly Election 2026 Results: সুতোর উপরে ঝুলছে জ্যোতিপ্রিয়র ভাগ্য? ভোটারদের মন ঘোরাতে পারবে তৃণমূল?

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: May 4, 2026, 09:07 AM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হাবড়া কেন্দ্রের বড় আকর্ষনীয় বিষয় হল এখানে ভোটে দাঁড়িয়েছেন প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। রেশন দুর্নীতিতে জেল হওয়ার পর সম্প্রতি তিনি মুক্তি পেয়েছেন। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে না হলেও জ্যোতিপ্রিয়কে প্রার্থী করেছেম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার জ্যোতিপ্রিয় জিততে পারেন কিনা সেটাই দেখার।

আজকের লড়াই

বিজেপি: দেবদাস মন্ডল
তৃণমূল:     জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক

স্ট্যাটাস:চলেছে পোস্টাল ব্যালট গণনা। 

আগের নির্বাচনে কী হয়েছিল

১৯৫১ সালে এই কেন্দ্রটি তৈরি হয় এবং এখন পর্যন্ত রাজ্যের সবকটি (১৭টি) বিধানসভা নির্বাচনে অংশ নিয়েছে। দীর্ঘ সময় ধরে এখানে কংগ্রেস এবং সিপিআই (CPI)-এর মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলত; দুই দলই এখানে ৬ বার করে জয়ী হয়েছে। ২০০১ সালে প্রথমবার এখানে তৃণমূল কংগ্রেস জয়ী হয়। এরপর ২০১১, ২০১৬ এবং ২০২১—টানা তিনবার এই আসনটি তৃণমূলের দখলে রয়েছে।

২০২১ নির্বাচন: তৃণমূলের জন্য এই নির্বাচন ছিল বেশ কঠিন। রাজ্যের মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক বিজেপি প্রার্থী বিশ্বজিৎ সিনহাকে মাত্র ৩,৮৪১ ভোটের ব্যবধানে হারিয়ে নিজের আসন ধরে রাখেন। এই সামান্য ব্যবধান প্রমাণ করে যে এখানে বিজেপির শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে।

২০২৬ নির্বাচনের প্রেক্ষাপট

২০২৪ সালের লোকসভা ভোটের ফলাফল অনুযায়ী, বিজেপি এখানে বেশ শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে। অন্যদিকে, বাম-কংগ্রেস জোট যদি তাদের ভোট বাড়াতে পারে, তবে ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে লড়াই আরও জটিল হয়ে উঠবে। বর্তমানে তৃণমূল এই আসনটিকে কোনোভাবেই হালকাভাবে নিতে পারছে না, কারণ সামান্য ভোটের ব্যবধানে এখানে বড় ধরনের রাজনৈতিক রদবদল ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে।

দুই দফায় মিটল ভোটের পর্ব

প্রথম দফায় ২৩ এপ্রিল ১৫২টি আসনে ভোট পড়েছে। দ্বিতীয় দফায় ২৯ এপ্রিল বাকি ১৪২টি আসনে। রাজ্যজুড়ে মোট ৮০,৭১৯টি বুথে ভোট গ্রহণ হয়েছে। মোট নথিভুক্ত ভোটার ছিলেন ৬ কোটি ৮২ লাখের কিছু বেশি। দুই দফা মিলিয়ে ভোট পড়েছে ৯২.৯৩ শতাংশ, যা রাজ্যের ইতিহাসে সর্বোচ্চ।

সেই বিতর্কিত ভোটার তালিকা

ভোটের আগে থেকেই উত্তাপ ছড়িয়েছিল বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর (SIR) ইস্যু। নির্বাচন কমিশনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এই প্রক্রিয়ায় রাজ্য থেকে প্রায় ৯১ লাখ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে, মোট ভোটারের প্রায় ১২ শতাংশ। এদের মধ্যে ৬০ লাখের বেশিকে অনুপস্থিত বা মৃত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের হিসেবে, অনিশ্চিত তালিকার প্রায় ৬৫ শতাংশ মুসলিম ভোটার, পাশাপাশি মতুয়া সম্প্রদায়ের দলিত হিন্দু ভোটাররাও ক্ষতিগ্রস্ত। তৃণমূল দাবি করেছে, আসল ভোটার মুছে দেওয়া হয়েছে। বিজেপি বলেছে, বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের নাম ছাঁটাই হয়েছে।

মোদী-শাহের বাংলা অভিযান

কেন্দ্র সরকার এবারের বাংলা ভোটে পুরোদস্তুর ময়দানে নেমেছিল। কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাশাপাশি এই প্রথম কোনো রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে জাতীয় তদন্ত সংস্থা বা এনআইএ (NIA) মোতায়েন করা হয়েছে। দুই দফায় রাজ্যে সাড়ে তিন লাখের বেশি নিরাপত্তাকর্মী কাজ করেছেন। ভোটের আগে থেকে ইডি-সিবিআই তদন্তের চাপ, বিদ্যালয় নিয়োগ দুর্নীতির মামলা, আরজি কর কাণ্ডের প্রতিক্রিয়া মিলিয়ে বিজেপি রাজ্যে পরিবর্তনের ন্যারেটিভ তৈরির চেষ্টা করেছে।

মমতার বাংলা অস্মিতা

তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুরু থেকেই এই লড়াইকে বাংলার আত্মসম্মানের প্রশ্ন হিসেবে তুলে ধরেছেন। কেন্দ্রীয় এজেন্সির ব্যবহার, এসআইআর বিতর্ক এবং মোদী-শাহের সরাসরি প্রচারে বাংলায় আসাকে রাজ্যের স্বায়ত্তশাসনে হস্তক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তিনি। লক্ষ্মীর ভান্ডার, যুবসাথী-সহ একাধিক কল্যাণ প্রকল্পকে ঢাল করে ভোটে গিয়েছে তৃণমূল।

