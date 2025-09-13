English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Wife Killed Husband: হাই সুগারে নয়, স্বামীকে মেরেছেন স্ত্রী-ই! ময়নাতদন্তের রিপোর্টে ফাঁস মৃত্যুর আসল কারণ...

Habra Murder: স্ত্রী দাবি করেন,স্বামী দীর্ঘদিন ধরে হাই সুগারে ভুগছিলেন। কাজ থেকে আসার পরই... কিন্তু ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসার পর দেখা যায়...

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Sep 13, 2025, 10:16 PM IST
Wife Killed Husband: হাই সুগারে নয়, স্বামীকে মেরেছেন স্ত্রী-ই! ময়নাতদন্তের রিপোর্টে ফাঁস মৃত্যুর আসল কারণ...

মনোজ মণ্ডল: স্ত্রী দাবি করেছিলেন, সুগারে দীর্ঘ অসুস্থতার কারণেই মৃত্য়ু হয়েছে স্বামীর। কিন্তু ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসতেই ফাঁস হয়ে গেল স্ত্রীর কুকীর্তি। জানা গেল, কোনও অসুস্থতায় নয়, স্বামীকে খুন করেছেন স্ত্রী-ই। অবশেষে পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে স্বামীকে খুনের দায়ে গ্রেফতার স্ত্রী। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার হাবরায়। অভিযুক্ত স্ত্রী শম্পা মন্ডলকে (৩৫) গ্রেফতার করেছে হাবরা থানার পুলিস।

Add Zee News as a Preferred Source

ঘটনাটি ঘটেছে হাবরা থানার অন্তর্গত পৃথিবা গ্রাম পঞ্চায়েতের আনরবেরিয়া এলাকায়। পুলিস সূত্রে খবর, গত ২২ জুলাই রাতে অসুস্থ বোধ করায় বছর পঁয়তাল্লিশের দীপঙ্কর মন্ডলকে হাবরা রাজ্য সাধারণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। স্ত্রী শম্পা মন্ডল দাবি করেন,স্বামী দীর্ঘদিন ধরে হাই সুগারে ভুগছিলেন। কাজ থেকে আসার পর অসুস্থতার কারণেই মৃত্যু হয়েছে তাঁর।

কিন্তু ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে আসার পরই আসল সত্যি ফাঁস হয়ে যায়। মৃতের পরিবার চাঞ্চল্যকর অভিযোগ তোলেন। দীপঙ্করের দাদা মিলন মন্ডল দাবি করেন, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট দেখে তাঁরা বুঝতে পারেন যে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে তাঁর ভাইকে। এরপরই পরিবারের তরফে হাবরা থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়

অভিযোগের ভিত্তিতে হাবরা থানার পুলিস অভিযুক্ত স্ত্রী শম্পা মন্ডলকে গ্রেফতার করে। শনিবার ধৃত স্ত্রীকে বারাসাত আদালতে পেশ করে পুলিস। বিচারক ধৃত শম্পা মণ্ডলকে পাঁচ দিনের হেফাজতের আবেদন জানিয়েছে। পারিবারিক অশান্তির জেরেই স্বামী দীপঙ্করকে খুন করেন স্ত্রী শম্পা মণ্ডল!

আরও পড়ুন, Doctor intimate with nurse: ওটি টেবিলে সংজ্ঞাহীন রোগী, মাঝপথে অপারেশন ছেড়ে বেরিয়ে নার্সের সঙ্গে উদ্দাম যৌনতা ডাক্তারের!

আরও পড়ুন, Tamil Nadu Horror: দু' হাতে স্ত্রী-প্রেমিকের জোড়া কাটা মুণ্ডু ঝুলিয়ে জেলে ঢুকলেন স্বামী! ভয়ংকর! হাড়হিম! বীভৎস!

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
Wife killed HusbandHabra MurderHigh sugar
পরবর্তী
খবর

Pet bitten by Russell’s viper while trying to save girl: ফ্রিজের পাশেই ছিল ঘাপটি মেরে, নিজে চন্দ্রবোড়ার মারণ কামড় খেয়ে বাড়ির মেয়েকে বাঁচায় ৬-র চিকু! শেষে...

.

পরবর্তী খবর

Python meat cooked: ভয়ংকর অজগর মেরে মাংস রান্না! সরীসৃপ হত্যা করে খেয়ে ২ ব্যক্তির শেষে...