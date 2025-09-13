Wife Killed Husband: হাই সুগারে নয়, স্বামীকে মেরেছেন স্ত্রী-ই! ময়নাতদন্তের রিপোর্টে ফাঁস মৃত্যুর আসল কারণ...

Wife Killed Husband: হাই সুগারে নয়, স্বামীকে মেরেছেন স্ত্রী-ই! ময়নাতদন্তের রিপোর্টে ফাঁস মৃত্যুর আসল কারণ...
Habra Murder: স্ত্রী দাবি করেন,স্বামী দীর্ঘদিন ধরে হাই সুগারে ভুগছিলেন। কাজ থেকে আসার পরই... কিন্তু ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসার পর দেখা যায়...
মনোজ মণ্ডল: স্ত্রী দাবি করেছিলেন, সুগারে দীর্ঘ অসুস্থতার কারণেই মৃত্য়ু হয়েছে স্বামীর। কিন্তু ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসতেই ফাঁস হয়ে গেল স্ত্রীর কুকীর্তি। জানা গেল, কোনও অসুস্থতায় নয়, স্বামীকে খুন করেছেন স্ত্রী-ই। অবশেষে পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে স্বামীকে খুনের দায়ে গ্রেফতার স্ত্রী। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার হাবরায়। অভিযুক্ত স্ত্রী শম্পা মন্ডলকে (৩৫) গ্রেফতার করেছে হাবরা থানার পুলিস।
ঘটনাটি ঘটেছে হাবরা থানার অন্তর্গত পৃথিবা গ্রাম পঞ্চায়েতের আনরবেরিয়া এলাকায়। পুলিস সূত্রে খবর, গত ২২ জুলাই রাতে অসুস্থ বোধ করায় বছর পঁয়তাল্লিশের দীপঙ্কর মন্ডলকে হাবরা রাজ্য সাধারণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। স্ত্রী শম্পা মন্ডল দাবি করেন,স্বামী দীর্ঘদিন ধরে হাই সুগারে ভুগছিলেন। কাজ থেকে আসার পর অসুস্থতার কারণেই মৃত্যু হয়েছে তাঁর।
কিন্তু ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে আসার পরই আসল সত্যি ফাঁস হয়ে যায়। মৃতের পরিবার চাঞ্চল্যকর অভিযোগ তোলেন। দীপঙ্করের দাদা মিলন মন্ডল দাবি করেন, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট দেখে তাঁরা বুঝতে পারেন যে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে তাঁর ভাইকে। এরপরই পরিবারের তরফে হাবরা থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়।
অভিযোগের ভিত্তিতে হাবরা থানার পুলিস অভিযুক্ত স্ত্রী শম্পা মন্ডলকে গ্রেফতার করে। শনিবার ধৃত স্ত্রীকে বারাসাত আদালতে পেশ করে পুলিস। বিচারক ধৃত শম্পা মণ্ডলকে পাঁচ দিনের হেফাজতের আবেদন জানিয়েছে। পারিবারিক অশান্তির জেরেই স্বামী দীপঙ্করকে খুন করেন স্ত্রী শম্পা মণ্ডল!
